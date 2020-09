PAINEL 29-09-2020

Campanha política

As campanhas políticas já começaram com tudo neste último domingo (27). As redes sociais estão explodindo de candidatos falando de suas propostas. E quem não gosta de política já está colocando aviso para não ser incomodado.

Caratinga

Em Caratinga as campanhas ainda estão meio tímidas. Não se viu ainda nas ruas carros adesivados e nem se ouviu os “famosos” jingles. E olha que o prazo na campanha é bastante curto.

Fake News

Tem muito candidato acreditando que a campanha apenas nas redes sociais será o suficiente para se ganhar uma eleição. É preciso ter muito cuidado, já que as fake news estão dominando aplicativos e redes sociais.

Abstenção

Os candidatos a vereadores vão ter que trabalhar dobrado, pois são muitos nomes e por conta da pandemia, parece que muita gente não comparecerá às urnas para votar.

Ubaporanga

Em Ubaporanga as campanhas já estão bastante adiantadas. Um dos candidatos a prefeito, o Dr. Gleydson, inclusive já marcou para essa quinta-feira (1) a “tarde do adesivo”. Pelo visto seu grupo não está querendo perder tempo.

A volta dos que não foram

O tempo passa, o tempo voa, e alguns candidatos a vereador não desistem de tentar uma vaga no legislativo municipal. Tem gente que não passa uma eleição sem colocar o nome à disposição, mas a disputa está cada vez mais acirrada.

Homenageados

E quando a gente pensa que já viu de tudo, vem mais coisa por aí. Em todo país candidatos estão homenageando alguns líderes políticos, ficando entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Mas em Caratinga dois nomes foram lembrados: Mauro Lopes e Bolsonaro. Será que dá sorte?