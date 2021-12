DESTAQUE AGRONEGÓCIO

Vários nomes fortaleceram o Agro de Caratinga e já passaram pela lista de destaques, como o cafeicultor Robinson Leite em 2013; os irmãos Welinton e Welisson produtores de morango (2015); Tiago Fraco, pela equipe do Sicoob Credcooper à frente da Feira de Negócios Agropecuários (2016); Saturnino Nunes Braga, presidente da Associação dos Produtores Rurais da Ceasa (2018) e o cafeicultor Rodrigo Sobreira (2019) Em 2021, o escolhido é Geraldo Regis.

GERALDO REGIS I

Geraldo Regis Francisco é natural de São Francisco de Paula, uma pequena cidade, que está localizada nos Campos das Vertentes entre Sul de Minas e Centro Oeste do estado. É técnico em Agropecuária, formado pelo Instituto Federal de Bambuí, graduado em Geografia pela UFOP, especialização em Cafeicultura pela Universidade Federal de Alfenas e pós graduado em Método de Ensino em Geografia pela UFVJM. Extensionista Agropecuário da Emater-MG desde 2008, coordena o Programa Certifica Minas Café na região de Caratinga.

GERALDO REGIS II

Geraldo mora e trabalha em Caratinga há 12 anos. Tem atuação destacada nos programas Certifica Minas Café, Concurso de Qualidade dos Cafés da Região de Caratinga e Ciclo Turismo, envolvendo as propriedades que produzem cafés especiais. Merecida homenagem pelo trabalho de incentivo à certificação de cafés especiais na região.

DESTAQUE ADVOGADO (A)

No setor de advocacia, já homenageamos Jayme Andrade (2011), Max Capella (2012), Joel Soares (2013), Sérgio Hostes (2014), Samuel Franco (2015), Marcus Barbosa (2016), Ildecir Lessa (2017), Dário Júnior (2018), Thales Resende (2019) e Vinícius de Mattos Felício (2020). Este ano, pela primeira vez, homenageamos uma mulher. O destaque vai para a advogada Karine Miranda de Oliveira.

KARINE MIRANDA

Karine Miranda formou-se em Direito pelas Faculdades Integradas de Caratinga no ano de 2006. Foi conselheira da 8ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Caratinga) entre 2016 e 2018 e presidente da comissão da OAB Mulher, também da 8ª subseção entre 2016 e 2018. A brilhante advogada representa a força feminina no Direito. Parabéns!