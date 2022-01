Embarques de dezembro

O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil divulgou os embarques brasileiros de café em dezembro último. Embarcamos 3.8 milhões de sacas e totalizamos exportações em 2021 de 40.371.703 de sacas de 60 kg. Foi o terceiro ano seguido com exportações acima de 40 milhões de sacas, consolidando um novo patamar para as exportações brasileiras de café.

Analisando!!!

No início deste século ficavam as exportações ao redor de 20 milhões de sacas. Dobramos o volume de nossas exportações em apenas 20 anos. Chama a atenção o fato de que apesar de nossas exportações passarem de 40 milhões de sacas nos últimos três anos, os estoques de café nos países importadores não cresceram. Se somarmos ao consumo brasileiro de café, que está acima de 22 milhões de sacas, fica claro que o Brasil necessita, para cumprir seus compromissos de exportação e consumo interno, de safras médias (entre ano de safra alta e de safra baixa) de 63 milhões de sacas.

CONAB

A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou sua primeira estimativa para a safra brasileira de café 2022/2023. Estimou em 55,7 milhões de sacas, 16,8% mais que as 47,72 milhões previstas pela CONAB para nossa produção em 2021/2022. O número apresentado agora pela CONAB revoltou os cafeicultores brasileiros. Consideraram muito alto para o estado atual de nosso parque cafeeiro, depois de um ano e meio de seca e três geadas em julho último.

Déficit alto

Nas próximas semanas teremos opiniões dos agrônomos brasileiros sobre essa estimativa. Mas, é bom lembrar, que se somarmos as 47,72 milhões de sacas da safra 2021, com as 55,7 milhões de sacas estimadas para 2022, chegaremos a 103,47 milhões de sacas. Não temos estoques governamentais, e, portanto, precisaríamos de 126 milhões de sacas para atender dois anos dos compromissos brasileiros de exportação e consumo interno. Faltam 22,5 milhões de sacas para atendermos nossa demanda de exportação e consumo interno.

Colômbia importando?

Os números divulgados pelo CECAFÉ sobre as exportações brasileiras em 2021, chamam atenção pelo avanço das exportações de café para a China e para outros países produtores de café. A Colômbia, segundo maior produtor de café arábica do mundo, foi o sétimo principal destino das exportações brasileiras em 2021. O país vizinho adquiriu 1,158 milhão de sacas, apresentando o maior crescimento porcentual em volume de nossas exportações.

Curiosidade

Cresceram as exportações para Colômbia o que equivale a uma alta de 33,4 %. Entre os cinco maiores produtores de café do mundo, o Brasil só não exporta para a Etiópia. O Brasil vem ampliando seu mercado nesses países produtores, que vêm expandindo o consumo e criando oportunidades de negócios para o Brasil. Essas compras de cafés do Brasil significam que as safras de nossos concorrentes não são grandes o suficiente para atender o consumo interno crescente e suas exportações.

Curiosidade II

Outra curiosidade sobre esses países exportadores de café que compram cafés brasileiros, é que não sabemos qual a qualidade que estão comprando, nem com que finalidade, mas se estão comprando, é que não têm café suficiente.

Curiosidade III

Em termos de volume, a China foi o segundo maior destaque nas compras de café brasileiro em 2021, ficando atrás apenas da Colômbia. Segundo o CECAFÉ, houve um aumento de 65%, 132.003 sacas, na comparação com 2020. Até 2021, a China ocupava a 36ª posição no ranking, passando para 24ª posição em 2021. Nos 12 meses do ano passado, os chineses adquiriram 333.648 sacas de café brasileiro (site “Notícias Agrícolas”).

Mercado Futuro

Na semana que passou, os contratos de café em Nova Iorque oscilaram bastante. Sexta-feira (21) trabalharam em baixa. Os contratos com vencimento em março próximo bateram em US$ 2,4220 na máxima do dia e em US$ 2,3600 na mínima. Fecharam com perdas de 575 pontos, encerrando na última semana a US$ 2,3790 por libra peso. Na semana anterior subiram 120 pontos, e na primeira semana do ano tiveram ganhos de 1235 pontos. Nestas três primeiras semanas de 2022, acumularam ganhos de 1 180 pontos.

Dólar

O dólar encerrou na última sexta-feira (21) em alta de 0,70%, a R$ 5,4550. Na semana passada, o dólar acumulou queda de 1,06% frente ao real. Em janeiro, a retração é de 2,16% (Valor Econômico). Em reais por saca, os contratos para março próximo fecharam hoje valendo R$ 1 716,66. Ontem fecharam a R$ 1 745,90. Na sexta-feira passada, fecharam a R$ 1 747,67 entregues nos EUA.

