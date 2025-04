PAINEL: Polêmicas na Câmara de vereadores

Juarez x Elzo

Na reunião do legislativo dessa segunda-feira(28), os vereadores discorreram sobre diversos assuntos, mas a discussão ficou em torno dos mesmos pedidos que são feitos por mais de um deles. Juarez disse que quando um vereador começa a olhar determinado assunto a pedido de um cidadão, o outro deve respeitar e não fazer o mesmo. No entanto, o vereador Elzo disse que pode acontecer de pessoas diferentes fazerem o mesmo pedido e aí ficar difícil sabe que estão trabalhando com a mesma demanda. Juarez sugeriu que os vereadores conversem mais para esse tipo de problema não acontecer.

Acessibilidade

Juarez abordou também em sua fala, a questão da melhor acessibilidade para chegar aos residenciais 3 e 4 do bairro Esperança. “Era para ter mão e contramão, sendo a ida pela rua do cemitério e vinda pela rua debaixo. Como isso não aconteceu tem gerado muitos acidentes”. O caso mais recente foi o acidente fatal da jovem Vitória Alves Cuinha, na “Rua da Cadeia”.

Favorecimentos/agradecimentos

Ainda na tribuna, Juarez disse que está tendo favorecimento de alguns vereadores pelo executivo, e pediu ao líder de governo, Elzo Martins que leve sua reclamação. “Semana passada estava trabalhando com duas comissões, havia falado com um secretário sobre algo que precisava ser feito, teve uma reunião, e não fui convidado a participar. Isso deixa a gente chateado, gostaria que líder de governo Elzo levasse nossa reclamação. Tenho pedidos de três meses que não foram atendidos, mas de outros vereadores em 48h são resolvidos. Não estamos tendo algumas respostas do executivo. Qual critério desses atendimentos? Tenho um pedido de fevereiro na Casa, para que cada secretário vir ao legislativo expor seu plano de trabalho na Casa expor seu plano, e até hoje não tive resposta”. Ao mesmo tempo o vereador aproveitou para dizer que as secretarias de Meio Ambiente e Obras estão indo muito bem. “Está difícil separar Zé Corinto e Alcides, de tantas coisas boas que estão sendo feitas. Ainda aproveito ao Leonardo Condé pelo tempo que foi secretário de Saúde e desejar boa sorte para a Paula Botelho.

Dete

Dete parabenizou a equipe da empresa Rio Novo, por ter resolvido um problema no distrito de Santa Efigênia. “Na semana passada falei sobre o descarte de lixo na estrada de Santa Efigênia, pedi ao Zé Corinto e o local foi limpo. Quero também agradecer ao secretário de Obras, Alcides, que mandou uma equipe pra Santa Efigênia e conseguiu fazer um trecho da estrada que estava trazendo transtorno, e a questão do muro também foi resolvida”.

Pedro

Pedro da Cachaça pediu para que se faça a iluminação da rua Eucalipto, no loteamento Bandeirantes, bairro Zacarias, calçar com bloquetes o local conhecido como “Morro do Queiroz”, em São João do Jacutinga, asfaltar um trecho de aproximadamente 100 metros na rua Cerejeira, bairro Zacarias, e substituir a ponte de madeira localizada no povoado do Suíço, para ponte de concreto armado com vigas de aço.

José Cordeiro

José Cordeiro destacou a audiência pública das monitoras que aconteceu no último dia 22, e disse que está sendo cobrado para uma solução. “Fizemos um requerimento a diretoria dessa casa para que encaminhasse ao executivo para uma reunião, para assim caminharmos mais nesse assunto”.

Nêgo

Nêgo usou a tribuna para falar que existe uma rede de esgoto a céu aberto no distrito de Dom Lara, situação que segundo o vereador, vem se arrastando há uns 30 anos. “Estamos buscando forma de resolver, colocamos R$ 30 mil da nossa emenda impositiva para resolver o problema”.

O vereador aproveitou ainda para parabenizar o ex-secretário de Saúde, Leonardo Condé pelo tempo que esteve na pasta, à nova secretária Paula Botelho, que em sua opinião já está mostrando trabalho, e também aos secretários de Obras e Meio Ambiente, Alcides e Zé Corinto.

Ricardo Angola

Ricardo Angola disse que na ponte do Córrego Rochedo, está dando muito barro e atolando muito, mas já passou o problema para o secretário de Obras, Alcides. “Conversei com Alcides para levar um saibro para lá, dependendo das condições o tempo. Tem que fazer a manutenção das estradas esse ano, ou ficará pior no próximo ano. E também espero que seja feita a licitação do asfalto, a cidade está precisando tampar os buracos”.

Zelinha

A vereadora Zelinha disse que está para acontecer em Caratinga a copa dos bairros, mas pediu que os jogos não sejam feitos no Clube Caratinga, mas que fique nas comunidades. “Conversei com o Pedro, chefe de gabinete para a copa ir para os bairros, o time que não tem o campo dele, o outro pode ser emprestado. Espero que o prefeito tenha sensibilidade para trazer a copa para a comunidade”.

Demandas

A vereadora Zelinha reclamou que suas demandas não têm sido atendidas. ‘Palmira faz um trabalho bacana, faz até certo ponto, e deixa de lado. Estão fazendo para uns e para outros não. Fui na secretaria de Obras estavam brincando, nem vou mais, fazem pra uns e pra outros não. Não vou mais à secretaria de Obras, porque não vou ser atendida mesmo. Mas vou vigiar passo a passo quem estão atendendo e me deixando pra trás”.

UPA

Zelinha disse que a Upa está ficando lotada, “porque os PSF’S não estão fazendo o trabalho deles. A vereadora também disse que Caratinga perdeu a Cidesleste, e ainda frisou que “um cara distraiu a cidade por ganância. Agora quero ver quem vai erguer essa cidade”.

Jéssica

A vereadora Jéssica pede que se adquira um veículo apropriado para o Canil Municipal, afim de realizar serviços pertinentes ao departamento, realizar o recapeamento da estrada que dá acesso ao presídio de Caratinga e à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC, além da reforma da praça localizada na Rua Joaquim Araújo Torres, em frente ao n°341 – Santa Cruz.

Cleidinho

O presidente Cleidinho disse que nesse mandato serão construídas seis escolas municipais, e afirmou que o dinheiro está na conta da prefeitura. “Espero que os vereadores olhem se as escolas serão construídas corretamente, dentro da lei”.

Elzo

O vereador Elzo disse que algumas pessoas estão falando que os resultados das CPPs já estão prontos, no entanto o prazo não terminou e o trabalho dos vereadores continua sendo feito. “Quem está falando que está pronto, apresenta pra nós, porque não decidimos nada”.