Mercado futuro do café

O mercado futuro do café arábica operava com expressiva valorização para os principais contratos na Bolsa de Nova York. No início da tarde dessa sexta-feira (1), os contratos avançavam mais de 4% no exterior. De acordo com análise do site internacional Barchart, a compra de fundos estava pressionando os preços do café arábica para cima devido aos sinais de menor oferta no Brasil.

Fundamentos de valorização

No Brasil, os analistas, ainda tentam entender a movimentação do mercado neste pregão de sexta-feira (1). Mas ressaltam que os fundamentos seguem sólidos para valorização e as preocupações com a oferta global do café aumentam a cada dia sem chuva no Brasil. Além disso, os problemas logísticos seguem no radar do mercado. De acordo com Eduardo Carvalhaes, com os impasses longe de serem resolvidos, operadores na Bolsa também ficam de olho em possíveis problemas na entrega do café.

Pouca oferta

Os contratos futuros de café arábica com vencimento dezembro/21, o mais negociado, encerram o mês de setembro, na Bolsa de Nova York, com desvalorização de cerca de 0,8% (165 pontos). Porém, desde o início do ano, o contrato acumula alta de cerca de 45% e 65% nos últimos 12 meses. A menor oferta global em relação à demanda impulsiona as cotações do arábica. O mercado está de olho nas condições climáticas. Segundo informou o banco holandês Rabobank, o mercado climático manteve as cotações do café sustentadas em setembro, mas os primeiros sinais de mudança já começam a aparecer.

O dólar

Á vista teve alta de 0,29% na última quinta-feira do mês (30/09) e fechou a R$ 5,446. Foi o sétimo pregão seguido de ganhos da moeda norte-americana, que encerrou setembro com valorização de 5,30%. Segundo corretores, temores relacionados à política fiscal puxaram o dólar, que só cedeu depois de intervenção do Banco Central, a primeira desde 8 de julho, quando o dólar chegou a R$ 5,30. No mercado físico, os pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) informam que as cotações do café

Política

O prefeito de Caratinga Dr. Welington fechou a semana pedindo austeridade aos secretários nos custos da máquina pública. A semana foi marcada por reunião com secretários e superintendentes que discutiram temas como comunicação institucional e avaliação de governo no primeiro ano do segundo mandato.

Comunicação institucional

Nos bastidores da política os secretários vêm pedindo melhor comunicação institucional. Nos bastidores os comentários são que o prefeito faz muito, mas mostra pouco, economiza com publicidade diante de inúmeras obras realizadas que a comunidade pouco sabe.

Avaliação

Outro dado que se comenta nos bastidores da política é o bom desempenho administrativo do governo municipal na opinião pública caratinguense. Os dados aproximam dos 80% entre ótimo, bom e regular positivo na opinião do caratinguense, demonstrando que o governo de Dr. Welington transmite segurança para a população caratinguense.

Câmara Municipal

O vereador Irmão Emerson subiu na tribuna da Câmara para reivindicar da prefeitura sobre o contrato de concessão da Copasa, que segundo vereador a cobrança está acima do que deve ser. O vereador explicou seus motivos que o levaram a brigar por este tema.

Zelinha

A líder do governo, Zelinha, subiu à tribuna para responder ao vereador do PP Irmão Emerson, que não entrará em polêmicas pessoais entre o vereador e o prefeito. Zelinha informou que aceitou o cargo de líder de governo para temas de caráter público e não de caráter pessoal, afirmando que não levará fofoca para o gabinete, não é essa sua função.

Ameaças

O discurso do vereador Irmão Emerson foi tido com tom de ameaças e pelo visto a maioria dos vereadores não compactuou como a forma do vereador expôs seus assuntos. Emerson está em seu segundo mandato e sua primeira passagem foi marcada por vários atritos com o governo do, então, prefeito João Bosco Pessine. Nos bastidores da política o que se comenta é que o vereador é polêmico por sua natureza política e pelo visto os debates não cessaram na casa do povo sobre a concessão da Copasa.

Adalclever Lopes

O ex-presidente do legislativo mineiro Adalclever Lopes vem regimentando a oposição em Caratinga para trabalhar em seu projeto de retorno à Assembleia Legislativa do estado. Adalclever, que já foi eleito por quatro mandatos pelo MDB, é hoje secretário de governo do prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil, e segue forte para uma das 77 vagas do parlamento.

Adalclever Lopes e Teinha

Uma das lideranças políticas que esteve no encontro com Adalclever foi o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caratinga, Clausiano Peixoto, conhecido como Teinha. O sindicalista apoiou Dr. Giovanni nas eleições de 2020 e em 2022 se aproxima de Adalclever para vencer as eleições.

Baraky

Quem também pode fortalecer a campanha de Adalclever em 2022, é o advogado Carlos Roberto Baraky, que obteve 422 votos nas urnas de Caratinga em 2020. Baraky esteve presente na reunião e também pode ser uma liderança de fortalecimento de Adalclever para ano que vem. (Foto Adalclever, ladeado por Baraky e pelo empresário Valadão)

Aluísio e Mauro

Outras duas lideranças políticas de Caratinga que prestigiaram Adalclever no encontro foram o ex-vice prefeito Aluísio Palhares e o vereador Mauro da Água e Luz. Lideranças de muitos votos que possivelmente fortaleceram o retorno de Adalclever à assembleia mineira.

Verly Francisco

E pelo visto quem volta forte na política é o cabo eleitoral Verly Francisco, liderança do bairro Santa Cruz. Ele que esteve em várias eleições de Adalclever como abre alas da política. (Foto: Adalclever com Verly Francisco e o ex-presidente do PT, Edwy Júnior)