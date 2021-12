PERSONALIDADE DO ANO

O DIÁRIO sempre seguiu a tendência das maiores publicações do planeta no quesito personalidade do ano. Já escolhemos Papa Francisco, a sueca Greta Thunberg e no ano passado o presidente americano Joe Biden foi o escolhido. Mas em 2021 é impossível não escolher a cantora Marília Mendonça, que junto de outras quatro pessoas, morreu em um acidente aéreo em Piedade de Caratinga.

MARÍLIA MENDONÇA

No destaque Personalidade do Ano, nossa homenagem vai para Marília Mendonça. A cantora, sem dúvidas, foi lembrada em todos os cantos pelo grande número de fãs, após o trágico acidente. Inclusive, a Cidade das Palmeiras foi a primeira a homenageá-la, ainda naquele 5 de novembro de 2021. A partida prematura de Marília comoveu todo o País e o Diário de Caratinga reconhece a sua relevância para a música sertaneja brasileira. Vale ressaltar que Marília Mendonça é a artista brasileira mais ouvida no Spotfy em 2021. Os dados divulgados no dia 1º de dezembro pela retrospectiva feita pela plataforma mostram que a ‘rainha da sofrência’ foi a artista feminina mais ouvida no país dentro da categoria “Top Mulheres Brasil”.

DESTAQUES

Gostou de nossos destaques? Se gostou, comente em nossas redes socais. Se não, faça suas críticas positivas. Afinal estamos sempre abertos ao diálogo e todas opiniões são bem vindas. E muitos desses destaques você leu em nossas páginas ao longo deste que ano que está para se findar. Isso mostra que o DIÁRIO está sempre antenado com Caratinga e região. E para o ano que vem, faça valer sua opinião e nos diga quem é seu destaques nas diversas categorias elencadas por esse periódico.

A CAPA

A autora do desenho que ilustra a capa desta edição especial é Nayara Priscila da Silva Andrade, 16 anos. O talento de Nayara despertou ainda na infância. Conheça mais sobre o trabalho dela pelo Instagram @nay.4rtes.

FELIZ 2022

O DIÁRIO entra agora em seu tradicional recesso de final de ano. Voltaremos às bancas no dia 4 de janeiro de 2022. Boas festas e um ano novo repleto de boas notícias.