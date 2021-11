Florada

Uma entrevista, do engenheiro agrônomo Alysson Fagundes, ao site “Notícias Agrícolas”, repercutiu forte entre os cafeicultores brasileiros. Pesquisador da PROCAFÉ, fundação de apoio à tecnologia cafeeira, sediada em Varginha, Minas Gerais, ele detalhou suas observações pós as floradas que abriram neste mês de outubro, com a chegada, no início deste mês de outubro, das chuvas sobre os cafeeiros do sudeste brasileiro. Seu relato aponta para um cenário ainda pior do que agrônomos, cafeicultores e operadores esperavam após a longa seca.

Alysson Fagundes

Fagundes comenta que a seca que começou no segundo semestre de 2020 e persistiu até o final de setembro último, e as três frentes frias com geadas que varreram os cafezais do sudeste brasileiro no último mês de julho. Suas observações, após inspecionar o “pós florada”, sobre o que podemos esperar da próxima safra brasileira de café arábica em 2022, bem como os reflexos para a safra brasileira de arábica 2023, são preocupantes. Apontam para um quadro nunca enfrentado por nossa cafeicultura, com perdas de produção de arábica importantes em 2022 e 2023. Detalhou também as perdas na recém-colhida safra 2021. Salienta ainda, que as quebras pegam o Brasil com os estoques governamentais de café zerados e estoques de passagem mínimos em mãos de cafeicultores no final de junho último

Oscilando preços

Os contratos de café na bolsa em Nova Iorque oscilaram forte todos os dias desta semana, refletindo interesses de curto prazo de operadores e especuladores, e o intenso sobe e desce do mercado cambial brasileiro, bastante influenciado pela crise política e econômica no Brasil.

Logística influenciando no mercado

As oscilações fortes na bolsa devem continuar devido aos interesses de curto prazo de operadores e especuladores. Os fundamentos continuam sólidos e apontando para preços em alta, em meio a muito ‘sobe e desce’. Em outubro, época de reposição de estoques de café no hemisfério norte, em preparação para os meses de inverno, quando o consumo cresce, eles estão recuando. Temos a quebra forte da safra brasileira de arábica, problemas climáticos em todos os principais países produtores, e sérios problemas logísticos que atingem os portos de todos os países produtores e consumidores. Os problemas com contêineres e espaço em navios, que já aconteciam desde março, se agravaram. A crise logística é mundial e não deve terminar tão cedo.

Plantio

Com as chuvas se acalmando na região, o que se viu no campo foi milhares de mudas de café sendo plantados nesta semana, motivadas pelos altos preços do mercado. Na boca miúda, é possível que se plante mais de 10 milhões de mudas só na região referente a mais de 2 mil hectares de plantio de incremento. Para alguns pode ser muito, mas quem diga que é isso mesmo pela intensidade que está ocorrendo no campo.

Mudas

Alguns viveiristas dão conta que as mudas de final de ano já não tem mais disponibilidade. Agora mudas só em fevereiro e março, tamanho da procura pelo plantio do moca.

Adubo

Se por um lado a demanda de mudas está bem maior que a oferta, por outro lado a logística de fertilizantes, bem como a demanda, está afetando diretamente o preço do adubo. Os formulados mais frequentes para adubação do café já chega a valores próximos a 250 reais a saca de 50 kg, contra valores de 90 reais no início do ano. No zunzunzum do produtor está faltando e sem condições de atender por causa da crise de logística de contêineres que está ocorrendo em todo mundo.

Política

O prefeito de Caratinga comemora os baixos números do covid-19 em Caratinga. As chuvas em sua primeira passagem irrigaram os campos sem criar maiores estragos.

Ceasaminas

O presidente do CEASAMINAS, Luciano Oliveira, estará em Caratinga nessa segunda-feira (8) na Câmara Municipal para falar sobre a privatização do Ceasa Minas. O esforço do presidente do legislativo Caratinguense, Cleon Coelho e do secretário de Agricultura Alcides Leite é para que seja mais transparente as questões ligadas ao CEASA de Caratinga, que aqui está instalado desde de 1979, com inauguração do então vice-presidente Aureliano Chaves de Mendonça.

Ceasaminas II

Luciano Oliveira, que tem bastante conhecimento da política de Caratinga, vem a Caratinga para tranquilizar os produtores rurais e lojistas do Ceasa, quanto as questões da privatização da instituição federal. Os comentários que em Caratinga a CEASA é autossuficiente, mas que também precisa se modernizar como entreposto de comercio agrícola regional. A reunião será às 19h na Câmara, aberto ao público em geral.

Admardo

Caratinga e região tiveram uma grande perda no cenário político. O médico Admardo Cunha, ex-prefeito de Santa Barbara do Leste, faleceu e deixou um legado político com sua passagem. Ele deixou a classe política da cidade perplexa e com sentimento de vazio. Querido e amado na cidade vizinha, os comentários calorosos nas redes sociais demonstram o tamanho do carisma de Admardo.

Orçamento do Município

O Orçamento Geral do Município de Caratinga, para o exercício financeiro de 2022, estima à receita bruta em 301 milhões de reais, com uma dedução de 23.6 milhões de reais, referente à Contribuição ao FUNDEB e Descontos Concedidos, apresentando uma Receita Líquida de 277.3 milhões de reais, cujos valor da despesa foi fixado no mesmo valor em obediência ao princípio do Equilíbrio Orçamentário, segundo projeto de lei enviado pelo executivo a câmara municipal. (Foto: Pedro Lomar secretário municipal de Fazenda do Município de Caratinga)

Orçamento do município II

O que para muitos esses valores milionários é alto para cifras locais, há quem diga que cidades como Ouro Preto o orçamento é o dobro da cidade de Caratinga e o prefeito de lá está achando apertado!!! Com a máquina administrativa voltando a todo vapor em 2022, é bem possível que orçamento de Caratinga seja mesmo uma saia justa para prefeito Dr. Welington administrar.