Risco mundial

A última semana foi difícil para os negócios de café. As cotações em Nova Iorque foram pressionadas com o crescimento da aversão ao risco no exterior, que levou a queda nos preços das commodities agrícolas e do petróleo. Pesou também o mercado de câmbio no Brasil, que oscilou forte refletindo o aumento dos temores em relação ao quadro fiscal brasileiro. As preocupações com uma desaceleração econômica global e mesmo uma possível recessão que derrube o consumo, fizeram os preços do petróleo oscilarem bastante e somarem perdas fortes, acumulando na semana queda de 4,12 %.

Cotações

As cotações do café na bolsa em Nova Iorque, oscilaram bastante por toda a semana. Na segunda-feira (4), feriado nos EUA, não houve pregão na bolsa. Na terça (5), quarta (6) e quinta (7), fecharam em queda, e sexta (8) subiram. Os contratos para setembro próximo encerraram na última sexta-feira a US$ 2,2045 por libra peso, em alta de 155 pontos. No balanço da semana somaram 420 pontos de baixa. Na sexta-feira (1), encerraram o dia a US$ 2,2465 por libra peso. No balanço da semana passada totalizaram 140 pontos de alta. Na semana anterior recuaram 415 pontos.

Ignorar

Os operadores em NY continuam ignorando os fundamentos do mercado. Produtores e cooperativas das principais regiões produtoras de arábica vão confirmando, dia após dia, uma quebra na nova safra brasileira maior que a estimada por eles antes do começo dos trabalhos de colheita. Muitos já consideram que a colheita não está atrasada, mas que os números mais baixos até agora, refletem uma produção menor do que a inicialmente esperada.

OIC

Em seu último relatório mensal, a Organização Internacional do Café (OIC) manteve sua projeção para a produção e consumo mundial no ano safra 2021/2022. Produção de 167,2 milhões de sacas, queda de 2,1 % em relação ao ano safra anterior e consumo global de 170,3 milhões de sacas, o que representa crescimento de 3,3 %, em plena pandemia. Os estoques de café certificado na bolsa em Nova Iorque, caíram mais 15.096 sacas. Totalizam agora 789.981 sacas. Há um ano eram de 2.163.375 sacas, caindo neste período 1.373.394 sacas. Abaixo das 800 mil sacas, um forte indicativo da queda dos estoques nos países consumidores e na América Central.

Colômbia

A produção de café arábica na Colômbia, segundo maior produtor do mundo, registrou nova baixa, de acordo com dados divulgados recentemente pela Federação Nacional dos Cafeicultores (FNC). No mês de junho a produção de café caiu 10% para 951 mil sacas de 60kg de café verde. Neste mesmo período no ano passado, o volume de produção foi de 1,1 milhão de sacas. Há alguns meses a Colômbia vem registrando quebra na produção, justificada pelas condições climáticas adversas enfrentadas no país.

Brasil /Colômbia

Enquanto no Brasil o La Niña corta as precipitações, no país vizinho (Colômbia) o produtor precisa lidar com o excesso de chuva no campo. A FNC acredita que a produção continuará registrando baixas durante o segundo semestre de 2022. O relatório apontou ainda que no período janeiro-junho, a produção colombiana ultrapassou 5,4 milhões de sacas, volume que representa 5% a menos do que as 5,7 milhões de sacas produzidas no mesmo período em 2021. Já nos últimos 12 meses a queda é mais expressiva, chegando a 9% a menos com quase 12,3 milhões de sacas. No ano cafeeiro, outubro de 2021 a junho de 2022, a produção caiu para quase 9 milhões de sacas, 11% a menos que as quase 10,1 milhões do ano anterior (Fonte: FNC / Site Notícias Agrícolas).

Dólar

O dólar subiu frente ao real nos três primeiros dias da semana passada e encerrou a quarta-feira valendo R$ 5,4240. Recuou quinta e sexta. Fechou a sexta-feira valendo R$ 5,2680 em queda de 1,44 %. Em reais por saca, os contratos de café para setembro próximo na bolsa em Nova Iorque fecharam a saca a R$ 1 536,25. Na sexta-feira passada fecharam a R$ 1 581,23.

Política

O prefeito de Caratinga Welington Moreira recebeu nesta última quinta-feira (7) o senador Alexandre Silveira (PSD). O prefeito caratinguense que também é do PSD reuniu em seu gabinete os vereadores da base aliada e todos secretários municipais para receber Alexandre em alto estilo. O prefeito falou, o senador falou e pela primeira vez depois de décadas um senador da região vem à santa terrinha falar direto com seus eleitores.

Welington

O prefeito Dr. Welington, como noticiado por toda imprensa local, é amigo e parceiro do senador Alexandre Silveira de longa data, mas já manifestou que irá com senador nas eleições de outubro próximo, mas quanto ao grupo político, Welinton manifestou ser Bolsonaro e Zema.

Alexandre Silveira

O senador Alexandre Silveira, que nos bastidores já é comentado que terá como maior adversário nas urnas mineiras o atual de deputado estadual Cleitinho, não quer perder espaço no leste mineiro, região onde detém maior influência eleitoral. Quando deputado federal 2010, foi no leste de Minas que obteve quase 200 mil votos, sendo um dos candidatos mais votados no Estado.

