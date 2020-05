Pandemia afeta calendário esportivo

Dentre as modalidades afetadas está o Jiu-Jitsu. Esportes coletivos, de contato físico e eventos esportivos foram prejudicados

CARATINGA- Diversos setores estão sendo afetados pela pandemia de covid-19 e o esporte não é diferente. Os atletas de Caratinga sempre movimentaram as competições esportivas sendo bastante atuantes, no entanto, neste momento, não tem sido possível manter as atividades.

O presidente do Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Caratinga, Leandro Viana detalha de que modo os atletas têm sido afetados. “O esporte foi totalmente paralisado devido à pandemia e com razão, pelo menos o esporte de contato físico foi paralisado e assim deve ser até termos recomendações corretas de que possa retornar com segurança para todos. Mas, as pessoas nos momentos difíceis se reinventam, então as pessoas têm encontrado maneiras de se exercitar em casa, têm corrido bastante em casa ou até na rua, mas com as devidas proteções. Xadrez é uma boa para se jogar em casa, dama, esportes mais individuais. Porém, competições esportivas que envolvem grande público, grande número de competidores, essas realmente têm que ser paralisadas. Neste momento cada um tem que fazer o seu esforço, deixar as coisas que davam prazer no momento de normalidade para se atentar às condições de saúde que são importantes e devem ser seguidas neste momento”.

A pandemia também impacta diretamente no calendário de eventos esportivos da cidade, que já foi bastante comprometido. O ano esportivo 2020 ainda é bastante incerto, como relata Leandro. “Todos os eventos cancelados, no futebol a Copa Distrital sempre acontece no primeiro semestre do ano e foi cancelada; o Jogos Escolares de Minas Gerais havia sido adiado, mas como não tem uma previsão de retorno presencial a pequeno prazo, também já foi suspenso. Estamos na expectativa dos Jogos Estudantis, porque começa em agosto, mas, não temos nenhum parecer favorável a curto prazo de que normalize a situação. E também os eventos que sempre apoiamos e sempre aconteceram na cidade, Jiu-Jitsu, Circuito das Palmeiras, diversas modalidades esportivas que sempre trazem muitas competições para Caratinga”.

Em relação ao Bolsa Atleta, que abriu processo seletivo recentemente, Leandro explica que o Edital foi encerrado e agora aqueles que pleitearam a bolsa estão em processo de avaliação de seleção pelo Conselho Municipal de Esportes, empossado na última semana. “Então, acreditamos que até o final de maio consigamos divulgar o resultado”.

Leandro acrescenta que o Bolsa Atleta tem a prerrogativa de que 50% do recurso pode ser gasto com material esportivo. “Então se o ano for completamente perdido, ainda assim conseguimos salvar esses 50% para que os atletas das equipes possam pelo menos se abastecer de material que eles vão utilizar quando a normalidade voltar para que não atrapalhe tanto ou crie mais dificuldades para eles nesse momento que estão parados. Sabemos que talvez, mais pensando muito no final do ano, outubro/novembro; não dá para termos uma noção muito clara se vai voltar as competições, voltando as competições eles ainda podem fazer o uso desse recurso”.

JIU-JITSU

Se tratando de esporte de contato físico, o Jiu-Jitsu é bastante lembrado e está com suas atividades interrompidas. O professor Jean Chaves destaca como tem sido o momento para os adeptos desta modalidade. “No contexto hoje de competições, de cara já sabemos que todas as competições de nível nacional e internacional foram canceladas, assim como foram todas as outras de futebol e qualquer outra entidade. A dificuldade muito grande nossa, do Jiu-Jitsu, judô, da arte marcial que tem o contato mais próximo é justamente por conta do que é especificado pela Vigilância Sanitária, o espaço entre uma pessoa e outra, não tem como dar aula para o aluno e ele estar a dois metros de distância de mim. Sentimos bastante, tem muitos professores sofrendo, precisam pagar o aluguel; tem muitos professores que se sustentam só do esporte”.

Jean lamenta o fato de o Jiu-Jitsu, que estava se destacando na cidade, precisar ter suspendido as atividades, mas, entende as medidas de saúde. “Caratinga vinha numa crescente muito grande, estamos fazendo campeões de todas as categorias, várias entidades; tem crescido bastante, como o ano passado que foi muito bom para a nossa cidade, tivemos muitas competições, muitos atletas de várias academias trazendo resultados bons para a nossa cidade, troféus de todas as categorias. Para fechar 2019, tivemos com apoio de alguns patrocinadores, principalmente da Prefeitura, o nosso primeiro campeonato que foi sucesso absoluto. E todos criaram uma expectativa muito grande para o próximo campeonato, então, fica essa frustração um pouco né, por conta disso”.

O professor pede apoio da sociedade que compreenda que o Jiu-Jitsu está com suas atividades suspensas, mas não acabou. “As academias estão aí, vamos ficar atentos para quando sair uma notícia no jornal, para quem está nas redes sociais, o Diário de Caratinga todo dia está colocando o boletim, informando o que está sendo repassado pelos órgãos de saúde. Assim que tiver liberado para a segurança de todos as aulas vão continuar, vamos continuar com nosso esporte e com certeza ainda vamos trazer muitos resultados. Estamos com muita fé, vai passar, vamos trazer de volta os resultados de tanta importância para nossa cidade”.

Jean finaliza chamando atenção para o trabalho social desempenhado pelo Jiu-Jitsu na cidade. “Hoje, atendo nos bairros Nossa Senhora Aparecida e das Graças, na Portelinha; e em Piedade de Caratinga. São crianças que não pagam absolutamente nada pelo projeto, é uma coisa que vem trazendo benefícios. É gratificante ajudar quem precisa muito mais do que nós. Muitas das nossas crianças comem o que é servido na escola e no projeto. O esporte não é só modismo, é saúde. Mas, que seja dentro do que está sendo pedido pelas autoridades, se é para afastar, vamos afastar. Pedimos também apoio dos patrocinadores, que continuem ajudando aos atletas e academias”.