Mercado Mundial

Os fundamentos permanecem firmes para o mercado mundial de café. Continua sendo maior a preocupação com a queda na produção mundial de café e com os entraves logísticos mundiais, que tornam o quadro ainda mais complicado. A irregularidade do clima, os estoques baixos, no Brasil e no mundo, e a forte alta dos insumos assustam os cafeicultores, que continuam arredios em vender o que resta de lotes da atual safra 2021/2022 nas bases de preços oferecidas atualmente.

Mercado Físico

No mercado físico brasileiro, com Nova Iorque trabalhando em queda, os compradores diminuíram o valor das ofertas em relação ao oferecido. O mercado na prática não está trabalhando. O número de lotes fechados na semana passada foi pequeno frente ao necessário para atender as necessidades brasileiras para exportação e consumo interno. Os cafeicultores começaram a colocar lotes no mercado neste início de 2022, mas nas bases de preços oferecidas pelos compradores o volume de negócios fechados até agora foi decepcionante.

Política

O prefeito Dr. Welington aproveitou a semana que passou para dar uma descansada e uma saída para visitar familiares, pois ninguém é de ferro. Pelo visto, teria ficado nove dias de descanso para recarregar as pilhas para um ano de eleições federais e estaduais e segundo os bastidores da política, de muitos investimentos na infraestrutura do município.

Chuvas

As chuvas deram uma trégua na nossa região e a prefeitura está com várias frentes de serviço para reestabelecer as passagens afetadas na zona rural. Segundo secretário de Agricultura, Alcides Leite, dezenas de passagens ainda estão com problemas e gastará um mês para restabelecer todas. Agora comenta que determinadas comunidades a articulação entre produtores rurais têm ajudado para que as coisas se contemporizem.

Estradas

As estradas principais dos distritos, segundo o secretário de Agricultura, melhorou e muito os acessos na última semana, restando agora pontos transversais das estradas vicinais, onde muitos estragos ainda estão difícil acesso.

Regiões

Para o secretário, as regiões de Santo Antônio do Manhuaçu, São João do Jacutinga, Patrocínio e Suíço foram mais afetados pelas chuvas. Dezenas de passagens foram rompidas e estão em reconstrução. A Defesa Civil de Caratinga fez um relatório dos estragos das chuvas e passou para o governo estadual avaliar a situação de Caratinga.

Ilha do Rio Doce

Um dos locais que mais sofreram com as enchentes recentes foi a Ilha do Rio Doce, comunidade do distrito de Cordeiro de Minas. A equipe da Secretaria de Meio Ambiente, coordenada pelo superintendente Felipão, comentou que a limpeza da comunidade foi realizada e a missão cumprida.

Eleições

A bancada aliada do prefeito Dr. Welington está aguardando Mauro Lopes voltar de férias do Estados Unidos para reunião com deputado por apoio nas estradas do distritos. Vereadores como Dete, de Santa Efigênia; João Catita, de Santa Luzia; Ricardo Angola, de Sapucaia; Nêgo, de Dom Lara, vão em busca de apoio do parlamentar para recuperar as estradas danificadas pelas chuvas.

Teinha

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Caratinga, Clausiano Peixoto, hoje produtor rural em Sapucaia, deixou seu elogio ao vereador Ricardo Angola pelo zelo e preocupação que Ricardo tem atendido a região onde Teinha adquiriu sua propriedade.

Ronaldo da Milla

O vice-prefeito Ronaldo da Milla comentou entre amigos que sua candidatura a prefeito de Caratinga como sucessor de Dr. Welington é algo que tem de ocorrer naturalmente e não uma imposição de seu nome. Para Ronaldo, o grupo da situação tem grandes nomes para disputar e quer ver seu nome incluído como uma boa opção, algo que agrega e que não dispersa!!! Para o Ronaldo, o importante é servir.

PL

Em Caratinga, o grupo liderado pelo Geraldo da Colimp, leia-se Partido Liberal, trabalha em 2022 para apoiar o presidente Bolsonaro já articulando para disputar a cabeça de chapa em 2024. O grupo já tem nome, é da área de saúde, nome tem tradição política e tem padrinho forte. Em breve o partido lançará o nome. Ainda é articulação para o fortalecimento do programa de governo, que previamente já está sendo elaborado.