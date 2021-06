Clerimeire Miranda dá dicas de como deixar a cidade melhor para se viver

CARATINGA – Para uma cidade ser atraente, não só para investimentos, ela tem que ser agradável, proporcionando melhores qualidades de vida. E questão do paisagismo urbano torna-se fundamental para ter um ambiente mais aprazível.

O paisagismo influencia direta e indiretamente na vida do ser humano, e desta forma temos visto com mais frequência nos dias atuais certa preocupação com o meio ambiente, e o bem-estar da população. E para saber da questão do paisagismo urbano em Caratinga, o DIÁRIO entrevistou a bióloga e especialista em Paisagismo e Gestão Ambiental, Clerimeire C.A Miranda. Segundo ela, é necessário integrar pessoas e natureza em espaços de convivência comum

Qual a importância do paisagismo no meio urbano?

O paisagismo Urbano tecnicamente traz muitas vantagens físicas, contribui para a diminuição do calor, elevação da umidade, melhora drenagem da água, preservação ambiental e atração da avifauna, e muito mais …

O paisagismo urbano tem muitos pontos importantes, além das vantagens mais óbvias, como a beleza de espaços livres, o bem-estar mental que o ambiente traz para a vida das pessoas que por ele circulam. E estudos demonstram que as pessoas tendem a ser mais saudáveis, mais felizes e ter uma vida mais duradoura em áreas com acesso a natureza, incluindo espaços urbanos com áreas verdes.

Passeando por Caratinga, observamos imóveis em estilos diversos. Com tanta variação, quais os desafios de se trabalhar o paisagismo na cidade?

São muitos desafios, o principal é o reconhecimento do trabalho do paisagista, pois existem diferentes estilos de imóveis e para cada um tem um tipo de paisagismo, cada um deles cumpre uma função bem especifica, de acordo com o ambiente. E as pessoas ainda não sabem como é importante o planejamento.

Ainda com relação a diversidade de estilos dos imóveis de nossa cidade, é importante que o profissional esteja capacitado para analisar o melhor método e apresentar o projeto que atenda às necessidades individuais de cada espaço, e sempre visar a missão do paisagismo urbano: integrar pessoas e natureza em espaços de convivência social.

Quais as tendências do paisagismo urbano em Caratinga?

Em Caratinga o paisagismo urbano em áreas públicas, ainda não teve uma atenção individual dos administradores, não houve um olhar técnico para integrar pessoas e natureza em espaços de convivência comum.

Em áreas particulares vem crescendo o interesse e o prazer de ter espaço verde planejado por perto.

Na cidade existe local que teve planejamento e execução de projeto seguindo a tendência atual para área comum “praça”, arborização e muitas folhagens de diferentes espécies, realizado por empreendedores particulares, que ao fim do lançamento destes locais , os próprios frequentadores os destroem , sem nenhum senso de sustentabilidade. Infelizmente!

Digamos, seria possível pequenos ‘oásis’ na área central de Caratinga?

Depende da definição de “OASIS”, se for local onde as pessoas possam descansar, desfrutar de calma, e depois voltarem a rotina, este é muito importante para a sobrevivência e bem estar dos que caminham pelo entorno.

Se for a definição de “OASIS” com a presença de água, eu como profissional ‘hoje’ não indicaria para locais públicos, as pessoas teriam que se conscientizar para a contemplação deste tipo de paisagismo, caso contrário serviria de lixeira, local de banho inoportuno e desperdício de água, causando impacto visual negativo.

Como o paisagismo pode deixar uma cidade igual Caratinga mais atraente?

É necessário Investir no paisagismo já existente (arborização urbana, revitalização dos canteiros de praças, rotatórias, áreas verdes…). Utilizando profissionais qualificados e funcionários que realmente gostem da área, para cuidar e fazer a manutenção correta.

O paisagismo faz parte de uma importante frente que tornará a cidade mais integrada e limpa, proporcionando à população mais qualidade de vida e bem estar. Cidades que investem no paisagismo tem maiores atrativos turísticos, em uma era tecnológica onde as redes sociais fazem parte da rotina das pessoas, registos fotográficos das áreas com o paisagismo acolhedor, divulgariam nossa cidade em locais antes não alcançados, e atrairia mais visitantes, movimentando o comércio local

A senhora é uma profissional que sempre se ateve a questão da sustentabilidade. Como essa preocupação com o meio ambiente transparece em seus projetos?

Nos meus projetos prezo pela sustentabilidade me preocupo não apenas com a beleza do local, mas também com técnicas que resultem em uma utilização eficiente dos recursos naturais, utilizo plantas adaptadas a região que não interferem na reprodução da fauna, e práticas que eliminem o uso de substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente.

Para finalizar, como o paisagismo pode contribuir na qualidade de vida da população?

O paisagismo tem como um de seus focos a chamada infraestrutura verde, um conceito que visa integrar não só o ambiente urbano com a flora (arborização, Canteiros, praças, áreas verdes…) como também a integração dele com o ciclo da água, aumentando, por exemplo, áreas de infiltração e evaporação, além de pensar sobre formas para tornar o ambiente em questão cada vez mais autossustentável, melhora a qualidade do ar, da água, do solo, e a saúde física e mental da população.

Com o cenário da pandemia, em que a recomendação é ficar em casa, aumentou significativamente a procura do verde, e agora as plantas que já vinham ganhando espaço nos lares, potencializou, e o Urban Jungle (floresta urbana) ganhou força e valor inestimável para aumentar o bem estar das pessoas.

Arquivo distrito industrial

DSC 8735

Caratinga necessita de um olhar técnico para integrar pessoas e natureza em espaços de convivência comum