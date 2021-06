Tivemos mais uma semana com o mercado de café trabalhando em forte alta. As cotações do café na bolsa futuro em Nova Iorque subiram explosivamente. Abriram na sexta-feira (28) em forte alta e se mantiveram assim por todo o pregão. Os contratos com vencimento em julho próximo fecharam com 700 pontos de alta, valendo US$ 1,6235 por libra peso. Romperam o patamar de um dólar e sessenta centavos e mostram folego para continuar em ascensão. Na quinta fecharam o dia valendo US$ 1,5535 por libra peso. Na sexta-feira passada, dia 21, fecharam a US$ 1,5010 por libra peso. No balanço da semana a alta nos contratos para julho próximo foi de 1225 pontos.

Dólar

No mercado cambial brasileiro, o dólar comercial recuou frente ao real esta semana. O recuo, principalmente nesta sexta (28) e nos últimos dois dias, reflete o otimismo do mercado com as contas públicas brasileiras no curto prazo. O dólar perdeu sexta 0,82% e fechou a semana a R$ 5,2120. Quinta recuou 1,09%, e anteontem 0,45%. Na sexta-feira passada (21) encerrou a R$ 5,3530. Em reais por saca, os contratos para julho próximo fecharam hoje valendo R$ 1 119,31. Encerraram a sexta-feira passada valendo R$ 1 062,85. Com o recuo do dólar frente ao real nesta última semana, a alta do café em reais foi menor do que em Nova Iorque.

Mercado Físico

A forte alta na bolsa no decorrer da semana, agitou o mercado físico brasileiro. Os preços subiram dia após dia, mas as ofertas variaram bastante de um comprador para outro. A queda acentuada do dólar frente ao real continuou dificultando os negócios. O mercado apresentou-se comprador para todos os tipos de café. Os negócios que foram fechados saíram a preços bem acima dos da semana passada. O volume de negócios fechados foi pequeno, em ritmo de entressafra.

Mercado Físico II

Os vendedores continuam cuidadosos, a cada dia mais preocupados com o clima, com a renda dos primeiros cafés colhidos neste início de trabalhos da nova safra 2021/2022, e com a alta forte e generalizada nos insumos. O volume de lotes da atual safra 2020/2021 ainda em mãos de produtores é pequeno.

Torrefadores

As torrefações brasileiras, responsáveis pelo abastecimento do segundo maior mercado consumidor do mundo, aproximadamente 22 milhões de sacas anuais, se mostram severamente preocupadas com o quadro atual. Os preços subiram forte, bem acima do que imaginavam, e mesmo nos preços atuais encontram bastante dificuldade para comprar café verde no volume necessário às suas atividades. Para turvar mais o cenário, estamos entrando no período de inverno, quando o consumo brasileiro cresce. Complicado para o setor!!!

Preços



Os preços sobem em função dos fundamentos, que como temos repetido, continuam sólidos e apontando para cotações em alta. Depois do segundo semestre de 2020 seco, com chuvas muito abaixo do esperado, o clima, nas regiões produtoras de café do Brasil, já naturalmente em ano de safra baixa, permanecera seco, quente, com chuvas insuficientes, bem abaixo das médias históricas neste primeiro semestre de 2021.

Fundamentos

Os reservatórios das hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste terminam o período de chuvas deste ano no menor nível desde 2015; as incertezas climáticas e queda na produção persistem também nos demais países produtores de café; a perspectiva de alta no consumo do hemisfério norte no segundo semestre; a revisão para baixo pela OIC da produção mundial de café no atual ano-safra. As poucas chuvas que agora, quando iniciamos os trabalhos de colheita, estão caindo em algumas regiões produtoras ajudam pouco a lavoura, mas atrapalham os trabalhos neste início de colheita e prejudicam a qualidade dos primeiros frutos espalhados nos terreiros.

Alerta

A notícia divulgada nesta sexta-feira de que o governo brasileiro deve emitir alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro em cinco Estados brasileiros, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, todos na bacia do Rio Paraná, onde se concentra parte da produção agropecuária e grandes hidrelétricas, foi uma confirmação da severidade da seca sobre as principais regiões produtoras de arábica no Brasil e assustou ainda mais os operadores de mercado no Brasil e em NY. Nessa região a situação é classificada como “severa” e a previsão é de pouco volume de chuvas para o período.

