Açúcar

Fundamentos positivos no mercado do açúcar impulsionaram as bolsas internacionais nesta quinta-feira (11). A notícia mais promissora, que deixou o mercado otimista, veio da Índia, segundo maior produtor da commodity no mundo, que reforçou que a partir de 2023 estará misturando 20% de etanol em sua gasolina, diminuindo, com isso, os subsídios para a produção de açúcar naquele país.

Armazenagem

Em termos de capacidade útil armazenável, os silos predominam no Brasil, tendo alcançado 90,4 milhões de toneladas no primeiro semestre de 2021, o que representa 50,0% da capacidade útil total. Em relação ao segundo semestre de 2020, a capacidade dos silos cresceu 3,6%. Na sequência, assinalam-se os armazéns graneleiros e granelizados, que atingiram 67,7 milhões de toneladas de capacidade útil armazenável, 2,4% superior à verificada no período anterior. Este tipo de armazenagem é responsável por 37,5% da armazenagem nacional.

Armazenagem II

O Rio Grande do Sul possui o maior número de estabelecimentos de armazenagem (2.112) e o Mato Grosso possui a maior capacidade: 44,4 milhões de toneladas. O estoque de produtos agrícolas totalizou 59,2 milhões de toneladas, uma alta de 12% frente às 52,9 milhões de toneladas de 30 de junho 2020. Com a safra recorde anunciada para 2022, é bem possível que nossos armazéns vão próximo ao limite.

Super safra

A primeira estimativa da produção nacional de grãos, cereais, leguminosas e oleaginosas para 2022 é de uma safra recorde de 270,7 milhões de toneladas, com alta de 7,8% (ou mais 19,5 milhões de toneladas) frente a 2021. Os números foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já a estimativa de outubro para a safra de 2021 alcançou 251,2 milhões de toneladas, 1,2% menor (ou menos 3,0 milhões de toneladas) que a de 2020 (254,1 milhões de toneladas). A área a ser colhida foi de 68,5 milhões de hectares, com alta de 4,6% frente a 2020. O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos deste grupo, que representam 92,5% da estimativa da produção e 87,6% da área a ser colhida.

La Niña

O fenômeno climático La Niña deve continuar até março do próximo ano, afirmou nesta quinta-feira (11), o Centro de Previsão do Clima, da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) dos Estados Unidos. Em seu boletim mensal, a entidade informou que o La Niña se fortaleceu neste último mês, com temperaturas da superfície do mar abaixo das médias em grande parte do Oceano Pacífico Equatorial. Sinal de la Niña para nós aqui da região de Caratinga é de muita chuvas.

Café



Apesar das fortes oscilações no dia a dia, reflexo dos interesses de curto prazo de operadores e especuladores, os fundamentos do mercado continuam sólidos e vão levando as cotações do café para patamares mais altos. Os problemas e incertezas climáticas são globais e afetam a produção de café nos principais países produtores. A Colômbia, segundo maior produtor de arábica do mundo, diminuiu sua estimativa de produção para 2021/2022, devido ao excesso de chuvas que derrubou a produtividade de seus cafezais.

Cafeicultores processados

Duas notícias divulgadas esta semana tornaram o cenário futuro mais turvo. A Reuters divulgou, como matéria exclusiva, que tradings estão processando centenas de cafeicultores brasileiros pelo não cumprimento de contratos de vendas pré-acordadas. A outra notícia é que depois da China, agora a Rússia informou que irá limitar suas exportações de fertilizantes.

Mercado físico

Se avolumam as informações sobre quebra importante na safra 2022 de café arábica na zona da mata de Minas Gerais. Os analistas esperavam menos problemas de quebra nessa região, que não foi atingida com forte intensidade pelas três frentes frias do último mês de julho. No mercado físico brasileiro, com Nova Iorque e dólar em queda acentuada nesta sexta-feira (12), os compradores diminuíram o valor de suas ofertas em relação ao ofertado nos demais dias da semana, e o mercado que já era de poucos negócios, travou de vez. Semana após semana, o cafeicultor brasileiro vende apenas o necessário para fazer “caixa” e cumprir os compromissos mais próximos.

Política

O prefeito Dr. Welington esteve esta semana preocupado com as fortes chuvas que podem assolar nossa cidade de Caratinga. Trabalhos de prevenção estão sendo executados em secretarias que lidam diretamente com os problemas de chuvas para minimizar os riscos. A Defesa Civil tem dados dos departamentos de meteorologia de muita chuva pra nossa região.

