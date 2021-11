Crédito Rural

O Conselho Monetário Nacional definiu (25/11) a redistribuição de recursos remanescentes da reserva emergencial de R$ 1,3 bilhão do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), criada para atender cafeicultores que sofreram prejuízos com problemas climáticos neste ano. Desse total, R$ 664,1 milhões não foram contratados e, com isso, serão realocados nas demais linhas de créditos.

Fique por dentro

Os desafios e a sustentabilidade do café brasileiro será tema do webinar “Conversa Rural” desta segunda-feira, dia 29 de novembro, às 19h, no canal do YouTube da Sociedade Rural Brasileira (SRB). Entre os convidados estão o líder empresarial do agro e desenvolvimento humano, Luis Noberto e a cafeicultora e conselheira na BSCA, Carmem Lúcia, a Ucha. Venha conhecer as tendências e debater esse momento da cafeicultura com a SRB. Acesse o link e ative o lembrete aqui https://youtu.be/FO3Wmk1-Vcg

Celso Vegro, pesquisador do IEA/SP

Celso Vegro concedeu entrevista ao Canal do Boi e falou sobre levantamentos da safra do café. As últimas estimativas para safra brasileira de café em 2022 variam muito. O cenário ocorre pela incerteza sobre a produção do grão no próximo ano. “Ninguém sabe, mas ninguém reconhece que não sabe. Esse é o grande problema, é muito mais sábio dizer que não sabe, do que soltar números que não refletem em nada a realidade que nós temos observado em razão de ser um momento extremamente excepcional na história da cafeicultura brasileira. Uma seca tão prolongada, seguida de geada e agora aumento do custo de produção jamais observado”, diz Velgro.

Celso enfatiza

“Computando todos esses fenômenos em uma grande conjunção de fatores, percebemos que é muito arriscado falar em números neste momento. Diria para você que em Conilon até podemos imaginar números plausíveis. Em arábica é totalmente impossível nesse momento. Aqueles que o fazem, deveriam ter mais cautela e mais sabedoria, porque esses números acabam impactando o mercado às vezes negativamente”, complementa. Pelo jeito está difícil concluir o volume de safra para café arábica no Brasil.

Sequestro de carbono

O agronegócio brasileiro alcançou mais um feito histórico. O país realizou seu primeiro embarque de café carbono neutro, cujo processo de produção possibilita menor índice de emissões de gases de efeito estufa, com o chamado “sequestro” do carbono. A iniciativa foi liderada pela cooperativa monteCCer, de Monte Carmelo (MG).

Sequestro de carbono II

Segundo especialistas do setor as sacas de café foram vendidas para o Japão agregando 100 reais a mais no valor da saca de café. Isso é o futuro, é sustentabilidade da produção do café e um motivo a mais para os cafeicultores já agregar valor na produção.

Recordes

As vendas de aves e suínos devem atingir um novo recorde em 2021. Segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) as exportações de carnes de frango podem chegar a 4,46 milhões de toneladas. Mesmo com os embarques recordes, a disponibilidade interna do produto também irá aumentar, passando de 10,6 milhões de toneladas para 10,9 milhões de toneladas, crescimento de 3%. De janeiro a outubro deste ano, o Brasil já exportou cerca de 3,75 milhões de toneladas de carnes de aves. As informações estão disponíveis no boletim AgroConab, divulgado nesta quinta-feira (25) pela Companhia.

Natal Iluminado

Foi um sucesso a abertura do Natal Iluminado em Caratinga. Centenas de pessoas estiveram na praça Cesário Alvim para ver o brilho das luzes que enfeitam as palmeiras e árvores. Algo diferenciado para o interior de Minas.

Aplausos

O prefeito de Caratinga capitaliza mais uma vez pontos com a população sobre sua administração. O fato de incentivar o comércio natalino na cidade com enfeites de capital faz gerar expectativas melhores, mais emprego, renda e um baita desafogo na crise pós-pandemia. Pelo visto Caratinga está recebendo aplausos da região.

Shopping

Com o Natal Iluminado, preço acessível aos presentes, pode acontecer das demais cidades da região enfatizarem mais o nosso comércio que o shopping em Ipatinga. Por que ir ao Vale do Aço, se por aqui tem as atrações e as mercadorias que lá tem? O negócio agora é fazer um bom atendimento e seguir para as grandes vendas.

Repercussão

Acrescentar o nome da cantora Marília Mendonça ao Parque de Exposições continua gerando críticas ao vereador Irmão Emerson nas redes sociais. Se o vereador quis gerar polêmica com o assunto, conseguiu. Mas ficou evidente que boa parcela da população não concorda com a mudança. Ficará mesmo o debate na próxima segunda-feira (29) no legislativo municipal.

Mauro Lopes

O deputado federal Mauro Lopes está nesse final de semana visitando seus redutos eleitorais na região. Em Caratinga esteve na abertura do Natal Iluminado, na praça Cesário Alvim. Os elogios a Caratinga e ao prefeito Dr. Welington pela beleza da praça foram motivos de aplauso do deputado.

Mauro Lopes II

O que se viu na noite de quinta-feira (25), no final da solenidade na praça Cesário Alvin, foi várias lideranças políticas procurarem o deputado Mauro Lopes para um abraço fraternal. Pelo visto, as lideranças de Caratinga percebem que o único deputado presente na cidade é mesmo Mauro Lopes. Daí o reconhecimento e admiração.

Ronaldo, Cleon e Ernani

Na solenidade de abertura do Natal Iluminado, os comentários da política são de qual dos três nomes, Ronaldo, Cleon, Ernani, estariam na lista do prefeito Dr. Welington como indicação a sucedê-lo. O vice, o presidente da Câmara ou o ex-prefeito. O tititi não foi pouco, e a especulação só está começando no quadro sucessório.

Odiel de Souza e Giovanni

Quem esteve prestigiando também o Natal Iluminado foi o ex- vice-prefeito Odiel de Souza. Ele que está orientando ao outro ex-vice-prefeito Dr. Giovanni a candidatar-se a deputado estadual, demonstra confiança que em 2022 e 2024 as coisas serão diferentes na política local. Está com confiança Odiel!!!