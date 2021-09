Painel 9/9/2021

Sobe e desse da bolsa

Após a forte alta do café na semana 23-28/08, os contratos para dezembro próximo na bolsa em Nova Iorque subiram 1070 pontos. Os negócios de café abriram na semana passada novamente em alta vigorosa. Na segunda-feira (30/8), os contratos para dezembro próximo fecharam o dia com ganhos de 770 pontos. Na terça-feira (31/8), os ganhos acumulados de 1840 pontos em período tão curto, levaram a uma realização de lucros. Nova Iorque trabalhou em baixa e os contratos para dezembro caíram 400 pontos. Nos demais dias, as cotações recuaram mais um pouco. Mesmo assim, no balanço da semana passada, os contratos para dezembro subiram 80 pontos. Nessa semana a bolsa só abriu ontem com 500 de baixa.

Analistas



Na opinião de alguns analistas, o mercado recuou nesses últimos dias com a perspectiva da chegada de chuvas nas regiões produtoras de arábica do sudeste brasileiro. Em nossa opinião, o mercado de café subiu ao longo de 2021 devido à seca que começou no segundo semestre de 2020, continuou neste ano e ainda persiste.

Analistas II

Além disso, analistas comentam, que no mês de julho último, chegaram três frentes frias fortes e danosas sobre os cafezais brasileiros do Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Uma delas trouxe geadas que queimaram cafezais no Paraná, e principalmente em nosso Sudeste, desde a baixa mogiana paulista, passando pelo sul de Minas e chegando, pela primeira vez, até o cerrado mineiro. Portanto, além da quebra da safra de arábica deste ano, de ciclo baixo e ainda prejudicada pela seca do segundo semestre do ano passado, já é certo que com a seca, que persiste até agora, e com o frio de julho, teremos uma quebra significativa na produção de arábica em 2022.

Analistas III

E além das quebras de 2022 os reflexos também na safra de 2023. O estrago está feito e essa é a razão da forte alta nos preços do café em 2021. As chuvas, se chegarem com bom volume, farão com que tenhamos uma produção de arábica em 2022, mas não recuperarão os danos que nossos cafezais já sofreram. Nossos cafeicultores esperam essas chuvas com ansiedade. Se não chegarem em bom volume até o final de setembro, início de outubro, o desastre já consolidado se ampliará bastante.

Chuvas

Ontem foi mais um dia de tempo seco e muito calor nas regiões produtoras de arábica no Brasil. Segundo a SOMAR Meteorologia, o próximo episódio de chuva nas regiões produtoras de arábica aparece entre São Paulo e Paraná somente por volta do dia 12 de setembro. Até lá, há previsão de muito calor. As máximas devem passar dos 35°C no sul de Minas Gerais, Cerrado e Mogiana. No decorrer do segundo decêndio de setembro, a chuva retorna ao Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais e Cerrado, mas o acumulado será baixo nas áreas de arábica, inferior aos 10mm.

Quebra consolidada

Cresce a cada semana a percepção do mercado quanto à seriedade da quebra já consolidada da safra brasileira de café 2022. O problema é que as perdas ainda devem crescer. A seca continua e a cada dia que passa aumentam as perdas para nossa próxima safra 2022. Além da percepção maior sobre a quebra da safra brasileira em 2022 e 2023, a falta de estoques no Brasil e os baixos estoques nos demais países produtores e consumidores tornam o quadro ainda mais sério e sem perspectivas de uma acomodação em curto e médio prazo.

Dólar

O cenário mais positivo no exterior esta semana, não contribuiu com uma queda do dólar frente ao real. Os operadores no Brasil se mostraram cautelosos com as reformas e as preocupações políticas do feriado de 7 de setembro.

Mercado Físico

O mercado físico brasileiro permaneceu o mesmo por toda a semana: firme, comprador, mas com poucos vendedores. Hoje as ofertas permaneceram nas mesmas bases de ontem. Os cafés arábica de boa qualidade a finos trabalharam por toda a semana em um patamar entre 1.100 e 1.150 reais. Os CDs bem-preparados ficaram um pouco abaixo dos R$ 1.200,00. Praticamente não apareceram vendedores. Os cafeicultores continuaram retraídos. O volume de lotes que chega ao mercado é baixo para um final de agosto e início de setembro.

