Sobe e desce

Depois de oscilar entre altas e baixas acentuadas, as cotações do café na bolsa em Nova Iorque explodiram na semana passada. Subiram forte, e os contratos para dezembro próximo fecharam com 1005 pontos de alta, valendo US$ 2,0405 por libra peso. A rápida e forte alta, pegou muitos operadores de surpresa, que passaram o dia tentando compreender a rapidez com que as cotações mudaram de patamar. Aparentemente, um reposicionamento de fundos de investimentos em um dia de recuo acentuado da moeda americana frente ao real, levou a esse resultado.

Sobe e desce II

Na segunda-feira, a bolsa despencou com notícias de chuvas nas áreas produtoras e aos poucos está retornando para perto de 200 US$ novamente e com dólar em alta. Diversos agentes e operadores têm visitado as principais regiões produtoras de café no Brasil, constatando pessoalmente a extensão dos estragos, que, continuam crescendo. A cada dia que passa aumentam as perdas e as preocupações com o tamanho da próxima safra brasileira de café 2022.

Chuvas

Outro fator que faz a bolsa ficar sensível são as chuvas que devem chegar, gradativamente, a partir deste início de mês, mas que não estancarão instantaneamente o ciclo de perdas, e muito menos recuperarão o que já foi perdido para a safra do próximo ano. Nosso parque cafeeiro está enfraquecido e em condições difíceis. Muitos agrônomos informam que teremos reflexos também na safra brasileira de 2023.

Fundamentos

Os fundamentos continuam os mesmos e não devem se alterar tão cedo. Também cresce a cada dia nos mercados consumidores a conscientização de que o Brasil terminou o ano-safra 2020/2021 em junho último praticamente sem estoques em mãos de cafeicultores e não produziu na safra que acabou de colher, café suficiente para abastecer adequadamente, no novo ano-safra 2021/2022 iniciado em julho último, seus importadores ao redor do mundo.

Oscilando preços

A crescente percepção do quadro acima está levando os contratos de café na ICE Futures US a um novo patamar de preços. O cenário para a próxima safra brasileira 2022 se agrava a cada dia que passa. Os contratos de café em Nova Iorque vão continuar trabalhando com muita oscilação. Segundo especialista do setor como escritório Carvalhaes, a chegadas das chuvas não influenciaram os preços do café para baixo como muitos acreditam.

Política

O prefeito Dr. Welington comemorou nesta quinta-feira (6), com otimismo, o Dia do Prefeito. O prefeito almoçou com os secretários municipais para expor os desafios dos próximos anos. Welington salientou aos secretários que no início do primeiro mandato ele buscava sanear prefeitura e reequipá-la para que o serviço público fosse mais eficiente na santa terrinha. No balanço do prefeito é que muito se conquistou, mas, também há muito espaço para melhorias no serviço público municipal em todos os setores.

Coronel

Quem vem recebendo elogios do prefeito Dr. Welington com serviço prestado é o secretário de Meio Ambiente Coronel Zé Carlos (foto) e sargento Felipão, superintendente da pasta de Limpeza Pública. A limpeza da cidade está mais intensa e os serviços estão ocorrendo com mais frequência, ganhando elogios da população. Hoje, se depender do prefeito, a patente do coronel passa para general. E do sargento para tenente, uai.

Municipalização

A discussão da municipalização de mais uma parcela da Educação já está ocorrendo no plenário da Câmara Municipal. O projeto já foi aprovado em 1ª discussão por 15 votos a 2. As experiências do passado em municipalizar o ensino de base foram positivas e, agora, o governo estadual passa mais uma parte da educação aos municípios. No futuro próximo acreditamos que até o 9º ano será municipalizado, é questão de tempo, adaptação e estruturação para ser prerrogativa municipal. Foto: Secretária de Educação Elaine Teixeira.

Descentralização

Pelo que se vê, não só na Educação estão sendo transferidas atividades do governo médio, aos governos de base. No Meio Ambiente, várias licenças ambientais já estão sendo transferidas para o governo de base, como são chamados os municípios e na Saúde, várias atividades do governo central e médio já foram transferidas nos últimos 30 anos. Podem ter certeza que, no futuro, as universidades federais serão municipais e ficarão no escopo do governo central, apenas atividades de coordenação e estratégicas nacionais.