Alerta II

Segundo o alerta de emergência hídrica emitido pelo Ministério das Minas e Energia é a pior seca dos últimos 111 anos em Minas Gerais e nos demais quatro estados. Só Minas Gerais responde por aproximadamente 70% da produção de arábica do Brasil. São Paulo é o segundo maior produtor brasileiro de café arábica. Nossa produção de arábica está concentrada nesses cinco estados.

Colheita

Em Caratinga, na região mais quente, a colheita evolui para o término em junho, com baixo volume colhido. Na região mais alta e fria, os produtores começam a pontualmente naquelas lavouras não tão altas, com exposição boa ao sol e em lavouras de mundo novo. Os comentários são que para final do mês a colheita se acentue. O certo que é safra bem baixa colocando em preocupação produtores.

Política

O prefeito Dr. Welington passou a semana num trabalho de articulação política na tentativa de buscar mais recursos e desenvolver novos projetos para o município. Um dos assuntos preocupantes no governo é a escassez de água na região sudeste, já anunciada pelos organismos de pesquisa do governo. Se vier a escassez maior dos últimos 111 anos como se fala, o córrego do Lage certamente faltará água e consequentemente, na cidade de Caratinga.

Elogios

O prefeito de Caratinga Welington Moreira, nos bastidores da prefeitura, teceu fortes elogios a sua secretária de educação. O trabalho intenso da Secretaria de reformas de escolas, entregas de cestas básicas e no enfrentamento aos problemas gerados pela pandemia no setor de educação, fez razão do elogios do chefe do executivo. O assunto “voltas as aulas” no governo municipal é intenso.

Copasa

E a Copasa numa eminencia de falta de água, qual medidas foral adotadas dos últimos sete anos quando houve escassez de água no município? Os vereadores estão preocupados com a conta de esgoto que onera muito a conta de água do contribuinte caratinguense. Será que também não é pauta a possível e eminente falta de água???

Vereadores

O vereador Irmão Emerson, que vem questionando a empresa pública de saneamento, bem que poderia abrir espaço no legislativo para debate da possível escassez de água. O certo é que faltando água, o bairro onde ele mora e tem forte eleitorado a seu favor, sempre é um dos mais atingindo pela seca!!!

Homenagem

A vereadora Giuliane Quintino (PT), na semana que passou, homenageou o jornaleiro Ronie Martins Silva com pedido de votação de “Louvor e Aplauso”. Ele que tem sua banca no centro da cidade, próximo ao edifício Maria lina, há décadas trata com cordialidade a turma da leitura. Justa homenagem dos vereadores.

Giuliane Quintino

A vereadora petista Giuliane, já em seu primeiro mandato já faz jus a uma articulação interessante. Ela conseguiu junto ao deputado estadual André Quintão um veículo Argo, zero, para atendimento de saúde aos pacientes do distrito de Santa Luzia. Na semana o veículo foi entregue a comunidade com muito louvor

Santa Luzia

Estiveram na solenidade de entrega de veículo a comunidade de Santa Luzia, o vice-prefeito Ronaldo da Milla e o presidente do legislativo caratinguense Cleon Coelho. Nos bastidores os comentários são que ambos vão ensaiando uma possível disputa para 2024 dentro do grupo governista. Se por um lado Dr. Welington não se fez presente na solenidade, por outro abre espaço para possíveis sucessores. Política certa!!!

Sapucaia

O vereador Ricardo Angola quer discutir melhor em audiência pública na Câmara Municipal de Caratinga sobre a situação dos moradores de Sapucaia que estavam em situação irregular que foram despejados pelo município. Uma coisa é certo: Se ele é vereador do município nada melhor que esclarecer sobre a situação a comunidade da qual pertence!!! Uma audiência pública favorece ao devido esclarecimento!!!

