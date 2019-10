PAINEL 31-10-2019

Praças Iluminadas

Um projeto do executivo que está agradando a maior parte da população caratinguense é a iluminação das principais praças da cidade. A última praça a receber a melhoria foi a do bairro Floresta, motivo de alegria para os moradores daquele local. Mas quem agradece também a iluminação é a polícia, pois esses locais escuros facilitavam o cometimento de crimes.

Falando em polícia…

Falando em polícia, quem está fazendo a diferença em pouco tempo à frente da delegacia regional, é o delegado Ivan Sales. Os feitos da Polícia Civil estão sendo divulgados constantemente para a imprensa, demonstrando assim para toda a sociedade o brilhante trabalho realizado por todos os delegados e policiais civis.

Polícia Militar

A Polícia Militar também é destaque na cidade e região com as rápidas respostas dadas à sociedade com as prisões de autores logo após os crimes. A PM adota ultimamente uma forma de trabalhar em parceria com a comunidade de bem pra que denúncias sejam feitas de forma anônima, contribuindo assim para o resultado positivo.

Árvores

Motoristas que trafegam pela Ernestino Gomes da Costa, no Bairro Salatiel, estão temerosos com a situação de árvores em um barranco às margens da rua. A preocupação é devido ao risco de queda, o que poderia danificar veículos e inclusive coloca em risco a vida de pessoas. Fica a sugestão de uma vistoria dos órgãos competentes e assim tranquilizar a população.

Brilhando

Quem está se destacando na telinha é Tarciane Vasconcelos. A jornalista vem mostrando profissionalismo em altíssimo nível, nas coberturas dos fatos locais para a afiliada da TV Globo. Parabéns!

Rua Santo Antônio

Após as últimas chuvas, a Rua Santo Antônio ficou bastante suja, com pedras e terras que desceram pelas ruas adjacentes. Chuva é benção e os moradores não reclamam disso. O que eles pedem e já esperam ansiosamente é pelo asfaltamento do trecho que liga o final da rua à MG-329.

Bristol Hotel

Foi inaugurado nesta última terça-feira (29) um novo empreendimento em Caratinga, o Bristol Caratinga Hotel. O luxuoso hotel despertou as atenções de diversos setores da sociedade, com uma prestigiada cerimônia de inauguração.

Medalha Desembargador Hélio Costa

A Medalha Desembargador Hélio Costa é entregue a cada dois à pessoas que tenham prestados relevantes serviços à Justiça em Minas Gerais. Criada pela resolução nº 296/1995, tem como objetivo estabelecer uma maior aproximação entre o Poder Judiciário e a sociedade, além de prestar justa homenagem ao Desembargador Hélio Costa: “pelo meritório trabalho realizado em toda sua brilhante carreira de magistrado, nesta incluídos os cargos de Corregedor e Presidente do Tribunal de Justiça.” A comenda destina-se a condecorar aqueles que prestaram ou prestam relevantes serviços ao Poder Judiciário local nas comarcas de Minas Gerais e na capital.

Medalha Desembargador Hélio Costa II

Este ano, o homenageado com a Medalha Desembargador Hélio Costa na comarca de Caratinga é o professor Eugênio Maria Gomes. A solenidade de entrega será no final de novembro, nó fórum Desembargador Faria e Sousa. Parabéns professor Eugênio pela justíssima homenagem.