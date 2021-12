DESTAQUE CONSTRUÇÃO CIVIL

Os dados do mercado da Construção Civil continuam evidenciando a sua importância para a economia nacional. O setor conseguiu driblar os efeitos da pandemia e é um dos segmentos que vem impulsionando as estatísticas. Reconhecendo a relevância desta área para o município, em 2021, o DIÁRIO abre uma categoria específica para homenagear estes profissionais. O primeiro homenageado é Wagner de Freitas Boy, da Boy Empreendimentos.

WAGNER BOY

Conhecido por atuar na área da construção civil há muitos anos, Wagner leva o legado de José Boy, seu pai, que também trabalhava com construção há mais de 40 anos no mercado. Filho de José Otávio Boy e Maria do Carmo de Freitas Boy é casado com Maria Eulália Teixeira Boy, pai de Luísa Teixeira Boy e de Otávio, que está a caminho.

DESTAQUE EDUCAÇÃO

Na área da Educação, já homenageamos alguns profissionais, dentre eles, Beatriz Gomes (2011), Professor Alencar (2012), Oscar Alexandre (2013), Paulo César Toste (2014), Emanuel de Oliveira (2015), José Lacerda (2016), Humberto Luiz Salustiano Costa Filho (2017), Noé Comemorável Neto (2018), Silvânia Paulina Gomes Teixeira (2019) e Cláudio Geraldo da Silva (2020). Em 2021, o destaque vai para a professora Eliza Cristiane de Rezende Marques, da Escola Professor Jairo Grossi.

ELIZA MARQUES

Eliza é doutora em Tratamento da Informação Espacial (PUC-MG) e mestre em História Social pela Universidade Severino Sombra (USS-RJ); especialista em Psicopedagogia (FUNEC-MG). Possui docência do Ensino Superior (FUNEC-MG) e Leitura e Produção de Textos (PUC-MG) e Revisão de Textos (Unylea). Graduada em Pedagogia e Letras: Português-Inglês e professora da Fundação Educacional de Caratinga, atuando na Educação Básica na área de Redação, Língua e Literatura. Possui experiência de 17 anos na docência do Ensino Superior (Graduação e Pós-Graduação). Com seu trabalho de excelência, este ano, Eliza acertou o tema do Enem, por meio dos seus trabalhos de mentoria, preparando muito bem os alunos para uma das provas mais concorridas do País.

DESTAQUE CLUBE DE SERVIÇO

Pelos clubes de serviço da cidade já foram homenageados Eugênio Maria Gomes, Arlindo, Ari Soares Carloto, José Ailton Mattos, Angélica Shmidt e Clotilde Junqueira. Em 2021, nossa homenagem vai para Vinícius Ângelo, presidente do Rotary Club Caratinga.

VINÍCIUS ÂNGELO

Vinícius Ângelo Fernandes é filho de Geraldo Maria Fernandes e Neila Maria Batista Fernandes. Foi empossado no Rotary Club de Caratinga em 17 de setembro de 2019, onde atuou como secretário no período 2020/2021. Atualmente é presidente do clube e em sua gestão tem desenvolvido trabalhos importantes como renovação e restauração do Marco Rotário e do relógio da praça Getúlio Vargas, Feijoada Beneficente em prol do banco de cadeiras de rodas, pit stop da Solidariedade em parceria com Caratinga Invisível e arrecadação de mais de 200 cestas básicas. Também teve atuação destacada na campanha “Faça uma Criança Feliz”, em parceria com Caratinga Invisível, em prol do projeto Sombra e Água Fresca, com arrecadação mais de 200 brinquedos e caixas de chocolate, bem como restauração e renovação do projeto Inclusão Digital – Luiz Barros Filho.

DESTAQUE PREFEITO

Na categoria prefeito (a), já tivemos com destaques, Zé do Nubim, de Santa Bárbara do Leste (2011); Zé Adair, de São Domingos das Dores (2019); e Wilma Pereira, de Santa Bárbara do Leste (2020). E o prefeito destaque escolhido em 2021 é o prefeito de Inhapim, Márcio Elias de Lima e Santos, o “Marcinho”.

MARCINHO

Marcinho é o primeiro prefeito reeleito na história do município de Inhapim. Formado em direito com pós-graduação, Marcinho é casado com Érica Cota Barbosa Santos, pai de Thiago Cota Barbosa de Lima e Santos e Gustavo Cota Barbosa de Lima e Santos. O prefeito ficará marcado na história de Inhapim por inúmeras obras importantes, dentre elas, o complexo esportivo no distrito de Taquaral, reforma da Praça de Esportes, construção da Capela Velório Municipal, calçamento de 100% do Bairro Esperança, e calçamentos nos distritos de São José do Peixe, Vila Marques, Januário e São Tomé, iluminação de LED nas ruas principais do centro, Bairro Santa Cruz, Bairro Esperança e Bairro Santo Antônio e nas praças dos distritos, extinção do Lixão e outras. Fica registrado o reconhecimento de um homem público que sabe como administrar o município de Inhapim, que hoje completa 83 anos, com muita competência e seriedade.

Marcinho com a família