DESTAQUES

Como já é de costume há 10 anos, o DIÁRIO DE CARATINGA começa a revelar os destaques em vários setores da sociedade. Nossa equipe já está se reunindo, escolhendo os representantes que deixaram seus nomes marcados em 2021, em várias categorias, como legislativo, imprensa, judiciário, cultura, esportes e muito mais.

DESTAQUE DA PM

Pela Polícia Militar, vários nomes já circularam nas homenagens de fim de ano, como Cleber Ferreira (2011), Romenig Valeriano da Silva (2013), Vivian Lopes (2014); Roberto Miguel Junior (2015); Eduardo Sousa – Inhapim (2016), Hélio Sanches (2018), Vandeir Batista do Tático Móvel de Caratinga (2019) e Luciano Reis (2020). Em 2021, o homenageado é capitão Jefferson Luiz Ribeiro.

CAPITÃO JEFFERSON

Capitão Jefferson é natural de Caratinga. Ingressou na Polícia Militar no ano de 2004. Atualmente encontra-se na função de Chefe da Seção de Planejamento e Emprego Operacional e também da Seção de Comunicação Organização, ambas do 62º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Caratinga. O Oficial e sua valorosa equipe prestam serviços de excelência, os quais refletem positivamente para a Corporação e para as comunidades dos 25 municípios atendidos pelo Batalhão.

DESTAQUE DA POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil é tradicionalmente homenageada pelo DIÁRIO. Nos últimos anos, a PC foi bem representada por vários escalões. Dentre os delegados, podemos citar nomes como Nayára Travassos (2012), Dagmar Calais (2013), Almir Lugon (2016), Afrânio Marcos (2017), Ivan Sales (2019) e Alfredo Serrano (2020). Este ano, o delegado regional Ivan volta como destaque.

IVAN SALES

Desde que assumiu a delegacia regional de Caratinga em agosto de 2019 ano, o delegado Ivan Sales tem feito a diferença. Além de sua destacada atuação à frente da instituição com grandes operações e seu trabalho a serviço da comunidade, ele vem conduzindo com maestria um caso delicado de repercussão nacional: a queda da aeronave que vitimou a cantora Marília Mendonça, o seu produtor Henrique Ribeiro, o seu tio e assessor Abicielli Silveira Dias, o piloto Geraldo Medeiros Júnior e o copiloto Tarciso Viana. Portanto, Ivan merecidamente, retorna ao posto de destaque pelo seu profissionalismo neste capítulo triste da história de Caratinga.

REPERCUTIU I

O DIÁRIO tem aberto um espaço para debate entre os internautas, sobre temas e projetos dos vereadores. As postagens têm repercutido nas redes sociais, o que demonstra que a população quer participar das decisões, que vão impactar diretamente o cotidiano da cidade. Mais que isso, elas querem opinar.

REPERCUTIU II

Nos últimos dias eles puderam opinar sobre o projeto de lei do vereador Irmão Emerson (PP), que pretende acrescentar o nome da cantoria Marília Mendonça ao Parque de Exposições João da Costa Mafra. O projeto dividiu opiniões, entre os que consideraram justa a homenagem, não julgaram relevância no projeto ou se preocuparam com “suprimir uma memória para homenagear outra”.

REPERCUTIU III

A proposta do vereador José Cordeiro (PSD) também dividiu os internautas. Ele busca a proibição do uso de recursos públicos para contratação de artistas que em suas músicas incentivem a violência, desvalorizem ou exponham as mulheres, homossexuais e afrodescendentes a situação de constrangimento. Para alguns, uma atitude necessária, para outros, o projeto esbarra nos critérios de escolha, diante da livre interpretação.

REPERCUTIU IV

A situação da rodoviária foi alvo de pedido de providência do vereador Johny Claudy (REDE), que sugeriu contrato com a iniciativa privada para exploração do espaço. Os seguidores do DIÁRIO, em sua maioria, reconheceram a necessidade de investimentos no local, mas, alguns não se mostraram favoráveis à proposta, questionando os custos.