Palestra do Sebrae Minas aborda estratégias pós-pandemia voltadas ao setor hoteleiro

Evento gratuito será realizado nesta quinta-feira (06) para empreendedores da regional Rio Doce e Vale do Aço. Encontro marcará o lançamento do programa Capacita Hospedagem

DA REDAÇÃO – Atento às perspectivas pós-crise para o setor de hotelaria, o Sebrae Minas realiza nesta quinta-feira, 6 de agosto, às 19h, um evento on-line e gratuito para lançar o programa Capacita Hospedagem. A iniciativa propõe qualificar micro e pequenos empreendedores do segmento de hotéis e outros meios de hospedagem que estão associados à cadeia de turismo da regional Rio Doce e Vale do Aço. O objetivo é desenvolver ações de gestão, inovação e marketing digital para auxiliar na recuperação dos empreendimentos da área e para que os mesmos consigam acessar um novo mercado no pós-pandemia.

A palestra principal “Hotelaria inteligente: como adaptar seu negócio no pós-pandemia” será ministrada por Marta Poggi – palestrante internacional e uma das especialistas brasileiras mais reconhecidas em turismo digital. As inscrições para o lançamento do programa são gratuitas e devem ser feitas pela internet. Os interessados em participar do processo de seleção do Programa Capacita Hospedagem devem preencher uma ficha de adesão.

Para o analista do Sebrae Minas, Diogo Lisboa, o objetivo do programa é reformular o conceito de hospedagem das empresas da região, para que as mesmas sejam capacitadas e preparadas para um novo momento do setor.

“Sessenta empresas serão selecionadas para participar do programa, que é totalmente gratuito. A ideia é fazer o diagnóstico inicial dos empreendimentos participantes e iniciar as capacitações. A atividade terá a duração de três meses e os empreendedores receberão 24 horas de treinamento, entre atividades coletivas e individuais”, ressalta o analista.

SERVIÇO

Palestra “Hotelaria inteligente: como adaptar seu negócio no pós-pandemia” (AÇÃO GRATUITA)

Data: 06/08

Horário: 19h

Público alvo: micro e pequenos empreendedores da rede hoteleira

Inscrições: http://abre.ai/palestracapacitahospedagem