Tempestade no mercado

Semana após semana, novas informações que chegam ao mercado de café vão consolidando um panorama inédito para o mercado mundial do moca. Nos fundamentos, tudo converge para um cenário nunca vivido por todos os atores que participam atualmente da produção e do comércio internacional do café.

Problemas se agravam no setor

Problemas, incertezas climáticas no Brasil e nos demais países produtores de café, estoques governamentais zerados no Brasil o maior produtor e maior exportador da cultura. Baixos estoques ao redor do mundo; quebra da produção brasileira em 2021 e em 2022; caos logístico internacional; quebra da produção de café da Colômbia, segunda maior produtora mundial de café arábica, neste ano e no próximo mais uma dúzia de problemas menores, apimentam o mercado inseguro do café.

Cooxupé fala

As declarações na quarta-feira passada, do presidente atual e do último ex-presidente da Cooxupé, atestam a seriedade da atual crise na produção brasileira de arábica. A Cooxupé é a maior cooperativa de café do Brasil e do mundo, a maior exportadora de café do Brasil, exportando apenas arábica, e está localizada no centro da maior região produtora de arábica do Brasil. Com as declarações Carlos Augusto Rodrigues de Melo.

Mercado



Esta semana, os contratos de café na bolsa em Nova Iorque continuaram o movimento de alta e apresentaram todos os dias fortes oscilações. O mercado futuro do café arábica voltou a registrar valorização. O pregão começou as negociações com poucas variações, mas os preços voltaram a subir ainda apoiados na preocupação com a oferta global do grão. No pregão anterior, as principais referências em Nova York registraram mais de 1000 pontos de alta. Ontem a bolsa chegou a 247,50 as 13:15 h num prognóstico de 1480 reais no mercado físico do moca.

Mercado Físico

No mercado físico brasileiro os compradores subiram o valor de suas ofertas ao longo da semana, mas proporcionalmente bem menos do que subiram as cotações em Nova Iorque. Saíram negócios, mas em volume pequeno. O mercado físico continuou quieto, com vendedores esporádicos. O cafeicultor brasileiro vende apenas o necessário para fazer “caixa” e cumprir os compromissos mais próximos. Os cafeicultores estão retraídos e se recusam a vender nas bases de preço oferecidas pelos compradores. As ofertas no físico brasileiro nem de perto acompanham as altas no mercado futuro. Em Manhuaçu exportadores já comentam que oferta de R$ 1.500,00 numa saca de café especial teria sido realizada, mas o negócio não teria sido fechado.

Fundamentos

Analistas apontam os mesmos fundamentos. O Escritório Carvalhaes em Santos comenta em seus boletins semanais. “Os fundamentos não mudaram, permanecem os mesmos e a cada semana que passa apontam para um déficit maior na oferta de café arábica verde. As chuvas que começaram a partir do início de outubro, caem em muito bom volume, são essenciais para evitar uma quebra ainda maior, mas não estancarão instantaneamente o ciclo de perdas, e muito menos recuperarão o que já foi perdido para a safra do próximo ano. Permanece pequena a oferta de lotes de café arábica destinados ao consumo interno brasileiro. O mercado físico brasileiro do conilon está firme, comprador.

Estoques caem nos EUA

A “Green Coffee Association” divulgou que os estoques americanos de café verde totalizaram 5.976.107 em 31 de outubro de 2021. Uma baixa de 46.816 sacas em relação às 6.022.923 sacas existentes em de setembro de 2021.

Meteorologia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apresentou o panorama de chuvas e temperatura até abril de 2022. Assim, pela primeira vez, existe uma previsão do clima com as tendências de chuvas e temperaturas para os próximos seis meses. O panorama, que começa no final de novembro de 2021 e se estende até abril de 2022, é baseado na observação de dados passados e no comportamento da atmosfera. Desta forma, é diferencial para a tomada de decisão do produtor rural, bem como para o planejamento da geração hídrica do país.

Meteorologia II

Assim, durante live de comemoração dos 112 anos do Inmet foi feita a apresentação dos dados. “A previsão de seis meses dará ao produtor rural a possibilidade de se planejar, em termos de meteorologia, para todo um ciclo de safra. Assim, isso pode garantir maior produtividade desde que se faça uma gestão climática da produção rural”, explica o diretor do Inmet, Miguel Ivan Lacerda.

Meteorologia III

Em janeiro, são previstas chuvas abaixo da média. Isso em Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal, Espírito Santo e no centro do Mato Grosso do Sul. Fevereiro poderá ter chuvas irregulares em praticamente toda a região central e o Sul do País. Em março de 2022, a tendência é de chuva acima da média no sul de Minas Gerais e norte de São Paulo, região de reservatórios importantes para o setor elétrico.

Acordos na dúvida

Além da quebra de safra do Brasil que já movimenta o mercado, o setor cafeeiro também segue atento à oferta dos demais países produtores de café. Os impasses econômicos na Etiópia, maior produtor e segundo maior exportador de café da África, também preocupa o setor. De acordo com informações da Bloomberg, com o salto dos preços do café, alguns fornecedores da Etiópia não estão cumprindo acordos fechados quando as cotações estavam mais baixas, disseram pessoas a par do assunto, o que tende a apertar ainda mais a oferta para tradings e torrefadores.

Política

O prefeito Dr. Welington, que já estava preocupado com as chuvas que assolaram Caratinga no mês de outubro, agora com alto índice pluviométrico do final de semana, está fazendo uma frente para diminuir os impactos das chuvas. Os volumes acima de 100 mm que antes causavam bastante transtorno foram suportados pela calha do rio Caratinga, demonstrando que o trabalho de prevenção até o momento vem promovendo efeito positivo.

