Os contratos de café na bolsa em Nova Iorque trabalharam em alta todos os dias desta semana até quinta-feira (12). Os contratos para setembro subiram nesses quatro dias 1 055 pontos. Na sexta (13) recuaram 380 pontos e fecharam a US$ 1,8275 por libra peso. No balanço da semana esses contratos para setembro subiram 675 pontos. Encerraram a sexta-feira passada, dia 6, valendo US$ 1,7600. As cotações recuaram sexta com realização de lucros por especuladores, tendo como pano de fundo as “preocupações no mercado” com a possibilidade da nova variante Delta levar a um agravamento da pandemia no hemisfério norte.

Rolagem de posição

A rolagem de posições na bolsa para dezembro dos contratos com vencimento em setembro próximo está avançando e influindo no andamento das cotações na bolsa. Faltam agora 42 931 contratos. Na quinta eram um total 57 869 contratos.

Dólar

No mercado cambial brasileiro o dólar oscilou bastante frente ao real. Fechou sexta em queda de 0,21% a R$ 5,2450. Na sexta-feira passada fechou a R$ 5,2360. Na semana o dólar subiu 0,19% frente ao real. As incertezas políticas e fiscais no Brasil enfraquecem o real frente ao dólar. O intenso sobe e desce diário do dólar frente ao real dificulta a formação de preços no mercado físico brasileiro. Em reais por saca, os contratos para setembro fecharam sexta-feira valendo R$ 1267,94, contra R$ 1219,01 na sexta-feira passada.

Razões

As razões das altas nesta semana são as mesmas: à medida que os dias vão passando, os operadores no mercado brasileiro e no internacional se conscientizam mais dos estragos para a safras brasileiras de café em 2022 e em 2023, em decorrência da prolongada seca e das três frentes frias do último mês de julho.

O mercado físico

O mercado físico brasileiro repetiu o mesmo comportamento das últimas semanas. Apresentou-se fortemente comprador, as ofertas acompanham o sobe e desce do dólar e das cotações em Nova Iorque, mas os vendedores continuam retraídos. O volume de lotes que chega ao mercado é pequeno para um mês de agosto, início de safra. CDs e arábicas naturais mais finos tiveram ofertas a partir dos 1020 até 1100 reais por saca. O volume de negócios fechados foi pequeno, como em todas as semanas deste início do ano safra.

Travado

Os produtores permaneceram retraídos. Os fundamentos sólidos já os mantinham cautelosos antes da chegada das frentes frias de julho último. Estão mantendo a posição defensiva, preferindo aguardar um quadro mais claro para vender café. O mercado é fortemente comprador para arábica e conilon, mas nas bases de preços oferecidas são poucos os cafeicultores dispostos a vender.

O clima

Eventos climáticos extremos se repetem com uma frequência assustadora em todo o mundo, levando a crer que não é impossível que os atuais problemas climáticos que estamos enfrentando no sudeste brasileiro venham a se repetir. Um exemplo desses eventos extremos é relatado em uma matéria publicada pelo jornal O Estado de São Paulo esta semana, descrevendo o que acontece atualmente na Califórnia: “Estes são alguns dos sinais de uma ampla transformação que ocorre em toda a região da Central Valley, na Califórnia, o cinturão agrícola mais lucrativo do país, que luta contra uma seca excepcional e com as consequências de anos de bombeamento excessivo da água dos seus aquíferos”.

O clima II

Em todo o estado, os níveis dos reservatórios estão caindo e as redes elétricas estão ameaçadas, caso as represas hidrelétricas não recebam água suficiente para produzir energia. A mudança climática aumenta a escassez. As altas temperaturas ressecam o solo, o que por sua vez pode agravar as ondas de calor. Recentemente, as temperaturas em algumas regiões da Califórnia e do noroeste do Pacífico registraram recordes assustadores.” (Somini Sengupta, The New York Times – Life/Style, jornal “O Estado de São Paulo” em 05/agosto/2021).

O CECAFÉ

O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de julho foram embarcadas 2,83 milhões de sacas de café, aproximadamente 12,8% a menos que no mesmo mês de 2020 e 7,2% menos que no último mês de junho. Foram 2.1 milhões de sacas de café arábica e 399.611 sacas de café conilon, totalizando 2.512.665 sacas de café verde, que somadas a 312.137 sacas de solúvel e 1.464 sacas de torrado, totalizaram 2.826.266 sacas exportadas em junho último.

