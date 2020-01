PAINEL 29-01-2020

Ilha do Rio Doce x Ilha dos Araújos

A visita do prefeito de Caratinga Welington Moreira à Ilha do Rio Doce na última segunda-feira (27) repercutiu nas redes sociais. Mas, o que chamou atenção foi o fato de muitas pessoas não saberem que a localidade faz parte do território caratinguense. Para quem não sabe a Ilha do Rio Doce fica no distrito de Cordeiro de Minas. Já a Ilha dos Araújos é situada no município de Governador Valadares. Daí a confusão! Dúvida esclarecida.

Cenário desolador

A Ilha do Rio Doce foi a localidade mais afetada pelas chuvas do último final semana. Por lá residem 1000 pessoas, sendo que 750 estão alojadas na casa de amigos e familiares, em acampamentos ou abrigadas no andar superior de suas residências. Como o local está tomado pelas águas, por lá o acesso é mesmo utilizando barco. A distância de Caratinga também dificulta na entrega de donativos. O cenário é desolador.

Informação

As redes sociais do Diário de Caratinga ficaram bastante movimentadas no sábado (25) e domingo (26). Caratinga e região buscavam informações atualizadas sobre a situação das chuvas e impactos nas localidades. O DIÁRIO trouxe a informação precisa e por outro lado, os internautas também contribuíram encaminhando vídeos e fotografias dos pontos mais distantes, facilitando a divulgação dos fatos. Sem dúvida, a interação contribuiu para alertar as pessoas e manter o público bem informado.

Sirene

Muitas pessoas ficaram em dúvida durante o acionamento da sirene na madrugada de sábado (25). Eles questionavam se ao ocorrer esse acionamento, o entendimento seria de que a enchente já estaria em iminência de acontecer. É importante ressaltar que, como o próprio nome diz, trata-se de uma sirene de alerta. Logo, a função é alertar a população de que há um risco com antecedência, para que elas tenham tempo hábil de se preparar, no caso dos comerciantes, a retirada de mercadorias. Por isso a Defesa Civil monitora os índices pluviométricos e se a sirene fosse acionada já no momento do sinistro, não seria eficaz.

Central de Atendimento ao Eleitor

A Central de Atendimento ao Eleitor (CAE) já voltou a funcionar normalmente na Casa Ziraldo de Cultura. O atendimento precisou ser interrompido por precaução, devido aos riscos de alagamentos, uma vez que a estrutura está situada na Avenida Benedito Valadares, área central. Agora, após novas previsões climáticas para Caratinga, os equipamentos foram recolocados e o eleitor pode continuar fazendo sua biometria na CAE, bem como no Cartório Eleitoral.