Vigilância Sanitária

Quem também retornou ao governo municipal e vem recebendo elogios do prefeito Dr. Welintgon é o superintendente de Vigilância Sanitária José Carlos Damasceno. No meio do ano ele voltou assumir a pasta e já conseguiu colocar o Castramóvel para funcionar na santa terrinha, com todas as licenças e autorizações, segundo o Conselho de Medicina Veterinária. O sanitarista comentou que não foi nada fácil, mas conseguiu colocar Caratinga num patamar de cidades diferenciadas de Minas Gerais, que prestam esse tipo de serviço.

José Cordeiro

O vereador José Cordeiro coloca seu projeto que cria a Política Municipal de Valorização da Mulher no Campo. O projeto de lei 070/2021 tem vários objetivos para melhorar os potenciais da mulher no campo, visto que a tecnologia avança, tanto para agricultura familiar, como para o agronegócio. São quase 4 mil agricultores na santa terrinha, segundo IBGE, daí a importância de os vereadores apoiarem tal projeto.

Honraria

A Câmara Municipal está instituindo honrarias a destaques do ano “Policial Militar”, “Policial Civil”, “Bombeiro Militar” e “Policial Penal”, outorgadas, anualmente pela Câmara Municipal a membros da Polícia Militar do Policiamento Ostensivo Geral pertencentes ao 62º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais; da Polícia Militar de Meio Ambiente; da Polícia Militar de Trânsito Rodoviário; Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Polícia Civil e Polícia Penal, que se destacaram nos seus afazeres no cumprimento do seu poder-dever junto à sociedade caratinguense durante o ano. Homenagem sempre é bom. Foto: Presidente do legislativo de Caratinga Cleon Coelho.

Juscimar

O vereador Juscimar, mais conhecido como “Careca”, pediu ao executivo municipal, a construção de praça pública e aparelhos de academia ao ar livre, na Rua José Carlos Pereira, ao lado da AMAC, Bairro Nossa Senhora Aparecida. O calor está chegando e o vereador quer prestigiar a comunidade com uma área de lazer e de prevenção à saúde. Saúde é o que interessa.

Nego

O vereador Altair, mais conhecido como “Nego do Dom Lara”, quer informações sobre qual critério foi utilizado pela Secretaria de Defesa Social ou trânsito para retirar as faixas de pedestres no Cine Itaúna, ao lado do Açougue Carne Verde e em frente ao Banco Mercantil. Pelo visto a população deve estar cobrando dos vereadores as faixas, já que acostumaram com elas naqueles locais.

Altair II

Outra preocupação de Nego é quanto às pessoas em situação de rua. O vereador pede a Secretaria de Desenvolvimento Social para informar a ação que será tomada para solucionar ou amenizar esta situação. Está aí uma preocupação não só do vereador, mas de toda a comunidade.

Irmão Emerson

O vereador Irmão Emerson entrou com projeto de lei para que o América Futebol Clube tenha aprovação no legislativo municipal como “utilidade pública”, para ter a possibilidade de receber investimentos esportivos, sociais e estruturais.

Catita

Quem recebeu o deputado Mauro Lopes no domingo (3), no distrito de Santa Luzia, foi o vereador João Levindo conhecido como Catita. O vereador vem pleiteando junto ao deputado, que articular junto ao prefeito de Santa Rita de Minas o final do calçamento da rodovia que liga o distrito à Br-116.

Mauro Lopes

O deputado Mauro Lopes, que já arregimentou verba para pavimentar parte da rodovia que pertence a Caratinga e parte da rodovia de Santa Rita de Minas, enviou emenda parlamentar para que o prefeito Ademilson termine a pavimentação, fazendo com que o distrito seja todo ligado por asfalto. Um sonho da comunidade. Foto: Deputado Mauro Lopes, vereador Catita, prefeito Ademilson e Carlinhos do Robinson, liderança de Santa Luzia