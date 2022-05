Sobe e desce no mercado de café

Para os negócios de café, a última semana foi pautada pela frente fria que os institutos de meteorologia indicavam que chegaria sobre os cafezais do sudeste brasileiro a partir da quarta-feira. Os contratos para julho próximo, que após a alta explosiva da quarta-feira (11) da semana retrasada, quando subiram 1.610 pontos, fechando o dia a US$ 2,19 por libra peso, haviam recuado 460 pontos na quinta e 140 pontos na sexta-feira (20), em um movimento de acomodação e ajustes, trabalharam em forte alta na segunda-feira desta semana. Subiram 1090 pontos e encerraram o dia valendo US$ 2,24 por libra peso.

Sobe e desce do mercado de café II

Na terça-feira (17) esses contratos apresentaram ganhos de 240 pontos, valendo US$ 2,27 por libra peso. Na quarta-feira (18) encerraram o pregão em queda de 960 pontos, a US$ 2,17 por libra peso. Quinta (19), fecharam o dia em alta de 110 pontos, a US$ 2,18 por libra peso. Na sexta-feira (20) trabalharam em baixa. Oscilaram 900 pontos entre a máxima e a mínima do dia, encerrando o pregão em queda de 285 pontos, valendo US$ 2,15 por libra peso. Na sexta-feira passada, dia 13, fecharam a semana a US$ 2,13. No balanço desta semana esses contratos subiram 195 pontos. No balanço da semana passada subiram 345 pontos.

Frio sem geada

O nervosismo dos operadores na bolsa em Nova Iorque acompanhou as informações meteorológicas que chegavam ao mercado. As temperaturas nas madrugadas de quarta, quinta e sexta feira, nas regiões cafeeiras de São Paulo e Minas Gerais, chegaram a números baixos, críticos, mas as condições locais de umidade e vento nos cafezais evitaram danos mais sérios aos cafeeiros.

Poucos relatos de geada

As temperaturas na madrugada desta sexta-feira nas regiões cafeeiras de São Paulo e Minas Gerais, que os meteorologistas indicavam como provavelmente menos perigosas em relação às duas madrugadas anteriores, da quarta e da quinta-feira, surpreenderam. As temperaturas foram bastante baixas, e hoje, as condições locais de umidade e vento permitiram geadas leves, pontuais, de fraca intensidade, em baixadas, relvas e cafezais mal localizados. Há relatos de ocorrências desde o sul de Minas até o cerrado mineiro. Não houve relatos de danos sérios em cafezais.

Preocupação com a safra baixa

A frente fria, que chegou ao sudeste brasileiro precocemente, em meados de maio, subindo com força até a região do cerrado mineiro, “bateu na trave”. Foram três madrugadas perigosas, e, por muito pouco, não tivemos estragos mais sérios. Serve como um alerta para o mercado de café, que não vêm dando a devida atenção para a delicada situação dos fundamentos. Os estoques são baixos nos países consumidores e praticamente não existem nos países produtores. Os embarques brasileiros caíram em abril último e devem continuar a cair neste mês e no próximo. Começamos a colher uma safra bastante prejudicada por problemas climáticos e essa onda de frio confirma que as incertezas climáticas continuam.

Notícias agrícolas

Em relatório divulgado na semana passada, analistas do Rabobank disseram que a demanda por café em países não produtores subiu 6,9 % no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado (fonte: Reuters/site “Notícias Agrícolas”). Juliano Tarabal, superintendente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, em entrevista ao site “Notícias Agrícolas”, informou que a maturação da nova safra de café atrasou no Cerrado Mineiro e a colheita só deve ganhar ritmo na 2ª quinzena de junho. Após período de seca intensa e geada no ano passado, a região deve colher aproximadamente 4.8 milhões de sacas este ano. Sem os problemas climáticos, a produção poderia chegar a quase 8 milhões de sacas.

Dólar e a saca de café

No mercado cambial brasileiro, o dólar oscilou bastante frente ao real por toda a semana. Sexta (20) fechou em baixa de 0,87 %, valendo R$ 4,8740. Quinta (19) recuou 1,32 %, a R$ 4,9170. Na sexta-feira (20) fechou em queda de 1,61 %, a R$ 5,0580. Na sexta-feira (13) anterior terminou a semana a R$ 5,0750. Em reais por saca, os contratos para julho próximo na bolsa terminaram o dia valendo R$ 1 391,66.

Mercado Físico

No mercado físico brasileiro, o valor das ofertas oscilou ao longo dos dias, acompanhando o sobe e desce do dólar frente ao real e dos contratos de café na bolsa em Nova Iorque. Os cafeicultores, em sua maioria, permaneceram fora do mercado acompanhando a subida da frente fria. A “Green Coffee Association” divulgou que os estoques americanos de café verde totalizaram 5.906.606 em 30 de abril de 2022. Uma alta de 86.308 sacas em relação às 5.820.298 sacas existentes em de março de 2022.

