Mercado futuro

Os contratos de café na bolsa de mercado futuro de Nova Iorque apresentaram na semana que passou de muita oscilação. No balanço da semana a queda foi de 1075 pontos. Aparentemente um movimento de realização e reposicionamento de fundos e especuladores. No balanço das três semanas anteriores à semana passada, somaram 3.655 pontos de alta.

Carvalhaes

O escritório Carvalhaes, de Santos/SP, comenta que os fundamentos do mercado permanecem sólidos. A queda na produção mundial de café é séria e os entraves logísticos tornam o quadro ainda mais complicado. As fortes oscilações em Nova Iorque refletem interesses de curto prazo de operadores e especuladores.

Safra mundial

Semana após semana chegam ao mercado informações e dados que reforçam os números e a percepção de queda na produção mundial de café. Nos últimos dias tivemos mais notícias sobre problemas na Colômbia, na América Central, na Etiópia e no Vietnã. Os fortes e torrenciais chuvas desta semana no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia, regiões grande produtoras de conilon, também trouxeram preocupações ao mercado.

Projeções

Em relatório divulgado ontem, o Itaú BBA manteve a projeção de preços firmes no café e destacou a pouca fluidez no mercado e a demanda no Hemisfério Norte. Disse que após avançar 20% em Nova York no mês de novembro, a tendência continua sendo de preços firmes para o café arábica, e que mesmo com a alta, o produtor brasileiro pouco participa e assim o mercado físico tem pouca fluidez.

Matiello

O pesquisador José Braz Matiello deu entrevista ao site “Notícias Agrícolas” prevendo que as condições climáticas adversas devem tirar aproximadamente 15 milhões de sacas de arábica da produção brasileira de café em 2022, e que os impactos das geadas serão sentidos também na safra brasileira de café 2023.

O CECAFÉ

Conselho dos Exportadores de Café do Brasil divulgou os números de nossas exportações em novembro último. Totalizaram 2.93 milhões de sacas, ante 4,77 milhões de sacas em novembro de 2020. Do início deste ano safra 2021/2022 em julho último, até o final de novembro foram embarcadas 15,35 milhões de sacas. No mesmo período, julho a novembro, em 2020 embarcamos 20,32 milhões sacas e em 2019, ano de ciclo baixo, embarcamos 17,20 milhões sacas. Em dados comparativos este ano agrícola exportamos até o momento 5 milhões a menos que o ano passado que foi de safra recorde e 2 milhões a menos que a safra de 2019. Os números vão caindo nas exportações de café, demonstrando a falta do produto no país.

Mercado Físico

No mercado físico brasileiro os compradores diminuíram o valor de suas ofertas ao longo da semana. O mercado físico brasileiro permaneceu praticamente travado. Nas bases de preço oferecidas pelos compradores, os produtores que estão com lotes no mercado recuam. Pedem preços bem mais altos. Permanece pequena a oferta de lotes de café arábica destinados ao consumo interno brasileiro. O mercado físico brasileiro do conilon está firme, comprador.

Caratinga

Na santa terrinha de São João do Caratinga, os cafeicultores estão ligados nos tratos culturais da lavoura. Com adubo caro, com bases próximas a R$ 250 reais, alguns produtores se esforçam para fazer a primeira adubação. Outros já adubaram, já fizeram controle de ferrugem e pragas, e agora com a estiagem dos últimos dias começam a combater o mato. Os comentários são que os custos de café estão subindo significativamente.

Custo de produção

Cafeicultores da região debatem que os custos de produção do ano passado que estavam na casa de 12 mil por hectare, neste ano já dispararam para a casa dos 18 mil reais, e que em 2022 podem chegar a 22 mil reais por hectare. É claro que cada produtor tem seu custo, mas é relevante saber que se o café mais que dobrou de preço do ano passado pra cá, os custos aos poucos subiram no mínimo 50%, com expectativa de subir 80% em 2022 em relação a 2020. O preço subiu e o custo também!

Política

O prefeito Dr. Welington comemorou esta semana em confraternização com equipe do gabinete, mais um ano de seu governo. Com as 400 casas populares inauguradas sendo distribuídas para famílias carentes, mais os elogios da iluminação de natal, o prefeito foi colocado no rol dos prefeitos mais populares da recente história de Caratinga. Na boca miúda já o comparam com a gestão dos ex-prefeitos Dário Grossi e Ernani Campos Porto.

Cleon Coelho

O vereador Cleon Coelho, presidente do legislativo caratinguense, conseguiu um feito que é o instituto da reeleição. O fato de dezembro de 2022 os vereadores reunirem para disputa de um novo presidente do legislativo, Cleon Coelho poderá se candidatar à reeleição.

Rominho Costa

O vereador Rominho Costa (PV) teceu grandes elogios ao prefeito de Caratinga na inauguração das casas populares. Maravilhado pelas 400 casas populares, Rominho reconheceu que a cidade estava necessitando desse empreendimento para resgatar o déficit social que a comunidade tem com os mais carentes. Para Rominho, um sonho de antes que se realizou.