Estradas

As estradas vicinais de todo município também sofreram com as chuvas, em dezenas de lugares caíram barreiras, alguns lugares tiveram as passagens afetadas, mas pelo visto o tráfego nas estradas rurais do município não teria sido avariado mesmo com grandes chuvas.

La Niña

O fenômeno La Niña como é chamado o esfriamento das águas do pacifico, provoca muitas chuvas na região e certamente será um verão chuvoso em Caratinga. Pelo visto o pessoal da prefeitura terá mesmo muito serviço na manutenção da cidade.

Caminhão

Um reforço para a equipe da limpeza pública foi o caminhão-tanque da prefeitura com capacidade de 13 mil litros de água para limpeza de ruas e de canais de águas entupidos. Sem dúvida, mais um equipamento para ajudar a cidade ficar mais limpa.

Acabadora de asfalto

Outro equipamento que a prefeitura de Caratinga adquiriu para melhorar os serviços de pavimentação asfáltica na cidade foi uma acabadora asfáltica. O equipamento ao receber a massa asfáltica dará um acabamento mais profissional na imprimação do asfalto nas ruas. Sem dúvida diminuirá o amadorismo que prima no setor em que rapidamente se perde o serviço realizado.

Parque de Exposição

O vereador do PP, Irmão Emerson registrou um projeto na Câmara de Caratinga nesta última segunda-feira (22) para acrescentar ao nome do Parque de Exposição João da Costa Mafra, o nome da cantora Marília Mendonça, que faria show naquele recinto, mas morreu em acidente aéreo no dia 5 de novembro. Nas redes sociais, o que se viu foi muita crítica ao projeto do vereador demonstrado não ser a ideia que os caratinguenses querem para homenagear a cantora. Está aí uma dica para os legisladores.

Mesa da Câmara

Outro projeto de proposta da lei orgânica é o que altera o Art. 26 da Lei Orgânica do Município. O presidente Cleon Coelho estaria propondo ao plenário a possibilidade de “permitida uma única recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente, na mesma legislatura ou na seguinte”. Assim criaria o instituto da reeleição na disputa da mesa diretora da câmara municipal.

Mesa da Câmara II

O presidente do legislativo Cleon Coelho do PSD, partido do atual prefeito de Caratinga Welington Moreira, tem ampla maioria no plenário da Câmara. Tudo indica que o instituto da reeleição passará na votação. Agora, será que é bom para Câmara mudar esse princípio, já que alternância de poder refrigera a gestão pública, ou será que dois anos é muito pouco para o presidente do legislativo promover mudanças estruturais? Um debate forte no legislativo.

Mesa da Câmara III

Outro assunto em debate é a criação das emendas parlamentares no legislativo municipal. Os vereadores terão o direito de indicar emendas parlamentares ao orçamento do legislativo, nos moldes dos que já ocorrem em Brasília e em Belo Horizonte em suas casas parlamentares, e ainda que 50% dos recursos devem ser para a saúde. Em Caratinga a verba será de 1,2% da receita líquida corrente prevista no projeto, encaminhada pelo poder executivo.

Emendas Parlamentares

Em muitas legislaturas esse projeto era o sonho dos vereadores. Pelo visto, saiu da cabeça, do sonho, e está configurado em projeto de lei. Agora resta a dúvida: se isso foi combinado com o executivo municipal, pois dará aos atuais e próximos vereadores força de participar do orçamento municipal, impondo obras, benefícios a seus redutos eleitorais, seria um avanço? Depende de qual ângulo se enxerga.

Orçamento do Município 2022

O Orçamento Geral do Município de Caratinga para o exercício financeiro de 2022, estima a receita bruta em R$ 300.980.798,86, com uma dedução de R$ 23.626.000,00, referente à Contribuição ao FUNDEB e Descontos Concedidos, apresentando uma Receita Líquida de R$ 277.354.798,86 (duzentos e setenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), cujo valor da despesa foi fixado no mesmo valor em obediência ao princípio do Equilíbrio Orçamentário. Orçamento foi encaminhado para o legislativo para apreciação e aprovação.

Lions Centro

O vereador Rominho Costa pediu no plenário da Câmara uma moção de Louvor e Aplauso para o Lions Clube Caratinga Centro, pelos seus 61 anos de existência na cidade de Caratinga prestando relevantes serviços prestados à sociedade, bem como a cada membro da diretoria do referido clube de serviços. Merecida homenagem do legislativo pelos grandes feito do Lions Clube para nossa cidade.

Aplausos a Imprensa

O vereador Johny Claudy também pediu em plenário uma justa homenagem de louvor e aplauso à imprensa local da nossa cidade (TV Sistec, TV Doctum, Diário de Caratinga e Super Canal) e a todos jornalistas e cinegrafistas envolvidos na cobertura da queda do avião, que resultou na morte de cinco tripulantes, dentre eles a cantora Marilia Mendonça. Realmente Caratinga mostrou ao mundo que tem uma imprensa séria, forte e comprometida com a notícia verdadeira.

Ricardo Angola

Quem esteve nesta semana em encontro com diretor geral do DER, Robson Santana, foi o vereador Ricardo Angola, que recebeu do diretor a informação do recapeamento do trecho que liga Caratinga a cidade de Bom Jesus do Galho em 2022, região de interesse do vereador pelo acesso ao seu distrito de sapucaia.

Líder de Governo

Zelinha, a segunda vereadora mais votada nas urnas de Caratinga, vem fazendo sucesso nas redes sociais e contando com números expressivos de 4.985 amigos. Com perucas, danças e chamamentos, fala de assuntos sérios e divertidos. Realmente inusitado. Dá-lhe, Zelinha.