PAINEL 29-03-2020

Coronavírus

Os mercados e bolsas globais tiveram mais uma semana de muita incerteza e tensão com a pandemia de corona vírus, a covid-19 (Corona vírus Disease 2019), crescendo em intensidade e se alastrando pelo mundo. O mercado de café, que já vinha subindo forte, abriu a semana em alta com a insegurança quanto à continuidade dos embarques brasileiros e as dificuldades que os cafeicultores brasileiros enfrentarão para colher a nova safra 2020 a partir de maio. Os trabalhos de colheita e benefício da nova safra coincidirão com os meses de pico da epidemia no Brasil.

Mercado

Desde o dia 18 até o dia 25, quarta-feira, os contratos de café na bolsa Futures em Nova Iorque vinham em um forte movimento de alta. Os contratos para maio próximo subiram nesse período, seis pregões, 2580 pontos. Na quinta, em um movimento de realização de lucros, caíram 530 pontos. Sexta-feira (27), em um dia de muita tensão, a aversão ao risco dominou as commodities. O barril de petróleo caiu abaixo de 22 dólares no decorrer do dia, arrastando as demais commodities. A cotação do dólar frente ao real disparou, chegando a passar de 2,2% de alta. Nesse cenário tivemos um dia de forte queda para o café em Nova Iorque. Os contratos para maio caíram 880 pontos, levando o balanço da semana a uma queda de 385 pontos apenas.

Mercado Físico

O mercado físico apresentou-se firme nos três primeiros dias da semana, com o valor das ofertas subindo, e calmo, praticamente paralisado quinta-feira (26) e sexta-feira (27), quando os compradores baixaram o valor das ofertas acompanhando Nova Iorque. Os poucos negócios que saíram foram praticamente nas mesmas bases praticadas na quarta-feira. Os preços no físico subiram menos do que na bolsa no decorrer dos seis pregões de alta e havia condições de pagarem bases pouco abaixo das de quarta-feira última. A forte valorização do dólar frente ao real também contribuiu.

Agilidade de negócios em baixa

Compradores e vendedores agem com cautela devido ao quadro volátil, instável, da economia brasileira e mundial. Muitos compradores estão trabalhando com equipe reduzida devido à epidemia de coronavírus. Alguns armazéns estão parando e outros trabalhando com equipe reduzida. Muita gente está trabalhando em casa, o que dificulta a comunicação e a agilidade dos negócios. Produtores hesitam bastante em vender nesse quadro confuso e incerto. Compradores tentam aumentar sua margem na compra alegando os riscos desta situação inédita.

Bolsa em Nova Iorque

Com o fechamento do dia 20, sexta-feira, até o fechamento de sexta, dia 27, caiu nos contratos para entrega em maio próximo 385 pontos ou R$ 25,99 por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na bolsa fecharam no dia 20 a R$ 795,81 por saca, e sexta dia 27 a R$ 782,48. Sexta-feira, nos contratos para entrega em maio a bolsa de Nova Iorque fechou com baixa de 880 pontos. Veja o quadro:

Mercado de Café safra 2019/2020 Cafés Físico Fech. Mín. Máx. CD Finos 27/03/20 620,00 660,00 Fino/Extra 27/03/20 580,00 610,00 Boa Qualidade 27/03/20 550,00 580,00 Duro Fraco 27/03/20 500,00 530,00 Riados 27/03/20 460,00 480,00 Rio 27/03/20 430,00 450,00 Consumo Dura 27/03/20 400,00 420,00 Consumo Riada 27/03/20 380,00 400,00 por saca 60,5 kg – tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes

Política

O prefeito de Caratinga Dr. Welington, que na semana anterior publicou dois decretos sinalizando os procedimentos de emergência no combate a pandemia do Coronavírus, acompanhou as orientações e a cidade permaneceu funcionando serviços essenciais apenas. Como a semana foi de muita discussão do que seria serviços essenciais por todo país, o debate foi para as ruas e fica o dilema: em casa para conter a disseminação do vírus, ou trabalhando para não deixar a economia entrar em colapso?