Poucos lotes

A escassez de lotes de café arábica destinados ao consumo interno brasileiro, elevou bastante os preços pagos pelas indústrias de torrefação brasileiras para lotes de arábica utilizados na produção do padrão “tradicional”, o mais consumido no Brasil. Os preços desses lotes estão subindo e se aproximando rapidamente dos preços oferecidos para arábicas mais preparados. O preço do café conilon também sobe, acompanhando a alta dos preços do café arábica destinado ao consumo interno e as altas na bolsa de Londres.

Exportações

Até dia 2, os embarques de agosto totalizaram 2,4 milhões de sacas embarcadas, contra 2.63 milhões de sacas no mesmo dia de julho. Até o mesmo dia 2 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em agosto totalizavam 3.0 milhões de sacas, contra 2,74 milhões de sacas no mesmo dia do mês anterior. A exportações mês a mês estão diminuindo demonstrando que vai cair ainda mais mês a mês.

Política

O prefeito Dr. Welington passou o sete de setembro com a família e pouco se manifesta sobre qual será sua condição de apoio a um futuro presidente. Amigos próximos comentam que o prefeito tem muita admiração com senador Rodrigo Pacheco, ventilado nos bastidores da política como possível candidato ao palácio do planalto em 2022. Sobre comentários de Bolsonaro e sua administração, o prefeito pouco comenta.

Governador é Zema

Se por um lado o prefeito Welington é ponderado nos comentários sobre Bolsonaro ou Lula, já em Minas já fez questão de mencionar que é o governador Zema em 2022. Welington que tem um estilo bem republicano, recebendo recursos para o município de vários parlamentares de diversos partidos, terá em seu grupo admiradores formado por no mínimo três deputados federais, sendo eles Mauro Lopes, Alexandre Silveira e Misael Varela.

Sete de setembro

As manifestações do dia sete de setembro foram regadas de muitas especulações. Para quem comentou que seria uma guerra nas ruas, palpitou errado, pois foram pacificas. O certo é que o presidente Bolsonaro levantou mais uma vez a tese sobre o voto impresso e sobre as condutadas de certos ministros do Supremo. Pelo que se falou no grupo da direita é que há uma tirania vinda do STF pela forma que estaria ultrapassando os marcos da constituição e as atribuições. O certo é que essa briga está só começando!!! Palavras de cá e de lá a oposição vai minando as ações frente o governo federal.

Bolsonaro

A cada dia as flechas de Bolsonaro se direcionam para o ministro do STF Alexandre de Moraes. Por outro lado, o ministro demonstra que não vai baixar a guarda e conta com apoio do plenário do STF. Enquanto a briga continua, o STF enfraquece o governo de Bolsonaro e Bolsonaro enfraquece o Supremo como nunca já visto na história tupiniquim!!!

Milhões

PT

PT x Bolsonaro

O PT tentou angariar para si neste 7 de setembro a oposição como alternativa ao bolsonarismo, mas pelo que se percebeu não conseguiu adesões. Agora está surgindo uma nova facção que pode ser maior que se pensa!!! Uma que não é Bolsonaro e que é contra o PT!!! A terceira via??? Talvez!!! Mas quem??? Ainda não existe!!! Mas tem gente doida tentando achar este novo nome.

Caratinga

Em Caratinga o movimento de 7 de setembro em apoio a Bolsonaro deu quórum!!! Depois de uns três fiascos, pelo visto a praça do Menino Maluquinho conseguiu reunir um grupo que justificasse o movimento. Parabéns aos organizadores que conseguiram fazer a manifestação cívica e ordeira.

Clausiano Peixoto

O presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, Clausiano Peixoto, já está marcando as eleições para o novo mandato do Sindicato. Os comentários nos bastidores são que o servidor tem apoio expressivo dos servidores principalmente com novo aumento recebido em agosto. Depois de vários conflitos políticos, Clausiano demonstra que anda em terrenos mais firmes que no passado.