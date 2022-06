Ucrânia

A Ucrânia exportou 148 mil toneladas de grãos nos primeiros cinco dias de junho, elevando seu total de julho a junho de 2021-22 para 47,2 milhões de toneladas, informou o Ministério da Agricultura do país nesta segunda-feira, informou a Reuters. O ministério disse que o volume total inclui 18,578 milhões de toneladas de trigo, 22,4 milhões de toneladas de milho e 5,7 milhões de toneladas de cevada, com os embarques de milho dominando o início de junho, informou a Reuters.

Mercado de Sêmen

O mercado brasileiro de reprodução animal contabilizou a venda de 4,85 milhões de doses de sêmen ao longo do primeiro trimestre de 2022, queda de 3,4% frente ao mesmo período de 2021 (de 5,02 milhões de doses vendidas). Esse cenário se deve aos estoques de doses acumulados em 2021, quando propriedades nacionais de cria de corte adiantaram as compras de sêmen visando garantir o insumo para a estação de monta, vale lembrar que as vendas no trimestre de 2021 cresceram 50% em comparação ao mesmo período de 2020.

Mercado de café

O mercado de café na bolsa de Nova Iorque continua seu sobe e desce na semana, com as cotações valorizando ao fim da semana que passou e ontem fechou a cotação em 235 cents por libra peso. Pelo que se vê a colheita começou, aumentou as ofertas de café, mas o preço permanece firme no mercado físico e na bolsa. Ano bom para os cafeicultores.

Colheita

O cafeicultor, por outro lado, pode comemorar ser um ano de colheita com bom clima, com tempo firme e ensolarado para se ter boa bebida do café. Com sol intenso e clima mais seco na colheita vai sem dúvida favorecer para que a grande maioria do café seja de qualidade.

Colheita II

Outro fato positivo na colheita é com os dias de sol a colheita adianta com os colhedores não perdendo um dia se quer por causa de chuvas. Assim é bem possível que a colheita se adiante pela maturação do café, por mais dias de trabalho realizados, sem interrupções, e é claro, facilidade de colher com café mais maduro pelas maquininhas.

Caratinga

Os produtores que já estão vendendo seus cafés, já conseguem promover lotes com cafés de 20 de cata para menor. Uma demonstração que os cafés estão chegando mais maduros nas bancas de compras.

Johny

O vereador de oposição Johny Claudy (Rede) requereu para votação de número 78, Moção de Louvor e Aplausos a empresa Imobiliária GCA. Merecida homenagem ao empresário Geraldo Assis e toda sua equipe, que na década de 90 destacou como chefe de gabinete do então prefeito, Zé Assis Costa.

Dr. Welington

O prefeito de Caratinga, Dr. Welington, participou de um podcast do DIÁRIO na semana passada com participação das jornalistas Paula Lanes e Nohemy Peixoto. O que se viu foi o prefeito bem animado anunciando dezenas de obras na cidade e nos distritos. Para Welington, serão mais de 48 ruas a serem pavimentadas, daí animação para comemorar o aniversário de 174 anos de Caratinga.

Dr. Welington II

Se por um lado o prefeito Dr. Welington falou de obras no Podcast do DIÁRIO, por outro deixou para essa semana o anúncio das festas de comemorações dos 174 anos da cidade. O pessoal está aguardando dias de animações e festa na santa terrinha, para comemorar o aniversário e o padroeiro da cidade São João. E dá-lhe fogueira.

Bolsonaro e Zema

Outro assunto abordado pelas jornalistas Paula e Nohemy foi política. Perguntado quem seriam os candidatos do prefeito Dr. Welington a presidente e governador, o chefe do executivo caratinguense não titubeou. Comentando ser Bolsonaro e Zema respectivamente, salientando o quão esses dois foram responsáveis na gestão da máquina pública, sendo merecedores de seu apoio.

Festa no legislativo

Na última sexta-feira (3), o legislativo caratinguense homenageou 94 cidadãos com comendas de cidadania honorária, mérito legislativo e mérito desportivo. Receberam cidadania honorária o deputado federal Lincoln Portela (Avante), a tesoureira nacional do PT Gleide Andrade, e deputado federal Hercílio Diniz, (MDB).

Festa no legislativo II

Outros nomes que receberam comenda do legislativo municipal foram os secretários municipais Humphrey Lima, Erich Gonçalves e Dilma Aparecida Gonçalves, além do ex vice- prefeito Aluísio Motta Palhares.

Escola do Legislativo

Entrou em pauta na reunião do legislativo dessa segunda-feira (6), o Projeto de Resolução 011, de autoria da mesa diretora que tem por objetivo a “Criação da Escola do Legislativo – Elecar, e sobre a concessão de cursos na Câmara Municipal de Caratinga”.

Escola do Legislativo II

A Escola do Legislativo oferecerá suporte conceitual de natureza técnico-administrativa às atividades parlamentares e afins. Um dos objetivos é oferecer aos parlamentares interessados e aos servidores da Câmara Municipal de Caratinga suporte conceitual de natureza técnico-científica às atividades do Poder Legislativo, capacitação e treinamento para atuação nas funções legislativas, principalmente aquelas voltadas à elaboração de leis, estudos sobre matérias orçamentárias, finanças e ao exercício do poder de fiscalização.

Praça “Vereador João Angola”

A pedido do vereador Altair Nêgo, a praça até então conhecida como Dr. José Augusto, situado entre as ruas Gerino Francisco da Silva, José Bertholdo e travessa Joaquim Alfaiate, no distrito de Sapucaia, será denominada praça Vereador João de Freitas Fidelis (Vereador João Angola). Homenagem merecida!

Pedidos de informação

O vereador Rominho Costa pede ao executivo que envie à Câmara Municipal de Caratinga, informações sobre como está o processo de implantação do Projeto Faixa Azul, e sobre a previsão da revitalização do acesso à Pedra Itaúna. Em recente participação no DiárioCast, o prefeito Welington Moreira disse que são questões que estão em sua agenda com urgência para serem resolvidas.