Kalil não veio

O mais esperado na comitiva do PSD/PT, foi o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil. Ele, que disputará diretamente com o governador de Minas Romeu Zema, ao menos é o que aponta as primeiras pesquisas de opinião pública, não veio a Caratinga por sintomas gripais. Quem ficou incumbido de falar pelo Kalil foi seu vice André Quintão, que para imprensa explicou os motivos da ausência.

Kalil não veio II

Já nos bastidores o tititi foi que Kalil não veio por desavenças internas da coligação. Pelo que se vê e se ouve, o palanque está muito pesado para ser carregado, e o ex-prefeito de BH já viu e percebe que se não espalhar um pouco o barco não anda. Alexandre, que conhece e ouve os clamores das ruas, sabe que sua campanha tem que ser um pouco mais leve.

Adalclever Lopes

O ex-presidente do legislativo mineiro, Adalclever Lopes, o deputado estadual mais votado na cidade de Caratinga por décadas, esteve acompanhando a comitiva e em tom de entusiasmo comenta que a coligação está forte e vai crescer com a campanha. Para Adalclever, Minas tem dois redutos definidos politicamente, a capital que para ele é Kalil, e o interior onde o ex-prefeito de BH começa o trabalho de vitória nas eleições.

Fernando Pimentel

O ex-governador de Minas Fernando Pimentel (PT), concedeu entrevista ao DIÁRIO de Caratinga, demonstrou muita tranquilidade de disputar uma vaga pelo partido a deputado federal a pedido do ex-presidente Lula. Fernando comentou o quanto sofreu após sua saída do governo de Minas, mas que o tempo demonstrou sua inocência perante aos tribunais, condicionando, portanto, a oportunidade de colocar seu nome a uma possível vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília.

André Quintão

Quem saiu-se muito bem junto a imprensa local foi o pré-candidato a vice-governador de Minas, André Quintão. Daí o motivo de Kalil insistir com seu nome para compor a chapa majoritária do grupo PSD/PT. Nos bastidores Kalil teria conversado com ex-presidente Lula que o nome para ser seu vice do PT tinha que ser o do deputado estadual André Quintão, diante de tantos talentos políticos do parlamentar.

André Quintão II

Outro fato que deixou André bem à vontade em Caratinga, é que já tem três mandatos que o deputado já se faz bem votado nas urnas de nossa cidade e região. André vem demonstrando maturidade para as diversidades, equilíbrio político, grande articulador, pessoa certa para um prefeito como Kalil, que para muitos é bastante temperamental. Assim a coligação se equilibra!!!

Pedro Leitão

Quem demonstrou ter força política junto ao grupo de Kalil foi o professor Pedro Leitão, ex-secretário de Estado de Fernando Pimentel. Caso Kalil for eleito, tem tudo para Pedro voltar ao primeiro escalão, talvez na Educação mineira, setor em que tem maior conhecimento. Nos bastidores Pedro Leitão estará coordenando a campanha de Lula e Kalil na região e, é claro, abrindo espaço para Adalclever Lopes. Competência pra isso Pedro já demonstrou que tem, haja vista as eleições para deputado há quatro anos.

Carlos Roberto Baraky

Outro nome que está sendo comentado nos bastidores que estará na equipe de coordenação da coligação PSD/PT, é o do advogado Carlos Roberto Baraky. Ele, que foi candidato a vereador nas eleições municipais passada, foi muito bem votado pelo PP, está bem próximo do deputado estadual Adalclever Lopes. Aos poucos o advogado vai alcançando mais espaços na política e não se assuste se também ir para a capital em caso de vitória de Kalil. Competência pra isso Baraky já demonstrou que tem.

Deputados presentes

No evento da comitiva PSD/PT, estiveram presentes, além dos pré-candidatos a deputado Fernando Pimentel, Adalclever Lopes e Elisa Costa, os deputados Leonardo Monteiro, Reginaldo Lopes, Celinho do Sintrocel, demonstrando a força regional política da cidade de Caratinga.

PT local?

E o que está acontecendo com o PT local? Os nomes tradicionais do partido em Caratinga, pelo que se vê, estão perdendo espaço político no próprio partido. Nomes como João Bosco Pessine, João das Mudas, Gilson Esmael, João Alves, Juninho Edwyr, Elói Beneduzzi, Elza, entre outros, não estão comparecendo na foto da atual coligação. Será que não estão sendo convidados para as novas caminhadas???

Humphrey Lima

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Humphrey Lima, ficou incumbido de conciliar a agenda do senador Alexandre Silveira e do prefeito Dr. Welington, na vinda da comitiva do PSD/PT mineiro a Caratinga. Como muita habilidade, Humphrey demonstrou que na política as coisas são possíveis, mesmo que alguns acham impossíveis.

Erick Gonçalves

Outro secretário que vem destacando é o da Saúde, Erick Gonçalves. Bem articulado com os vereadores da base aliada, Erick é cotado pelos vereadores um substituto natural de Welington Moreira. O secretário já comentou nos bastidores que está no governo para exercer sua função e quanto ser indicado pelo prefeito, ainda é cedo para pensar nisso. Agora muitos já começam a perguntar: Quem deverá ser o escolhido estaria no bolso do paletó de Dr. Welington?