Colheita em Caratinga

A colheita do café na santa terrinha de Caratinga ganhou velocidade, apresentando a cada semana volumes de lotes mais expressivos nas bancas de compra. Ainda predomina lotes de cafés com maior cata, mas já aparecem alguns lotes com cata menores e cafés mais apreciáveis. O mês de junho entrando é bem possível que a safra na região fria entre também provocando maior impacto no campo com relação a colheita.

Colheita em Caratinga II

Os comentários que os preços de colheitas estão mesmo salgados. Para se tirar o café do cafeeiro é cobrado para lavouras mais produtoras 20 reais pelo saco de 70 a 80 litros. O fato das peças e do combustível terem subido muito, o colhedor comenta que por menos não compensa para manter a colheitadeira funcionando. Pelo visto, o dia da dupla vem saindo por algo em torno de 300 a 400 reais em lavoura carregada.

Política

O prefeito de Caratinga, Dr. Welington, depois de enxugamento profundo nas contas públicas municipais, deverá anunciar a programação do mês de aniversário. Como muitos caratinguenses ausentes já programam para virem à santa terrinha no mês de junho, saber sobre a programação cultural e das promoções é sem dúvida interessante para as viagens para interior mineiro!!! E dá-lhe São João!!!

Leonardo Canário

O empresário Leonardo Canário, pelo que se apresentou no podcast do DIÁRIO, é pré-candidato à vaga ao Congresso Nacional neste ano. Léo, como muitos chamam na santa terrinha, demonstra razões de sobra do porquê ser um liberal num país de grandes transformações políticas e culturais. Ele, que já foi presidente dos empresários de Caratinga quando atuou na ACIC, seria esperança de uma nova geração representar a região no parlamento nacional.

Leonardo Canário II

Um dos empresários incentivadores para que Léo Canarinho fosse em frente no desejo de participar da política de Caratinga, era o empresário Flávio Breder, que faleceu em fevereiro deste ano. O empresário sempre comentou que faltava gente nova para postulação política na santa terrinha. Agora o incentivo do Leão foi tão forte que o Léo já busca espaço político em Brasília. Por que não!!!???

Sebastião Franco

Quem receberá uma das mais honrosas comendas da Maçonaria é o caratinguense Sebastião D’Almeida Franco, da Loja Maçônica Fraternidade Acadêmica de Caratinga. A entrega da Comenda do Mérito Dom Pedro I, ocorrerá no dia 28/05/2022 (sábado), às 20 horas, no salão de eventos do Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, situado à Rua Cel. Pedro Martins, 225, último Andar. Na santa terrinha poucos receberam tal comenda, como Jovino Guzela, Edson Obolari, Joaquim Coelho, professor Lacerda. Parabéns a família maçônica de Caratinga, parabéns a Sebastião Franco. (Foto: Comenda da Ordem do Mérito de D. Pedro I).

Altair Nego

O vereador Altair Nego tramita seu projeto de denominar a praça de Sapucaia até então conhecida como Deputado José Augusto, em João de Freitas Fidelis. O projeto tramitou na Câmara Municipal para registro e homenageia o pai do atual vereador Ricardo Angola.

Praça João Angola

Nos bastidores os comentários são que a praça é chamada localmente com o nome de deputado José Augusto, ex-deputado pessedista das décadas de 50 e 60 em Caratinga. O fato de não ter tido lei na Câmara Municipal que aprovasse tal nome, abriu espaço para homenagear o ex-vereador João Angola, que por sete mandatos representou o distrito de Sapucaia. É justa a homenagem, só se a moda pega até a praça Cesário Alvim mudaria de nome. Ou não?

Giuliane Quintino

A vereadora Giuliane Quintino solicita informações sobre a execução da Emenda Parlamentar do Deputado Federal Leonardo Monteiro para implantação da Unidade Básica de Saúde do Bairro Dr. Eduardo. Nos bastidores os comentários são que a verba será usada para obras na saúde, mas onde? Ainda seria definida pelo executivo municipal.

Johny Claudy

O vereador do partido Rede, Jonhy Claudy, oposição sistemática ao governo de Dr. Welington, solicita a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Dilma Gonçalves, a listagem de todos os servidores comissionados da Prefeitura Municipal de Caratinga, informando o cargo, remuneração e lotação. Será o por que o vereador quer a lista completa de servidores comissionados???

Festa da Cidade

A grande pergunta nos bastidores da política é sobre a festa de São João do Caratinga. Quem virá? Onde será? Como será? O secretário de Desenvolvimento Econômico Humphrey Lima pouco comentou a respeito. Nos bastidores os comentários são que já está tudo combinado, mas é segredo!!!!

Podcast

Quem esteve na redação do DIÁRIO ontem foi o pré-candidato Leonardo Satlher, conhecido com Léo Canário. Entrevistados pela jornalista Paula Lanes e os diretores Vera e Alcides Leite. O Podcast já está no ar e o que se vê são as novas gerações assumindo espaços na política caratinguense. Léo é um deles, vale apena ver!!!

Sucesso

Por outro lado, o Podcast do DIÁRIO tem sido um sucesso não só em temas políticos, mas também, nos históricos, sociais, comemorativos entre outros assuntos do cotidiano caratinguense. Pelo que se sabe já tem autoridades dos setores na agenda extensa do DIÁRIO, principalmente para mês de junho!!!