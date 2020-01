PAINEL 31-01-2020

Bolsonaro em Minas

Depois de sobrevoar de helicóptero por cerca de uma hora as áreas afetadas pelas chuvas em Minas Gerais, o presidente da República, Jair Bolsonaro retornou ao Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, na tarde de ontem. Bolsonaro sobrevoou Raposos, Ibirité, Contagem, Betim, Sabará e BH. No retorno, se reuniu com o governador Romeu Zema, políticos, ministros e outras autoridades estaduais e municipais para definir ações sobre as chuvas, que atingem fortemente o estado desde a última semana.

Compaixão

Compaixão é um sentimento típico dos seres humanos e que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. E esse é o sentimento que impera na vizinha cidade de Manhuaçu. A população se uniu para reerguer a cidade que foi assolada pela pior enchente de sua história. O trabalho voluntário é grande e ainda tem a doação de alimentos, roupas e colchões. O povo sabe ser solidário nas horas certas.

Compaixão II

Esse sentimento também impera em Caratinga, onde várias pessoas e instituições têm ajudado aos necessitados. Na edição de hoje é destacado o trabalho feito das igrejas presbiterianas. “Nós queremos ser como Igreja de Cristo, pronta e presente na sociedade, seja aqui em Caratinga ou qualquer lugar que necessitar da nossa ajuda”, disse o reverendo Teodomiro Fontes.

Saneamento Básico

Em portaria publicada nesta semana, o prefeito Welington Moreira nomeou membros para o Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMSAB). Dentre os nomeados está o secretário de Meio Ambiente Jaider Pascoaline. Falando nisso, municípios mineiros devem ficar atentos para elaborar seus planos de saneamento. Decreto Federal 10.203, publicado neste mês, determina que, a partir de dezembro de 2022, somente as cidades que tiverem planos aprovados poderão pleitear verbas federais para obras, projetos ou convênios para a promoção de melhorias no saneamento básico.

Conferência da Juventude

A agenda 2020 já começou e os municípios têm até o dia 21 de fevereiro para convocar suas Conferências Municipais da Juventude ou aderir à etapa regional. Todas as cidades deverão se cadastrar junto à Comissão Organizadora Estadual (COE), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese),