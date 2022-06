Roundup

A multinacional de origem alemã Bayer AG venceu mais uma ação judicial nos Estados Unidos desmentindo as acusações de que seu popular herbicida Roundup (glifosato) seria a causa de câncer. Desta vez foi um júri no condado de Jackson, estado norte-americano de Oregon, quem concluiu que o produto mais usado no mundo para controle de plantas daninhas não foi o originador dos alegados casos de linfomas em humanos.

La Niña

Meteorologistas já confirmam que o La Niña poderá persistir até o primeiro trimestre de 2023. Na média, julho, agosto e setembro apresenta o período mais seco no centro do país. Na média, as chuvas retornam em agosto na primavera. Estamos sob a atuação do fenômeno La Niña. Com 64% de chances de permanecer no inverno.

La Niña II

A previsão indica temperaturas acima da média no período. Ondas de frio podem ser mais rápidas ou mais fracas. Previsão mostra chuvas abaixo da média no centro-sul do Brasil, com destaque para a região sul. Faixa norte e leste do nordeste poderão registrar um inverno mais úmido.

Alta do diesel

Período agitado e difícil na economia brasileira e global, comandou as cotações do café na bolsa em Nova Iorque, apesar dos fundamentos apontarem para uma situação bastante apertada no fornecimento de café verde pelos países produtores com a Petrobrás anunciando novo reajuste de combustíveis, no caso o diesel não era reajustado desde 10 de maio, ou seja, há 39 dias.

Bolsa abaixo dos 100

Mesmo a alta sendo insuficiente para cobrir a forte alta do petróleo e a desvalorização da moeda brasileira, estamos em época de eleições e a reação dos políticos foi forte e agressiva. Com o aumento dos juros e a crise na Petrobrás, o IBOVESPA caiu 5,4 % na semana que passou e fechou a sexta-feira abaixo dos 100 mil pontos pela primeira vez desde o dia 4 de novembro de 2020.

Juros altos

Na quarta-feira passada, o Fed, o banco central americano, aumentou em 0,75 % as taxas de juros americanas, mais do que o esperado pelo mercado, é a maior alta de juros desde 1994 – em um esforço para conter a inflação nos EUA. Aqui no Brasil o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) anunciou a elevação da taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 13,25 % ao ano. Os juros estão no maior patamar desde dezembro de 2016 e poderão sofrer novo aumento na próxima reunião, em agosto (fonte: jornal VALOR Econômico)

Commodities

As commodities agrícolas tiveram uma queda. Soja, trigo e milho recuaram em Chicago. Na bolsa americana, algodão, açúcar e suco de laranja caíram. Café e cacau foram as exceções, subiram. Essa crise e o aumento dos juros no Brasil e nos EUA, acabaram pressionando os preços do café. No feriado nacional no Brasil, os contratos de café em Nova Iorque trabalharam em alta. Com a forte alta do dólar frente ao real, a moeda americana chegou a bater em R$ 5,1500 na máxima do dia, os contratos de café na ICE tiveram um dia de queda. Os para julho próximo, bateram em US$ 232,35 na máxima do dia.

Dólar

A escalada do dólar frente ao real acumulou alta de 3,13 % na última semana, após haver subido 4,3 % na semana retrasada, e isso pressionou as cotações do café em Nova Iorque. No mercado cambial brasileiro, o dólar fechou a sexta-feira (17) em alta de 2,35 % a R$ 5,1450.

Arábica

Traders de commodities estão enviando café arábica dos armazéns da bolsa de futuros da ICE com sede na Europa para os Estados Unidos, disseram cinco fontes comerciais à agência Reuters, refletindo o impacto do clima errático na oferta global de café. Mais de 100 mil sacas de 60kg de arábica previamente certificadas para entrega contra contratos futuros da ICE deixaram os armazéns registrados em Antuérpia (BEL) para os Estados Unidos.

Colheita

A colheita de nossa safra 2022 avança devagar e os cafeicultores relatam dificuldade em conseguir mão de obra em quantidade suficiente. Os custos da colheita estão subindo e os primeiros lotes prontos vão confirmando uma quebra importante no volume da nova safra. Se as notícias estavam ruins, então não há nada que não possa piorar.

Mercado físico

No mercado físico brasileiro, analistas do setor confirmam que as ofertas para venda do moca subiram com a forte valorização do real. O volume de negócios fechados foi pequeno no decorrer da semana, como tem acontecido semana após semana. Na região da Zona da Mata o volume de vendas é maior. O número de lotes ofertados no mercado é baixo ante as necessidades brasileiras de café para nosso consumo interno e exportações.

Caratinga

A colheita em Caratinga também avança devagar como em outras regiões. O motivo é o mesmo que em outras regiões: Falta de mão de obra no campo, que inflaciona os preços da colheita, atrasa os serviços e tende a ter mais cafés secos nas árvores do cafeeiro. Por outro lado, o tempo tem ajudado para uma seca nos terreiros bem satisfatória. O negócio é derriça o café no tempo.

Política

O prefeito Dr. Welington preparou uma festa de 174 anos da cidade sem fazer extravagância nas contas públicas. Festa vai ter de qualidade, mas com artistas regionais. O dinheiro fica na cidade, apoio a cultura local e fica bom do mesmo jeito. Com dois anos de pandemia, a turma da viola bem que mereceu o apoio institucional $$$.

Trem Bão é Buteco!!! Buteco é Coisa Nossa!!!

Independentemente do nome o negócio, o evento veio pra ficar e demonstrar que Caratinga é a cidade dos botecos também. Quem sugeriu colocar o Menino Maluquinho com um copo de cerveja na mão para ilustrar o momento? Se a ideia foi boa? Acredito que não, pois é péssimo exemplo para as crianças e adolescentes. Vamos ficar com as estórias de Ziraldo no mundo infantil mesmo.

Ziraldo

O nosso maior artista vivo, Ziraldo, faz 90 anos e o cartunista Élcio Danilo Russo Amorim, o Edra, prepara um livro de homenagem. Belíssima homenagem e uma música que será tocada por 100 maestros da santa terrinha!!! Dá-lhe Ziraldo!!!

Especial de aniversário

O DIÁRIO de Caratinga prepara para você leitor uma edição especial de aniversário para comemorar os 174 anos da santa terrinha do São João do Caratinga. Como é de costume no especial da santa terrinha, vem aí novidades que agradam a leitura e o saber sobre nossa cidade!!! Um bom trabalho da nossa equipe de jornalismo!!!

Maurício Soares

O desembargador caratinguense Maurício Soares é o novo presidente do TRE mineiro. Em seu discurso de posse comentou: “seremos inflexíveis na defesa da história da justiça eleitoral, até porque, nesse aspecto, calar é tolerar”.

Maurício Soares II

Ainda comentou: “quero deixar claro que o sistema de votação não é infenso a críticas, mas é necessário que elas venham acompanhadas de evidencias, de provas ou de demonstração cabal de falhas”. Pelo visto, o novo presidente, Mauricio Soares, demonstrou repleto alinhamento o que o TSE sistematicamente vem pronunciando nas mídias nacional quanto das eleições deste ano.

Bolsonaro

O pessoal ligado ao presidente Bolsonaro comemora a presença entusiástica do presidente em dois encontros!!! Uma em Orlando, nos Estados Unidos, e outra nesta última semana em Manaus (AM). Para os bolsonaristas, o presidente leva multidões por onde passa e com entusiasmo.

Lula

O ex-presidente Lula, primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto nos principais institutos do país, esteve em Minas e avançou politicamente com o ex-prefeito Alexandre Kalil como certo, unidos e abraçados nas eleições de outubro. Lula vem demonstrando sua experiência política e ajustando o tabuleiro estratégico em cada palanque, por cada estado brasileiro e em Minas não foi diferente.

Ciro Gomes

O ex-governador Ceará, Ciro Gomes avança seu discurso contra Lula. Para Ciro, ser alternativa é criar um espaço na esquerda onde sente mais à vontade de estar, ou no mínimo um centro-esquerda. Suas críticas vão às posturas, ao PT, a economia e que Lula está variando da cabeça. Pelo que se vê não está colando, pelo menos é que dizem os institutos de pesquisa onde não atinge dois dígitos nas intenções de votos.

Simone Tebet

A pré-candidata do MDB Simone Tebet em comentários à mídia nacional comentou “que acredita na possibilidade de crescer nas pesquisas até outubro e chegar ao segundo turno”. A senadora, que ganhou destaque atuando na CPI da Covid, já disse que Jair Bolsonaro “namora com o autoritarismo”. Numa entrevista ao jornal paulistano Estadão em dezembro, questionada sobre suas opiniões a respeito de Lula e Bolsonaro, Tebet respondeu: “A única coisa diferente é que um é democrata e o outro, não”.

Viva São João!!!

João Batista (século I a.C., c. 28–30) foi um pregador itinerante cujo aparecimento se deu na Judeia, provável lugar de nascimento, e na Galileia (c. 28 d.C.), na época de Herodes; João teve muitos seguidores e pregava aos judeus, dizendo que deveriam exercer a virtude e a retidão. Usava o batismo como símbolo de purificação da alma no seu movimento messiânico. São João Batista é padroeiro de Caratinga e dia 24 de junho comemoramos o seu dia. Viva São João!!!!