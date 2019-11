PAINEL 29-11-2019

Política

Aos poucos o cenário político em Caratinga vai tomando forma e algumas coisas já estão se definindo na santa terrinha. Alguns nomes conhecidos da política local podem ficar de fora da disputa eleitoral de 2020, outros ainda estão na “lanterna”, portanto, muita coisa ainda pode acontecer.

Lei da Ficha Limpa

A Lei da Ficha Limpa não permite registro de candidato condenado em segunda instância. Este é o caso de alguns políticos da cidade, por isso, 2020 promete trazer muitas surpresas. É aguardar para saber, mas alguns caminhos já estão bastante claros.

Serginho I

Sérgio Condé, condenado em 1ª instância após ter sido denunciado pela prática de corrupção passiva e concussão, em 2015 e 2016, quando era presidente da Câmara Municipal, ao que tudo indica, está fora do pleito do ano que vem. Isso porque o Tribunal de Justiça confirmou a decisão da Comarca de Caratinga e negou o recurso de apelação de sua defesa. Com a decisão de 2ª instância, Serginho encontra-se inelegível para a próxima eleição.

Serginho II

Serginho pode interpor recurso em tribunais superiores, mas sua defesa não confirmou se irá recorrer. O fato é que caso o processo transite em julgado, ele perderá o cargo e terá que cumprir a pena.

Marco Antônio

Também na lista dos inelegíveis está o ex-prefeito Marco Antônio. Em agosto deste ano o Tribunal de Justiça confirmou a sua condenação por contratação direta de medicamentos. Lei da Ficha Limpa!

Ronilson

Ronilson foi sentenciado à perda dos direitos políticos, após condenação no caso que foi investigado pelo crime de extorsão. Como a sentença transitou em julgado, expressão usada para uma decisão da qual não se pode mais recorrer, ele não pode ser candidato.

Mensalão de Caratinga

O caso do Mensalão de Caratinga já teve condenações dos réus em primeira instância. Como eles recorreram, ainda depende a decisão de segunda instância. Caso o TJMG também confirme a sentença para este caso, o ex-prefeito João Bosco Pessine; os ex-vereadores Tairinha e Irmão Emerson; além do vereador Ricardo Gusmão também podem ficar inelegíveis, pela mesma lei da Ficha Limpa.

Expectativa de vida

A expectativa de vida ao nascer no Brasil subiu para 76,3 anos em 2018, segundo informações divulgadas ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2017, a expectativa de vida era de 76 anos, ou seja, aproximadamente três meses a menos do que em 2018. Já a expectativa para se aposentar…