Galinhas livres

Uma pesquisa desenvolvida pelo curso de Zootecnia da Unoeste, de Presidente Prudente (SP), avaliou os benefícios de criar galinhas no sistema cage-free ou livres de gaiolas. O modelo de criação permite que as aves fiquem soltas para desenvolverem seus comportamentos naturais. Atualmente alguns países já têm o sistema como regra de produção. É o caso de países como a Nova Zelândia e participantes da União Europeia.

Estudo

O estudo da sobre galinhas livres, avaliou aves da linhagem Dekalb White, as conhecidas galinhas brancas de granja. Dentre os resultados está o aumento de até 10% na produção de ovos após o pico de postura que ocorre após 30 semanas de vida do animal, mostrando assim maior persistência à produção.

Hábitos saudáveis

O professor da graduação Dr. Leonardo Henrique Zanetti explica que essas ações são realizadas por meio do Grupo de Estudos e Pesquisa em Avicultura da Zootecnia Unoeste (Unoaves). “Nesse sistema a ave pode desempenhar seu comportamento natural como ciscar, empoleirar, abrir as asas e tomar banhos de areia. Aliás, essa tendência tem sido vista no Brasil também, consumidores preocupados com o bem-estar já começam a exigir esse tipo de criação”, explica.

Fertilizantes

A oferta nacional de fertilizantes representou apenas 16% da oferta total em 2020, apesar de o Brasil ser um dos maiores produtores agrícolas do mundo, Analistas afirmam, “Para fins de comparação, em 2009 a oferta nacional foi de 43%, ou seja, a participação nacional tem diminuído ano após ano. Os motivos para esta situação são diversos: falta de isonomia tributária, privilegiando o material importado; alto preço de gás natural (base dos fertilizantes nitrogenados); baixa pesquisa geológica para aumentar a mineração de fósforo; falta de regulamentação para exploração do potássio existente na Amazônia; entre outras tantas. Assim, a capacidade produtiva brasileira fica estagnada ou até mesmo em declínio enquanto a demanda por fertilizante cresce vigorosamente”, comenta Wendel Oliveira de Souza, diretor geral de Operações Comerciais da Unigel.

Preço dos fertilizantes

De acordo com o especialista, existem muitos problemas em relação aos fertilizantes no Brasil, mas o principal deles é relacionado ao preço do gás natural. “Para se ter ideia da importância deste insumo, recentemente diversos produtores europeus interromperam suas produções de amônia e dos fertilizantes nitrogenados causado pelo abrupto aumento do gás natural naquela região. No Brasil, convivemos com preços elevados a todo tempo. Resolver definitivamente este item pode representar no aumento da produção de fertilizantes nitrogenados no Brasil”.

Café

Aos poucos, os cafeicultores de Caratinga vão vendendo a produção. Eles acreditam que 70% da safra já foi comercializada. Tem analistas mais cético acreditando que o volume entre os produtores estão em níveis de 90% comercializados pelos bons preços praticado no mercado. Agora tem uma parcela boa que está em mãos de comerciantes que estão especulando o preço, acreditando que tem espaço para o preço subir ainda mais.

Café II

Outro ponto que vem sendo observado na área rural do município é o investimento do produtor de café em calcariação. Carretas e mais carretas de calcário, vindo do Vale do Aço, do Estado do Rio de Janeiro e outras regiões do Estado para abastecer nosso agronegócio. Analistas na santa terrinha afirmam que é recorde os números dos fertilizantes empregados na região para o ano 2021.

Café III

Outro fator que os engenheiros agrônomos da região vem comentando é uma expectativa de boa safra de café com uma boa floração assim que as chuvas chegarem na região. O espigamento está forte e abrangente nos galhos dos cafeeiros o que cria a boa expectativa. Agora é esperar as chuvas, né!!!

Política

O prefeito Dr. Welington está na correnteza do agronegócio e está investindo nas melhorias das estradas principais na área rural do município. Os investimentos em Patrocínio, Santa Efigênia, Sapucaia e agora em Santa Luzia, são visíveis com dezenas de caminhões levando escória para melhorar a pavimentação rural. Com estradas melhores, pontes melhores, o incentivo à produção, a tendência é melhorar ainda mais.