Dr. Welington

O prefeito Dr. Welington vem demonstrando cautela nas ações, ouvindo muito os setores da sociedade. Quando não pode participar de reuniões, os secretários municipais estão informando a ele as limitações e as divergências de seus setores. Como cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, a cidade anda trabalhando meio que com os portões abaixados.

Circulação

O que se viu na santa terrinha nesta semana, foi a pouca circulação de pessoas nas ruas, muito álcool em gel e as máscaras aparecendo preventivamente. Os comentários são que 90% do fluxo nas ruas foi reduzido, por outro lado o campo continua funcionando normalmente.

Bolsonaro

O presidente colocou a gasolina no fogo e foi para os holofotes dizer que o coronavírus é só uma gripezinha, que a economia deve voltar ao normal, com as precauções necessárias para evitar o alastramento da pandemia no país.

Rede Globo

A mais poderosa rede de comunicação do país, Rede Globo, mostra insistentemente que é pra lá de uma gripezinha, é um vírus que traz sérias complicações e que países como Itália, Espanha estão pagando alto preço pelas negligências das autoridades.

Governantes

Os governantes já não sabem para onde vão? Se seguem com o presidente ou se seguem a mídia. Uma coisa é certa, pouquíssimos sairão dessa saia justa, pois é certo que afetará a economia e é certo que ocorrerão muitas mortes. Agora o trabalho e o enfrentamento da crise é o único caminho que sobrou para as lideranças políticas terem o reconhecimento da crise que se aproxima.

Mensagem

E tem um ex-prefeito da região, conhecedor das exigências do cargo que ocupou, mandou uma mensagem sintetizando a situação de aperto dos prefeitos num momento difícil decisão: “Difícil administrar um reino onde uma parte tem medo da morte, outra tem medo da fome…e a terceira que atear fogo no castelo”.

Filiações

O suplente de vereador João Catita, do distrito de Santa Luzia, filiou nesta semana ao PSD. Ele que é tido como liderança nova para momento da política, deixou o Avante do vereador Ricardo Gusmão. Os comentários que os dois já não se bicam há vários anos. A fruta que um quer o outro já come há dois mandatos!!!

Pedro Leitão

O ex-secretário de Estado Pedro Leitão vem conseguindo aglutinar boas lideranças da oposição para o PV. Uma coisa é certa: Pedro não será o candidato em 2020, mas já está preparando campo para disputa em 2022.

Eleições em 2022?

Corre nos bastidores da política que as eleições municipais têm grandes chances de mudar para 2022. Uma das teses seria em uma semana eleições municipais e na outra as estaduais e federais. Outra tese que seriam dois dias de eleições, no caso, sábado e domingo para evitar aglomerações. O certo que se de fato isso acontecer os prefeitos e vereadores atuais teriam, em tese, mais dois anos de mandatos e os prefeitos não teriam mais a prerrogativa da reeleição. Assim a disputa estaria aberta sem o poder do prefeito influir na disputa.

Eleições 2020

Enquanto muito se fala nos bastidores da prorrogação de mandatos e das eleições, a tese seria a economia dos fundos partidários para o combate ao coronavírus. A economia é de mais de 20 bi segundo estudo com os gastos das eleições, com recursos que iriam aos partidos. Economizar com a política para gastar com a saúde. Foto (Ministro do TSE Luiz Roberto Barroso).

Deputados

Outra tese que passa pelos bastidores da política é que há muito os deputados já queriam que as eleições fossem uma só, e por razões econômicas, já que muitos deputados ajudam os prefeitos financeiramente em suas campanhas, e unindo em uma campanha só, o gasto seria em apenas naquele período e em época que as lideranças municipais estariam sintonizados com lideranças estaduais e federais, tudo num balaio só e num gasto só.

¨500” reais

Nas redes sociais os comentários que numa briga política de malandragem, entre dois políticos do estado do Rio de janeiro, políticos esses, chefes de poderosos. Enquanto um político num jogo de truco afirmou três palitos apontando (R$200), o outro político trucou seis palito e apontou (R$500). Isso deu comentário: Dia após na hora de contar a vitória vai que surge o nove palitos (R$600). Em terra de malandro, que riu por último riu… “nóis qui somo mineiro” aguardamos a briga deles”.