Jhony Claudy

O vereador Jhony Claudy solicitou para que o executivo caratinguense enviasse os documentos de todos veículos e agregados da Secretaria Municipal de Saúde. O vereador ainda solicita os nomes de todos motoristas, placas e os valores pagos mensalmente desde de janeiro de 2021. Será que o vereador está fiscalizando mesmo? Qual o propósito? Ou apenas picuinha!!! Direito para isso tem!!! Fiscalizar é uma das funções do vereador!!! Agora é importante ter um proposito!!? E explicar tal proposito é importante para o cidadão saber.

Pandemia

O Brasil é o quinto país mais vacinado no mundo contra o covid-19, isto em números absolutos. O governo federal comenta muito sobre isso em redes de comunicação social do qual tem acesso, porém o que se fala mesmo é da CPI do Senado sobre os problemas da vacinação e do enfretamento do vírus Covid-19. Situação x oposição!!! E o povo???

Pandemia II

Se por um lado tem a oposição direcionando uma possível incompetência do governo de Bolsonaro quando aos baixos índices de vacinação proporcional no país, algo pouco acima de 20%, por outro é a situação falando que a oposição está usando o sofrimento do povo para descaracterizar os esforços governamentais.

Pandemia III

Uma coisa é certa: ambos estão errados!!! Pois se tem país em melhores situações, pode se considerar apenas os EUA, para um possível comparativo ao Brasil. Outros países com alto índices de vacinação de suas populações não se comparam aos menores estados Brasileiro, até mesmo de cidades brasileiras. O que se vê na verdade, é todo mundo defendendo o seu interesse político.

Pandemia IV

Outra preocupação que vem criando na população é que a vacinação estava indo de vento em popa!!! Com a velocidade aumentando em percentual na população, e as idades protegidas diminuindo. E o que aconteceu no mês de maio??? Quando colocou os grupos prioritários a população perdeu seu norte e entusiasmo com a vacinação. Será se continuarmos com a estratégica de “anos de idade” já não estaríamos vacinado pessoas com 55 anos acima?

Minas Gerais

O governo de Minas Gerais comemorou os altos índices de aplicação de vacina no estado em comparativo com os demais estados da federação. Zema colocou Minas Gerais entre os cinco estados mais vacinados da federação. Sem muito alarde, como mineirinho de sempre, vem mostrando a que veio na organização dos serviços públicos. Parabéns ao governador e toda equipe de governo.

Caratinga

Na santa terrinha do São João do Caratinga, o secretário Erick Gonçalves também não se fez de rogado e anuncia que o município está com índices ainda maiores que o governo de estado. Para o secretário, todo esforço de governo está valendo apena. Todo os lotes de vacinas que chegam rapidamente são disponibilizados à população dentro dos critérios do plano nacional. Ainda comenta que a segunda dose está sendo guardada para quem precisa, sem precipitações inadequadas.

Mauro Lopes

Correligionários do MDB caratinguense ficaram indignados quanto ao credito da realização das 400 casas populares em Caratinga a outro deputado, que não fosse do deputado Mauro Lopes. O partido que é o mais tradicional de Caratinga e que elegeu vários prefeitos, vereadores, e teve vários presidente da Câmara Municipal, quer que seja atribuído o esforço do deputado junto ao presidente Michel Temer para depois de décadas Caratinga receber as tão sonhadas casas populares.

Mauro Lopes II

Nos bastidores os comentários são que este recursos vem de programa nacional conhecido com Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS); do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS); do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); operações de crédito da União com organismos multilaterais de crédito, e não das emendas parlamentares. O credito do deputado se deve da interferência política do parlamentar ao então presidente da República Michel Temer em beneficiar nossa cidade de Caratinga. Dar a César o que é de César!!!!

Casas Populares

Uma coisa independente da paternidade política da obra, é que serão beneficiado 1600 caratinguenses, 400 casas em alto nível de construção, com ruas pavimentadas, garagens, centro cultural, praça de esportes, parquinhos, iluminação moderna e muito mais!!! Um grande presente no aniversário de 173 anos de Caratinga que se comemora agora em junho. Parabéns Caratinga!!! Uma grande conquista. (Foto: deputado Mauro Lopes junto do prefeito Dr. Welington, Adalberto, vice-prefeito de Campo Belo; Aluísio Andrade Filho, Dr. Carlos, secretário de Obras Públicas de Caratinga).