Embarques



Até dia 12, os embarques de agosto estavam em 460.893 sacas de café arábica, 56.976 sacas de café conillon, mais 47.548 sacas de café solúvel, totalizando 565.417 sacas embarcadas, contra 534.283 sacas no mesmo dia de julho. Até o mesmo dia 12 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em agosto totalizavam 1.023.435 sacas, contra 1.156.164 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Caratinga

Na santa terrinha, a colheita praticamente acabou, resultando em uma safra quase imperceptível se falarmos em questão social. Se com a pandemia as coisas na região ficaram preocupantes, com a falta de colheita no café o agravamento social pode piorar. A única e boa solução é que os preços do café estão em bons patamares, justificando investimento com reformas e novos plantio da cultura, que podem amenizar o desemprego no campo, e colocar mais dinheiro para circular. Como os setores financeiros estão aportando bons créditos aos cafeicultores, isso pode ser boa notícia.

Política

O prefeito Dr. Welington despachou nesta última semana com alguns vereadores, ouvindo os clamores das comunidades. Vereadores que estavam críticos a um certo distanciamento com executivo, saíram satisfeitos com comentários positivos de que suas comunidades serão atendidas com recursos oriundos das emendas parlamentares que deverão chegar no início de 2022 na santa terrinha.

Projetos

Nos bastidores os comentários são que vários deputados federais, estaduais e senadores, aportarão recursos nos investimentos na santa terrinha. Os mais vultuosos serão de interveniência do deputado Mauro Lopes, do suplente de senador, Alexandre Silveira; e do deputado Eros Biondini, mas se juntar o número de parlamentares a deslocar recursos Caratinga será medalha de ouro nesta época se comparar com outros momentos da história política caratinguense.

Momento para investimento

Em evento agrícola na santa terrinha o secretário de Agricultura de Caratinga Alcides Leite comentou que o prefeito Dr. Welington construiu o melhor momento na história recente da política para investimentos na cidade. Manter a credibilidade interna e externa do município e principalmente executar os projetos dentro de rigores técnicos e dentro de uma agenda e cronogramas, fazem com que parlamentares percebam que o dinheiro investido em Caratinga será revertido em benefícios e que não retornaram ao tesouro do governo com problemas de não execução.

Agnaldo Timóteo

O vereador Rominho Costa está propondo aos seus pares a criação de uma comenta intitulada Agnaldo Timóteo para homenagear os cantores e artistas da santa terrinha. Pelo visto, é uma justa homenagem ao maior cantor de Caratinga e para aqueles que também serão homenageados.

Bolsonaro

O presidente da República insistiu no voto impresso para 2022, perdeu, pois precisava muito mais que maioria simples na Câmara dos Deputados. Venceu no voto, mas não impôs sua vontade. Fica aí a desconfiança no processo de parcela representativa da sociedade, mas como no linguajar popular: segue o jogo!!!

STF

Os confrontos do presidente com STF em escala nacional, e a desarmonia dos poderes, aos poucos vai minando a governabilidade de Bolsonaro. Se venceu em 2018 com alguns inimigos, podem ter certeza que em 2022 os inimigos serão ainda maiores e mais fortes!!! Precisará de mais e fieis amigos se quiser se reeleger!!!

Bonzinhos ou prudentes!!!

A grande discussão para 2022 é que as feridas da nação estão expostas!!! Bolsonaro fez diferente que os demais presidentes. Se os outros jogaram as feridas e problemas para debaixo do tapete, Jair Messias as coloca em maior evidência para que a nação decida sem as maquiagens do processo eleitoral. Quem quiser participar do processo, terá que mostrar realmente a que veio e é claro com seus apadrinhamentos. A escolha real ficará com o povo!!!

Certo e errado!!!

Falar que o presidente Bolsonaro está certo ou errado pode ser precoce!!! Da mesma forma que dizer que Lula é culpado!!! Se depois foi absorvido!!! A vitória nas urnas de 2022, colocará nas mãos do povo muito mais que uma simples eleição, mas será um julgamento público das instituições. Este julgamento popular não terá apenas 7 pessoas do povo, mas quase 150 milhões de brasileiros. Será sim uma eleição e será sim um julgamento!!! Os que perderem, pessoas e instituições serão culpadas e receberão sentenças que ficarão para história!!!

Minas Gerais

Em Minas Gerais tudo indica que as eleições serão polarizadas pelo governador Romeu Zema e Alexandre Kalil. Um intitulado governador Pão de Queijo, pelo seu jeito muito mineiro!!! E o outro prefeito da capital Alexandre Kalil, intitulado cão raivoso!!! Vai ser a disputa daquele que nada fala com aquele que fala muito!!! Agora é saber se os mineiros ouvirão pelo coração ou mesmo pelos ouvidos!!!

Vacinação

O secretário de Saúde de Caratinga comemorou nesta última semana as 50 mil doses aplicadas na santa terrinha, na faixa etária dos 25 anos acima. Erick tem sido um dos destaques do secretariado de Dr. Welington e nos bastidores da política já o colocam como um dos possíveis sucessores de Welington em 2024. Se a saúde já elegeu prefeitos como Moacir de Mattos, Dr. Eduardo Deladier, Marco Antônio Junqueira, será que seria a vez de Erick Gonçalves.