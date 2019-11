PAINEL 6-11-2019

Sapucaia

A falta d’água é um problema que tem tirado o sossego dos moradores de Sapucaia. Mas, outra questão que eles reclamam é da necessidade de limpeza dos córregos. Os relatos são de que o mau cheiro já está incomodando, o que vale uma providência da Secretaria de Meio Ambiente.

Esporte I

O Departamento de Esportes vem desempenhando um papel importante na divulgação e incentivo das modalidades esportivas. Os atletas são brilhantes, sempre trazendo resultados para Caratinga e os eventos realizados na cidade são sucesso, graças ao trabalho do coordenador Leandro Viana.

Esporte II

Leandro realiza um trabalho digno de elogios, incentivando os atletas e as escolas. Segundo comentários, ele já foi inclusive elogiado pelo prefeito Dr. Welington pelo profissionalismo e seriedade com o esporte local.

AGRADECIMENTO

“Por meio deste venho agradecer a honrosa deferência prestada por este conceituado jornal à minha pessoa, através de reportagem de página inteira veiculada na edição do último sábado, abordando minha trajetória profissional. Mesmo não me considerando merecedor de tão alta distinção, a vi como um enorme incentivo e reconhecimento à minha carreira, fazendo despertar em mim sentimentos de realização pessoal e de renovação de ânimos. Aproveito para agradecer, também, ao Grupo Sistec, por me acolher sempre com muito respeito e carinho ao longo desses 40 anos de atuação, e a todos os que me felicitaram pelo destaque recebido. Ao jornal Diário de Caratinga – direção e equipe operacional – mais uma vez, meu muito obrigado!”

Kleber do Val / jornalista do Sistec (Sistema Caratinga de Comunicação)

Ponto de táxi

Um dos pontos de táxi mais antigos de Caratinga foi reativado. Agora, os passageiros podem ir em frente ao antigo fórum, na praça Getúlio Vargas, e pedir suas corridas. Este ponto tinha sido extinto devido às mudanças no trânsito de Caratinga, mas pelo jeito, os estudos mostraram que o lugar original era o mais apropriado.

Buteco é Coisa Nossa

Já começaram as montagens das tendas para a festa de encerramento do festival gastronômico Buteco é Coisa Nossa. O evento será entre 14 e 16 de novembro, na Praça da Estação. As atrações serão, respetivamente, Lurex Queen Cover, Bolêros e Gabriel Gava.

Ninho Tucano

Na última sexta-feira (1), o PSDB promoveu o Encontro Regional dos Vales em Governadores Valadares. O evento foi realizado no Tatersal do Parque de Exposições. Na pauta, o fortalecimento para disputa das eleições municipais, a regionalização e descentralização das estruturas partidárias e uma maior aproximação com a militância. Uma comitiva de Caratinga se fez presente. Agora vamos ver quais serão os rumos tomados pelos tucanos na Cidade das Palmeiras. (Na foto, o ex-prefeito Marco Antônio, o ex-vereador Betinho Cordeiro, o ex-vereador e agora ‘prefeitável’ José Mugango, e Salmem Mansur).