CeasaMinas

O burburinho da privatização das centrais de abastecimento em todo país tem deixado os hortifrutigranjeiros de orelhas em pé. Os comentários eram que até novembro todas as centrais já teriam sido privatizadas, mas pelo que se sabe ficará para o ano que vem, sendo que em 2022 teremos eleições. Pelo jeito, ficará para o outro ano!!!

CeasaMinas II

O secretário de Agricultura de Caratinga, Alcides Leite, e o diretor de agronegócio José Corintho, estiveram em audiência com presidente do CeasaMinas Luciano Oliveira para se inteirar sobre o assunto corrente. Luciano tranquiliza sobre o assunto e afirma que em outubro estará em Caratinga para conversar com as lideranças do setor.

Luciano Oliveira

O presidente do CeasaMinas, Luciano Oliveira, em conversa com secretário de Agricultura de Caratinga Alcides Leite, enalteceu a unidade de Caratinga e quer promover alguns investimentos para melhoria da unidade. Para quem esperava notícias ruins vindas da capital mineira, o secretário voltou bem otimista com o futuro do Ceasa em Caratinga.

Municipalização do Ceasa

Outro assunto que foi debatido pelo secretário de Agricultura de Caratinga e o presidente do Ceasa Luciano Oliveira é quanto à possibilidade de municipalização da unidade de Caratinga. Oliveira colocou na abordagem pelo secretário que os ventos não sopram nesta direção e sim em participações fracionadas numa parceria entre o público e o privado, é claro com o capital privado participando mais nas atividades de abastecimento em todo país.

Municipalização da Educação

Nesta semana será debatido o projeto de lei que dispõe sobre a adesão do Município de Caratinga ao Projeto Mãos Dadas, do Governo do Estado de Minas Gerais, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação, visando à municipalização das Escolas Estaduais que atendem ao Ensino Fundamental, anos iniciais, assim como a cessão de alguns prédios escolares. O projeto será debatido amanhã em primeira discussão. Nos bastidores os comentários são que os vereadores Johny (Rede), Emerson (PP) e Giuliane (PT), querem audiência pública sobre o assunto, diante da proposta atual do governo, eles seriam contra a aprovação não acompanhando o governo municipal.

Municipalização da educação II

Nos bastidores do governo municipal, os comentários são que o prefeito Dr. Welington é favorável a adesão e quer que a base governista aprove o projeto de lei o mais rápido para adaptar o sistema municipal as novas diretrizes. Veremos qual será a decisão do plenário dos vereadores sobre o assunto amanhã.

Suísso

O vereador Ricardo Angola, sobe amanhã na tribuna da Câmara, para solicitar que o executivo, realizar a colocação de saibro nos pontos mais críticos da estrada principal do Suíço, sentindo a Ipanema. O vereador está percebendo o quanto o povoado está crescendo agricolamente e por ser distante da sede, pede ao prefeito Dr. Welington maiores investimentos para potencializar o crescimento da localidade.

João Angola

Outro fator que move o vereador Ricardo Angola é do saudosismo que ele tem com o povoado do Suísso pela atuação de seu pai, o saudoso ex-vereador João Angola por vários mandatos na região. Várias pessoas conhecem João Angola com muita votação no distrito de Sapucaia, mas poucos sabem que os maiores índices de votação de Angola vinham das urnas do Suísso, local onde tinha uma propriedade rural e criava seus cavalos para as cavalgadas da região.

Homenagem

O vereado Johny Claudy solicita o plenário da Câmara uma Menção de Louvor e Aplausos ao senhor Geraldo Alves Correa (Geraldo Cigano), organizador do 1ª Torneio da Amizade. Cigano, que milita em apoio ao esporte na comunidade do bairro Aparecida, está contribuindo na sociabilização e educação esportivas das crianças do bairro. Justa homenagem.

Fora Bolsonaro!!!

O grupo do PT convoca sua militância em Caratinga para encontro de mobilização no dia 2 de outubro, às 10h, no pedido de “Fora Bolsonaro”. A expectativa é de juntar milhares de admiradores de Lula e do PT com concentração na Praça da Estação. (Fotos: lideranças do PT local: Elói Beneduzzi, Gilson Esmael e Giuliane Quintino).