Luciano Campos

Quem anda mais forte do que nunca no PT regional é o assessor parlamentar Luciano Campos. Com articulações junto aos deputados do PT, Padre João, Patrus Ananias e Leonardo Monteiro, o assessor tem tido a chave da política. Na região não tem nada passando pelo PT que Luciano não tenha conhecimento. Confiança e trabalho são os adjetivos que o assessor vem tendo na cúpula do PT.

Luciano Campos II

No PT em 2022 é tido como quase certo que Luciano irá disputar o PED (Processo de Eleição Direta) para dar uma renovação, que já está acontecendo no partido em Caratinga. Os comentários são que o eleitorado do partido envelheceu, e que o PT não está mais na boca dos jovens, daí a importância de renovação urgente para atrair os mais novos, que na década de 90 adiante eram o símbolo do partido em todo país.

Zelinha

A vereadora Zelinha do Democratas, que é um dos nomes que pode ventilar nas eleições de 2022, vem fazendo um trabalho primordial na articulação da base política de Dr. Welington. Zelinha tem sido a conexão séria e confiável entre os vereadores e o prefeito, e tem feito seu trabalho de articulação política, digno de elogios de seus pares.

Zelinha II

Com o trabalho que Zelinha vem fazendo no campo político, não estranhe se ela alçar voos mais altos em 2024. Campo para isso ela está fazendo, mesmo sem querer querendo.

Ricardo Angola

Em 2021 quem destacou na área rural foi o vereador de Sapucaia Ricardo Angola. Ele, que é filho do ex-vereador João Angola, vem demonstrando que quer fazer carreira política igual à do pai, que teve sete mandatos na santa terrinha. Pelas movimentações e habilidade política, Angolinha pode sim ir mais longe do que se espera. Pelo menos em 2021 demonstrou que seu nome é trabalho.

Rômulo Gusmão

Outro estreante que de forma silenciosa vem trabalhando muito na área de saúde, é o vereador Romulo Gusmão. No início, meio tímido com o trabalho de vereador, aos poucos vai criando espaço nos bastidores da política, já que segue estilo familiar de trabalhar: “calado que dá mais resultado”.

Johny Claudy

O vereador mais oposição do governo ainda é o Johny Claudy. Ele que foi forte oposição a Dr. Welington no primeiro mandato, segue seu caminho político na segunda gestão. Será que Johny tentará maior espaço na oposição nas eleições de 2024? Mérito pra isso ele tem.

Espaço Político

A região leste de Caratinga, onde estão os distritos de Santo Antônio do Manhuaçu, São João do Jacutinga e Patrocínio, vem perdendo representatividade política. O último vereador eleito nestes três distritos foi Gilson Pena, de Santo Antônio do Manhuaçu. O que será que está acontecendo na região em que as lideranças não se unem em torno de nomes que possam representar no parlamento local? Está aí uma necessidade que deve ser debatida na região.

Catita

Enquanto isso, quem vai sendo elogiado na comunidade é o vereador Catita de Santa Luzia. Com o serviço de distribuição de escórias na área rural do distrito, tem ajudado as estradas resistirem às últimas chuvas no distrito. Os comentários são que a volta de um representante no distrito na política local tem sido satisfatória na comunidade.

Santa Luzia

Nesta segunda-feira (13) foi comemorado o dia de Santa Luzia. No distrito foram realizadas três missas completamente lotadas. Pelo que se vê, além do crescimento do distrito, fortalecido pela produção economia do café, a turma do moca não se esquece de agradecer à padroeira e as bênçãos de Deus pelo momento de prosperidade. Com olhos abertos e atentos, os produtores focam nos preços do café trabalhando para safra de 2022. Paróquia de Santa Luzia, distrito de Caratinga.

DESTAQUE MEDICINA

Igor Siqueira (2012), Moacir Peixoto (2013), Daniela Fonseca (2014), Nélio Mazarak (2015), Marcelo Cruz (2016), Mônica Isaura Corrêa (2017), Hedelberto Gonçalves (2018) e Felipe Duarte Augusto (2019). Em 2021, o destaque vai para Katyuskya Rodrigues, que atua no posto de saúde do Bairro Zacarias.

KATYUSKYA

Katyuskya é fisioterapeuta há 15 anos e formou-se em Medicina em novembro de 2019. É médica no Zacarias desde janeiro de 2020 e bastante querida pela comunidade. A frase “Poder ajudar faz muito a diferença na nossa vida” é levada como lema por Katyuskya, que faz um trabalho humanizado. Parabéns!

DESTAQUE COMERCIÁRIO

O destaque comerciário 2020 foi para Virlane Silva Inácio. No ano de 2021 o homenageado é José Miguel da Silveira, da Relojoaria Portes. José é casado com Maria Ferreira da Silveira, pai de Patrícia Ferreira da Silveira Pena e avô de Raphael Silveira Pena e Sérgio Pena de Faria Filho.

JOSÉ MIGUEL

José Miguel começou na profissão de ourives no final de 1959 com José Portes. Trabalhou por dois anos e meio sem receber salário, para aprender a profissão, depois disso, começou a receber salário normal. Em 1964 o contador Klinger Pena abriu a firma “Ourivesaria Silveira”, porém ele trabalhava dentro da Relojoaria Portes pagando aluguel para José Portes. E em 1970, ele mudou para a Rua Raul Soares onde está até hoje. Parabéns pela trajetória!