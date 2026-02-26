PAINEL

Primeira do ano

A primeira reunião ordinária do ano, da Câmara de Caratinga, realizada na noite desta segunda-feira (23), foi marcada por pronunciamentos longos, com forte tom político e recados diretos ao executivo, à população e até a torcedores de futebol. Os vereadores falaram sobre a pista de motocross, estradas rurais, crise social, disputas políticas e episódios de desrespeito em evento esportivo.

Pista de Motocross

O vereador Elzo relatou que participou de reunião com o prefeito Giovanni, a pedido do empresário Marcos Vinícius, o “Piloto Maluco”, após surgir a possibilidade de retirada da pista de motocross do Parque de Exposições. Segundo ele, a ideia teria partido do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Odiel de Souza. “Houve aí uma vontade, um desejo de tirar a pista de motocross do parque de exposição, para transformar em estacionamento, transformar em área para colocar parque de diversão quando tem festa”. Elzo afirmou, porém, que o prefeito garantiu a permanência da estrutura.

Zona rural

O vereador Pedrinho da Cachaça fez um longo pronunciamento cobrando obras e defendendo sua atuação. “Dia 7/1 eu protocolei um novo pedido de recapeamento dos buracos lá da Rua Deolindo Toledo, no distrito de São João do Manhuaçu. Do ano passado eu pedi. Quero também fazer um apelo ao secretário de Obras, que disponibilize máquinas para as estradas da zona rural. Eu sou da roça, nasci na roça. Eu sinto que o pessoal está sofrendo. Não pode deixar de estar trabalhando. É um apelo que eu faço aqui ao executivo”.

Apoio político após decisão judicial

Altair Nêgo comemorou a permanência dos vereadores José Cordeiro, Dete e João Catita nos cargos, após questionamentos judiciais, em relação a suposta fraude da cota de gênero. Ele afirmou que os colegas foram legitimamente eleitos e desejou tranquilidade para a continuidade dos mandatos. Nêgo aproveitou a tribuna para agradecer o certificado que recebeu do jornal Diário de Caratinga, como vereador destaque.

Escola de Sapucaia avança

Ricardo Angola destacou o início da segunda etapa da construção da Escola Municipal Crispim de Aquino Ramos, em Sapucaia. Segundo ele, a obra só foi possível após articulação política para inclusão do distrito no projeto. O vereador também ressaltou a importância do veículo da saúde que conseguiu e está atendendo moradores da localidade.

Dete agradece e cobra estradas

Dete agradeceu o apoio recebido após decisão judicial e voltou a cobrar melhorias em estradas rurais, citando dificuldades no transporte escolar em distritos. Ele pediu medidas emergenciais para garantir o deslocamento de alunos. “O transporte escolar não está conseguindo chegar até o distrito de Dom Modesto. Se a gente conseguir fazer lá um paliativo já dá pra atender aquelas crianças”.

Copa da Amizade

A vereadora Zelinha fez o pronunciamento mais polêmico da noite ao comentar briga na Copa da Amizade. “Gente, olha o nome da copa: Copa da Amizade. Gente, que brigalhada, que falta de respeito. Foram algumas mulheres que ficaram na porta. Talvez se estivessem lavando a roupa em casa não teriam feito o que elas fizeram lá, tive vergonha das mulheres que foram ao campo”.

Moradores em situação de rua e assistência social

O vereador Juarez da Farmácia voltou a abordar a situação das pessoas em situação de rua no município. Segundo ele, o número já chegou a mais de 150 e atualmente está em cerca de 70. “Precisamos olhar pelo lado humanitário, mas também garantir o direito do cidadão. Temos que buscar uma saída honrosa e equilibrada para todos”, afirmou.

José Cordeiro defende continuidade de ações sociais

O vereador José Cordeiro também destacou a necessidade de continuidade das ações voltadas à assistência social e reforçou o papel do Legislativo. “Temos que fiscalizar, cobrar e buscar soluções humanizadas para que Caratinga avance”.

Presidente rebate críticas e fala de benefícios

O presidente Cleidinho negou interferência em obras no distrito de Sapucaia, pois algumas pessoas teriam dito que ele pediu para não fazer algumas e afirmou que melhorias no distrito são resultado de sua articulação política.

Sobre a indicação dos vereadores José Cordeiro, Altair Nego, Elzo, João Catita, Careca, Neuza da Oncologia e Zelinha, da implantação de vale-alimentação para os parlamentares da Câmara Municipal de Caratinga no valor de R$ 1.600, e a elevação para R$ 800,00 aos servidores da Casa, elevando-o para R$ 800, Cleidinho disse que em sua opinião o valor dever ser igual para os dois.