PALESTRA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Apresentação foi feita por Rogério Silva, comunicador e colunista do DIÁRIO

CARATINGA – Novembro é o mês de celebração da Consciência Negra no Brasil. Todas as escolas utilizam a semana do dia 20 para abordagem da pauta. A Escola Estadual Maurílio Senra, no distrito de Dom Lara, convidou o comunicador e colunista do DIÁRIO Rogério Silva, para palestrar sobre o tema para alunos do 1°, 2° e 3° ano na manhã desta quarta-feira (22).

Atentos, os alunos ouviriam do palestrante, sobre a origem do racismo, suas causas e a importância de políticas públicas de inclusão. Rogério Silva falou letramento racial. “O letramento racial é um processo de reeducação racial que reúne um conjunto de práticas com o intuito de desconstruir formas de pensar e agir naturalizadas e normalizadas socialmente, em relação a pessoas negras e pessoas brancas”, explicou.

Ao final, alguns alunos fizeram perguntas ao convidado, que demonstrou em enorme satisfação pelo convite e oportunidade de falar de um assunto tão importante.