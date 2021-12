DESTAQUE MÚSICA

O DIÁRIO segue revelando os destaques em diversas áreas de Caratinga. Na música, já homenageamos Thiago Delegado (2011), Analígia (2012), Lorena Soares (2013), Bel Vilela (2014), Pedro Zopelar (2015), Manoel Boca (2016), Nathan Vieira Trio (2019) e Banda Sagrra (2020). Em 2021, o destaque é o jovem cantor Guilherme Batista.

GUILHERME BATISTA

Guilherme tem apenas 18 anos e já está “estourado” nos bares de Caratinga. O jovem cantor e compositor tem sido um forte nome do sertanejo na Santa Terrinha. A paixão pela música começou na vida de Guilherme, através do avô Osvaldo, já falecido. Do cavaquinho entregue pelo avô e do cavalinho, presente do pai, nasceram o amor pela música e pela área rural. Guilherme afirma que seu sonho é levar alegria para onde for e isso ele tem feito muito bem. Parabéns, Guilherme.

DESTAQUE INFLUENCIADOR DIGITAL

No ano de 2020, fizemos a última homenagem da categoria colunista social: o homenageado foi Dudu Fraga. A partir de agora, adaptamos esta categoria para influenciador digital, tendo em vista a ascensão de pessoas que utilizam as redes sociais como ferramenta de interação com o público. O primeiro homenageado desta nova categoria é Abatiá.

ABATIÁ

Sebastião da Cunha e Silva, o Abatiá, 60 anos, nasceu em São Pedro do Avaí e é morador de Bom Jesus do Galho. Conhecido por registrar os melhores momentos nas baladas e bares de Caratinga e região, fazendo fotos com várias pessoas e pelas frases de reflexão que ele faz questão de postar e dizer para quem encontra, Abatia é sucesso e bastante querido. Até esta segunda-feira (6), o influencer já contabilizava mais de 27 mil fotos publicadas para os seus 15 mil seguidores. Abatiá é sucesso, uai!