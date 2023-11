Café

As lavouras cafeeiras vêm sofrendo com a intensidade do calor dos últimos 30 dias. Alguns locais até que choveram um pouco para amenizar a forte onda de calor, porém onde não choveu, a terra está igual frigideira de tão quente!!! Vamos aguardar se com a entrada da lua cheia virão as chuvas tão sonhadas para a turma do campo.

Café II

Os viveiristas de café já estão com as mudas prontas, mas com a falta de chuvas, muitos produtores ainda não se atreveram a buscar e fazer o plantio de final de ano. A falta de chuva e o efeito climático provocado pelo El Niño vem deixando a turma um pouco cética nos plantios de café, como capins, milho, feijão!!! Para o campo, o sol e o calor, deixaram a turma recolher quanto as atividades do campo.

Preço do café

O mercado vem dando preço entre 900 a 1000 reais para os cafés finos. O fato de não ter estoque global do café, as bolsas de valores tanto de Nova Iorque, Londres e de São Paulo, que influenciam o preço em todo mundo, andam a base de notícias do dia. Assim o clima, as questões políticas do Brasil (maior produtor de café do mundo), oscilações do dólar e consumo mundial, influenciam a toda hora na formação do preço. Para quem acreditou que o café cairia de preço neste ano!!! Errou!!! Caiu!!! Mas nem tanto.

Custo de produção

O grande desafio do produtor de café para 2024 é o alto custo de café de produção de um hectare de café, que segundo analistas já estão próximos a 25 mil reais por hectare. Assim, preços médios entre 800 a 900 reais praticados no mercado a saca, seriam apenas para pagar os custos da produção da lavoura. Daí a preocupação dos produtores de café.

Política

O prefeito Dr. Welinton mais um ano prestigia o comércio local e a comunidade caratinguense com o Natal Iluminado. O projeto, que teve sucesso em anos anteriores e com grande repercussão regional, atraiu investimentos no setor para santa terrinha e vem fazendo o Natal em Caratinga um diferencial das administrações no leste mineiro. Pelo visto, o que se fala é que o Natal 2023 superará os de 2022, que foi um sucesso.

Natal Iluminado

Com inauguração nesta sexta-feira (24) do Natal Iluminado em Caratinga, os caratinguenses e região já entram no espírito das festas de final de ano. A praça Cesário Alvin foi toda preparada para receber milhares de visitantes, e é claro os protagonistas que são as crianças. Já estamos vivendo em Caratinga o mundo dos sonhos!!! E nada mais gostoso de ver os olhares das crianças enfeitiçadas com as milhares de luzes coloridas e com o espírito Natalino. Que Jesus tome conta!!!

Comércio!!!

Se por um lado tem o mundo dos sonhos das crianças, Caratinga iluminada, a cidade participando de o maior evento cristão do ano, o Natal. Por outro lado, o prefeito de Caratinga incentiva o comércio local, atraindo pessoas de mais 25 cidades a virem visitar nossa cidade e comprar em nosso comércio, ao que tudo indica irá bater mais um recorde de vendas.

Regionalização

Outro fato político que o Natal traz junto consigo, é a nossa regionalização. Em anos anteriores, muitos procuravam as praças de Ipatinga e Governador Valadares para compras de fim de Ano. Com a incrementação do Natal na santa terrinha, o turismo de compra, regionaliza as cidades, colocando Caratinga como centro. Politicamente fortalece nossa cidade aos olhos da administração estadual e até federal.

Wask Moraes!!!

Mais um ano irá prevalecer o bom gosto e ousadia do empresário Wask Moraes e sua equipe para os enfeites natalinos. Wask Moraes vai além do necessário para que tudo fique a cada ano mais lindo e mais próximo de nossos sonhos de criança. Não é só ter uma boa ideia e apoio institucional, tem de haver comprometimento para que as coisas saiam perfeitas e agrade a grande maioria. Parabéns ao empresário e equipe.

Méritos

Também é importante relevar os méritos dos secretários de Desenvolvimento Econômico Humphrey Lima, pela organização do evento do Natal Iluminado; Coronel José Carlos, pela limpeza e organização da praça Cesário Alvim; e o secretário de Defesa social pela segurança e trânsito no local. De seis mãos vão tocando as notas que fazem do Natal Iluminado de Caratinga uma música de melodia, harmonia e de compassos sincronizados. Parabéns a todos.