Palmirinha, apresentadora e cozinheira, morre aos 91 anos

A apresentadora Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, morreu neste domingo (7), aos 91 anos. Segundo familiares postaram nas redes sociais, ela teve um agravamento de problemas renais crônicos.

“A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril”, afirmou o post na conta oficial dela.

Em 2020, a apresentadora foi internada três vezes em menos de dois meses. Em outubro, ela tratou uma infecção urinária e, no início de dezembro, devido a uma baixa de sódio no sangue, foi internada na UTI. No final daquele mês, precisou voltar ao hospital por causa de mais uma infecção urinária.

Palmirinha marcou a história da TV brasileira com suas participações em programas culinários.

Fonte: G1