Mercado do café

Mais uma semana sem um rumo definido para o mercado de café. Os fundamentos continuam os mesmos: Baixos estoques de café tanto nos países produtores, como nos países consumidores. Os últimos números sobre consumo no mundo e no Brasil registraram alta, apesar da pandemia de Covid 19.

Problemas ainda existem

O Brasil, maior produtor de café do mundo, vai colher uma safra pequena neste ano, que seria de ciclo alto e, sem os sérios problemas climáticos, prolongada seca e três geadas em um mês provavelmente seria recorde. Sérios e prolongados entraves no transporte marítimo. Mesmo com esse preocupante cenário, os rápidos movimentos de sobe e desce na bolsa em Nova Iorque continuam refletindo apenas interesses de curto prazo de fundos e especuladores.

Operadores

Operadores derrubaram as cotações do café na semana passada e no início desta semana, lastreados em uma possível futura queda de consumo mundial, em decorrência dos crescentes problemas na economia mundial com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora citam também a alta de 55 mil sacas (menos de 1%) no mês de março último, dos estoques americanos de café verde. O que observa-se que no mercado futuro as cotações tem oscilado muito ente 220 a 230 cents por libra peso, tornando mercado em um sobe e desce sem sair do lugar.

O CNC

Conselho Nacional do Café, divulgou na terça-feira (19), em editorial, que após longas discussões dentro do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), e no CDPC (Conselho Deliberativo da Política do Café), foi criado um comitê especial para tratar das estimativas de safra e estoque de passagem. Dia 18 foi realizada a primeira reunião desse comitê. O CNC informou também que o orçamento do FUNCAFÉ (Fundo de Defesa da Política Cafeeira) será recorde, atingindo um valor global de R$ 6,058 bilhões.

No mercado físico brasileiro

O mercado físico brasileiro depois de uma temporada de seis meses praticamente parado com pouco volume de negócio, agora está ávido pelos primeiros lotes que começam a chegar nos balcões dos compradores. Cafés de muita cata, mas que conseguem abastecer o mercado interno e começar a movimentar os preços para safra.

Custos

Os cafeicultores estão muito preocupados com o forte e contínuo crescimento dos custos de produção, e quando podem, recusam as bases de preços oferecidas pelos compradores. O preços dos fertilizantes, combustível e energia elétrica pesam no custo e são contabilizados no preço final com uma safra modesta pelos especialistas. Assim vender o café será uma batalha em ano de relativa escassez do produtor.

Colheita

Em Caratinga a colheita do café tomou ritmo depois da semana santa, e nas regiões quentes do município o produto já é visto nos terreiros de café para secar. Os comentários são que nessas regiões o abortamento das flores do cafeeiro gera como consequência baixa produção na colheita e o volume não será expressivo.

Política

O prefeito municipal de Caratinga Welington Moreira vem fazendo uma política de austeridade nas contas públicas desde o final do ano passado. Os comentários são que o atraso dos recursos do IPVA também atrapalhou o planejamento financeiro do município, mas por outro lado o esforço será recompensado com aumento para os servidores públicos municipais de forma igualitária para todos os setores da máquina administrativa.

Aumento salarial

Um dos fatos que vem gerando bons comentários a favor do prefeito de Caratinga foi execução do plano de cargos e salários, depois o ajustamento dos salários dos servidores comissionados que estavam em defasagem, e agora aumento igual para todos. O ajustamento fiscal da administração está trazendo segurança salarial para os servidores e também segurança financeira para o comércio local.

Aumento salarial II

A grande vantagem do aumento para todos servidores é que não deixa defasar os salários ao longo dos anos. Houve uma correção, agora todas as categorias sobem no mesmo patamar sem defasagens. Parabéns para administração!

Reginaldo Lopes

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT) que já foi presidente do partido em Minas, e que tem forte presença com o ex-presidente Lula nos assuntos de interesse de Minas. Reginaldo ainda será o candidato ao senado pelo partido nas Minas Gerais, e receberá título de cidadão Caratinguense pela Câmara Municipal, projeto sugerido pelo vereador irmão Emerson do Partido Progressista.

Reginaldo Lopes II

O que gerou intriga nos bastidores é que o PP é um partido de direita, o vereador indica para um deputado de partido de esquerda? Irmão Emerson que é próximo ao ex-prefeito João Bosco do PT e que o apoiou com firmeza nas duas últimas eleições está mais pro PT que muitas lideranças do partido na santa terrinha. Não é para menos a indicação do título.

Veto

O prefeito Welington vetou o projeto do vereador Johny Claudy do partido REDE, sobre a soltura de fogos e artifícios no município de Caratinga. O vereador não vem obtendo êxito em seus projetos na santa terrinha. O que se pergunta é se é simples questão política, ou se os projetos do vereador são muitos específicos.

Veto II

O vereador Johny já comentou entre amigos que iria disputar as eleições em 2024 como candidato à prefeito. A intenção do nobre legislador já é manifesta e com dois mandatos a vereador, o mesmo já sente confortável para voos maiores, até mesmo para defender seus projetos, alguns deles vetados pelo executivo. Sendo eleito terá espaço para interessantes transformações nos setores que defende na santa terrinha.

Catita e os evangélicos

O vereador do distrito de Santa Luzia, João Catita, solicita ao setor de trânsito do município, afixar placas em frente das igrejas evangélicas de Santa Luzia “Proibido Estacionar”. Pelo visto, a turma da Bíblia não está tendo sossego nem para adorar ao Senhor, direito sagrado na constituição brasileira. Tá certo Catita!

Mais esporte

Os vereadores Ricardo Angola e Altair Nego solicitam ao prefeito municipal na reunião da Câmara, criação da Secretaria Municipal de Esporte desvinculada à Secretaria de Educação. Na visão dos vereadores seria uma forma melhor de incentivar mais o esporte em Caratinga, o secretário da área ter acesso direto ao prefeito para fortalecer o setor.

Emerson

Irmão Emerson, um vereador que é crítico ao sistema de transporte escolar do município, está solicitando que a Secretaria Municipal de Educação, “disponibilize a quantidade necessária de Kombis ou veículos condizentes, para melhor atender e transportar os estudantes de rede pública municipal da escola municipal Padre José Walleck II” na comunidade do Suíço.

Giuliane Quintino

A vereadora petista Giuliane Quintino pediu para que o secretário de Obras Públicas, Dr. Carlos Alberto, para realizar operação tapa buraco na rua Armando Corrêa de Faria, próximo ao número 127, Bairro Santa Cruz, além de realizar patrolamento no Córrego São Manoel, Alto da Biquinha e Córrego Volta Grande em Patrocínio e da estrada que liga São João do Jacutinga a Patrocínio.

Giuliane Quintino II

Outro assunto que Giuliane está reivindicando como vereadora é o conserto do muro do cemitério em Patrocínio. Pelo visto, nas reuniões que a vereadora vem tendo nas áreas rurais do município, vem levantando problemas com seus eleitores e comunidades para fiscalizar e apontar necessidades para executivo municipal.