CeasaMinas

Diretores do CeasaMinas estiveram nessa semana em Caratinga, onde participaram da reunião da Câmara Municipal para desmitificar o barulho que estava sendo falado em torno da privatização do Ceasa. Pelo que se viu e ouviu, a privatização está em curso, mas que dificilmente será resolvido ainda nesse mandato do presidente Bolsonaro. Foto da visita dos diretores do CeasaMinas na redação do DIÁRIO de Caratinga. Da esquerda para direita, Paula, José Horta, Nohemy, Marquinhos, Joaquim, Alcides, Davi, Vinicius, José Corintho).

CeasaMinas II

Outro entendimento é que a privatização será parcial, pois parte do Ceasa é federal; já as lojas fazem parte do estado, as chamadas ‘pedras’. Assim seria em tese privatizado o federal, sem perder a funcionalidade da atividade.

Cleon Coelho

Quem foi muito elogiado pelos seus pares no legislativo municipal foi o presidente da Câmara Cleon Coelho. O fato do vereador trazer autoridades políticas e administrativas para servir de esclarecimento e debate no parlamento municipal, foi motivo de elogios pelos vereadores. Cleon está fazendo uma gestão diferenciada e vai terminando seu primeiro ano com adjetivos, podendo lhe render a de melhor gestão dos últimos anos.

Marília Mendonça

Aquilo que era para ser um grande show numa cidade do interior do Brasil, virou na verdade um fato trágico na história de Caratinga. A queda do avião que resultou a morte da cantora Marília Mendonça e de mais quatro pessoas viralizou no mundo todo e colocou Caratinga no centro da noticiário nacional no final da semana que passou. A redação do DIÁRIO no dia do acontecimento foi pressão pura. Pois a equipe esteve in loco noticiando e ainda atendeu os grandes veículos de imprensa do Brasil.

Caratinga exemplo!!!

Em um momento trágico, a imprensa local fez um trabalho consistente, ético, equilibrado e acima de tudo, correto com as informações, sem se precipitar. A imprensa de Caratinga passou as verdadeiras informações com o equilíbrio necessário, sem o sensacionalismo, que hoje é muito utilizado para ganhar seguidores. A todos jornalistas profissionais da santa terrinha do São João do Caratinga que participaram do episódio, os nossos parabéns, pois respeitaram o fato e o sentimento exigido pelo momento.

Diário de Caratinga

Aos nossos jornalistas, Paula Lanes, Nohemy Peixoto, Adenilson Geraldo, Wilson Martins, Marcilene Lopes e o editor José Horta, parabéns pelo trabalho incansável e o comprometimento com o leitor, com seguidor, com assinante do DIÁRIO. A preocupação com a notícia segura gerou visualizações jamais pretendidas pelo jornal, nas diversas plataformas que divulgamos. Os recordes não nos impressiona, mas os reconhecimentos pelos nossos pares, pelos profissionais da comunicação, pela comunidade de Caratinga e região, pelos leitores, que fomos à altura da importância do acontecimento.

Equívocos

Não foram poucos os equívocos nas reportagens sobre o episódio com a queda do avião. O primeira, divulgado em rede nacional, foi que a cantora Marilia Mendonça já estaria bem e socorrida ao hospital, sem mesmo ter ainda sido socorrida de dentro do avião. Foi noticiado por um veículo de comunicação que um policial viu a vítima tremendo muito dentro do avião, entre outras coisas mais. Nos primeiros minutos as informações foram precipitadas, desencontradas e com os vídeos claramente mostrando que não havia sequer sido aberta a porta da aeronave.

Poder midiático

Outro fato que podemos abordar pelo poder midiático é que enquanto os jornalistas acompanhavam e transmitiam em tempo real o socorro, milhares de seguidores acompanhavam passo a passo a cada minuto o que estava acontecendo nas proximidades do avião. Um mundo em que os celulares colocaram a grande televisão no bolso. Um mundo novo!!! O registro estava no local.

Show de Maiara e Maraisa

Nesta sexta-feira (12) a mídia local comentou que o organizador do evento, Agencia 1, trará ainda neste mês de novembro, domingo dia 21, as cantoras Maiara e Maraisa para um grande show em tributo a cantora Marilia Mendonça. O ingresso do show que não ocorreu, serviria para o show do dia 21 e que seria no mesmo local, parque de exposições João da Costa Mafra, em Caratinga.

Patroas

Nos comentários nas redes sociais, o fato do show ser das cantoras Mayara e Maraysa é porque elas irão cumprir toda agenda de shows de Marilia Mendonça, já que muitos iriam ser realizado na parceria entre elas, denominado show das “Patroas”.