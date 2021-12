Mercado do café

A bolsa de mercado futuro de Nova Iorque voltou para 235 dólares por libra peso depois de mais de 1000 pontos de queda na última segunda-feira (20). Como o mercado chegou a 244 dólares, ainda falta uma “gordurinha” que só deve retornar se o dólar voltar à casa dos 5,50 reais por dólar americano.

Clima é de boa perspectiva

O clima para o café na região de Caratinga vai bem obrigado, com uma primavera bem típica. Com chuvas em qualquer hora do dia e sol também despontando principalmente à tarde. Na verdade, ninguém sabe se vai chover ou se vem o sol. Primavera puríssima e aqueles que a florada vingaram, a certeza que o fruto está tendo umidade e temperatura suficiente na estação.

Política

No governo municipal de Caratinga, a turma do primeiro escalão comemora 2021 como o melhor ano da administração municipal. Os comentários são que foi um ano de trabalho, porém com certa folga política, depois da reeleição de Dr. Welington.

Dr. Welington

O que se comenta é que o prefeito de Caratinga, Dr. Welington, fecha o ano com sua popularidade em alta e com pouca oposição ao seu governo no momento. No legislativo pouquíssimos vereadores vêm fazendo oposição aos projetos enviados e pelo que se viu no final de ano, a inauguração de 400 casas populares e os enfeites de natal, elevaram ainda mais a confiança da população no prefeito.

Dr. Welington II

Se na área urbana a aceitação do governo de Dr. Welington é alta, na rural também não é diferente. Os trabalhos realizados em vários distritos de colocação de escórias na pavimentação das estradas reduziram e muito, os pontos de atolamentos nas estradas principais de ligação sede distrito, sendo aprovada a iniciativa pela população, rendendo também uma boa aprovação no meio.

Limpeza pública

Outro fator que ficou evidenciado em 2021 foi a melhoria substancial da limpeza pública do município com a entrada do militar da reserva coronel José Carlos. Era observado ser um dos pontos de vulnerabilidade da primeira gestão de Dr. Welington que foi pouco explorada pela oposição de forma política e que neste ano, o prefeito corrigiu.

Saúde

Outro ponto que fortaleceu ainda mais em 2021 no governo municipal foi a gestão de saúde. O novo secretário Erick Gonçalves, que é de Caratinga, foi mais presente nas unidades de saúde fortalecendo mais os atendimentos, e é claro a vacinação do covid-19 no ano. Se o setor é um dos que enfraquece a administração de um prefeito, Erick em 2021 conseguiu fazer com que a saúde não enfraquecesse o setor público em nenhum momento.

Educação

Pouco divulgado, mas que vem recebendo investimentos vultuosos na Santa Terrinha, foi o setor de educação pública municipal. Incentivado pelos recursos da municipalização de parte do ensino fundamental, o governo municipal vem investindo pesado na construção de escolas para atender a demanda da municipalização. Pelos comentários esta pode ser a prioridade do prefeito Dr. Welington em 2022.

Comunicação

Por outro lado, o setor que ainda vem sofrendo com falta de infraestrutura é o de comunicação social do município. Os entendidos comentam que é a característica do prefeito de não priorizar os feitos da municipalidade, outros comentam que é uma estratégia de não massificar a informação para não cansar o cidadão com um mundo de muita informação. Estratégia ou não, o estilo do prefeito agradou a maioria que o fez mandato pela segunda gestão.

Investimento

Nos bastidores o que se comenta na administração municipal de Caratinga é que o setor de projetos não estaria dando conta de tamanha demanda de recursos alocados para o atual governo municipal de Caratinga.

Investimentos II

Comentários são a respeito de recorde de emendas parlamentares disponibilizadas para município de Caratinga e muito deste resultado, se comenta, é da forma republicana como o prefeito vem tratando os recursos recebidos dos deputados. Outro comentário é que administração tem evitado devoluções de recursos por falta de projetos. Ainda comentam-se do tratamento às lideranças partidárias com certa liberdade de enviar recursos para setores do município de interesse, acordado previamente com prefeito.

Câmara Municipal

Outro chefe de poder que vem recebendo elogios é o vereador Cleon Coelho. No seu primeiro ano de mandato pelo que se viu, Cleon conseguiu em boa parte serenar os conflitos pós-eleições entre os vereadores e deu estabilidade política ao parlamento municipal. É claro que 2022 os interesses se acirram por ser ano das eleições, mas mesmo sendo iniciante como presidente, Cleon conduz a casa como veterano, com habilidade de sobra.

Destaques do Ano

Já foram dezenas os destacados pelo DIÁRIO neste final de ano. Surpresas por todos os lados, mas todos merecidos. Os que ainda não foram lembrados pelo DIÁRIO, 2022 está na porta para começarmos mais um novo desafio. Uma coisa é certa, se você é destaque, seu trabalho vai de encontro com a visibilidade do DIÁRIO.

Destaque da política

Essa categoria é uma das mais difíceis de achar consenso na equipe de jornalismo do DIÁRIO. Vários nomes que eram surpresa em sua época, pela circunstância, perdem espaço político, e o tempo é capaz de mostrar como o poder é efêmero. Nomes que já passaram pelo destaque do DIÁRIO, como o ex-senador, Pedro Simon PMDB em 2014. Ex-deputado e presidente do legislativo, Adalclever Lopes em 2017, ex-secretário municipal de Agricultura do Estado de Minas Gerais, Pedro Leitão em 2018. Em 2021 o escolhido pelo DIÁRIO é o governador de Minas, Romeu Zema.

Romeu Zema

O atual governador encantou o cidadão mineiro com seu jeito simples de se expressar, bem típico do mineiro. Agora foi a gestão enxuta e pagamento de compromisso com servidor e com as dívidas dos municípios que o fizeram em 2021 comemorar o destaque do DIÁRIO. Como queijo e goiabada, arroz com feijão, café com pão, fez o governador aliar a força do compromisso com a simplicidade de ser mineiro. Parabéns!

Carro destaque

A Fiat já foi destaque com o Pulse, um SUV compacto. Também a Jeep conseguiu emplacar em suas categorias, o JEPP Compass como SUV médio e JEPP Commander como SUV premium. Já nos carros híbridos a Volvo emplacou como destaque o XC60 e na categoria de carros elétricos também emplacou como destaque do ano o XC 40.

Carro destaque 2021

O carro destaque de 2021 para o DIÁRIO de Caratinga é o carro elétrico Volvo XC 40. Por ser elétrico, sim. Por ser a nova base energética como política limpa, sim. Por ser e ter um design bonito, sim. Por ser a vanguarda dos veículos para os atuais tempos de gasolina cara. O carro de 2021 para o DIÁRIO é o Volvo XC40, por tudo! Amanhã tem mais, a personalidade do ano do DIÁRIO de 2021, não percam.