Palestra sobre Patrimônio Histórico de Caratinga é realizada no CRAS

CARATINGA – Durante o mês de junho, a Superintendência de Cultura e Esporte, em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), está desenvolvendo ações educativas com os assistidos, alusivas ao aniversário de Caratinga, que completará 176 anos no dia 24 de junho.

No dia 6 de junho, a diretora do Departamento de Patrimônio Cultural, Lourdes Rodrigues, visitou o CRAS Aparecida para ministrar uma palestra sobre a história de Caratinga e o patrimônio histórico local. Essas ações fazem parte dos projetos de educação patrimonial, com o objetivo de apresentar às novas gerações a identidade local, buscando a conscientização e valorização da nossa história.

Nas próximas semanas, as palestras serão realizadas no CRAS Santa Cruz e no CRAS Esplanada e haverá também visitas orientadas no Memorial do antigo Cine Brasil.