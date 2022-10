Palestra sobre técnicas para aumentar vendas no varejo

Sebrae Minas é parceiro da atividade que ocorre nesta terça-feira (25) e está com inscrições abertas

CARATINGA – Donos de pequenos negócios de Caratinga podem se inscrever para a palestra “Varejo show – alto impacto em vendas”, que ocorre nesta terça-feira (25), às 19h30, na Universidade de Caratinga (UNEC). Os participantes devem levar um quilo de alimento não perecível ou realizar PIX no valor de R$ 10,00 para a instituição Lar das Meninas. O evento é uma realização do Sebrae Minas em parceria com Sicoob Credileste, Associação Comercial de Caratinga e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

O palestrante especialista no setor varejista Thiago Varejo irá conduzir a apresentação por meio dos temas: “Novo varejo – é hora de transformar seus resultados;” “Técnicas de atendimento em vendas”; “O papel do líder no sucesso da loja;” e “Liderança humanizada”. O objetivo é engajar e capacitar os empreendedores da cidade para as tendências do mercado.

A analista do Sebrae Minas Mirelly Cotta destaca que esta é uma oportunidade para que os empresários entendam a importância de inovar nos processos diários inerentes ao negócio. “O líder é de extrema importância para os resultados da empresa, pois ele tem o papel de conduzir a equipe. Thiago Varejo irá abordar o tema liderança humanizada que gera maior pertencimento destes colaboradores à empresa e à equipe, juntamente com técnicas de atendimento em vendas, ou seja, as ferramentas principais para alavancar os resultados”, ressalta.

SERVIÇO

Palestra “Varejo show – alto impacto em vendas”

Data: 25/10 (terça-feira)

Horário: 19h30

Local: Universidade de Caratinga (UNEC) R. Niterói, S/n – Nossa Sra. das Graças

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/aulao-de-vendas/1735656?share_id=0