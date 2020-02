PAINEL 28-02-2020

Reajuste salarial

A mesa diretora da Câmara de Caratinga coloca em pauta na próxima segunda-feira (2), o registro e tramitação de dois projetos que visam o reajuste salarial dos servidores e dos vereadores. Para os servidores fica concedida a revisão geral anual de 4,48%, e o reajuste de 1,52%, calculados sobre o vencimento base de cada cargo. E para os vereadores o reajuste é de 4,48%.

Quase 10 mil

Para os vereadores fica concedida a revisão geral anual de 4,48% sobre o subsídio de todos os vereadores, a incidir sobre os valores dos subsídios a partir de 1º de janeiro de 2020. Assim que aprovado o reajuste, o salário dos vereadores vai de R$ 8.997,67 para R$ 9.419,68. O cargo que será disputado por muitas pessoas esse ano terá a remuneração de quase 10 mil reais.

Manutenção

Vários bairros da cidade foram castigados com as chuvas e estão cheios de buracos. Em alguns locais o problema já está sendo resolvido, mas em outros o transtorno é grande. O bairro Floresta é um que está precisando de manutenção no asfalto com urgência. Em alguns pontos críticos, como mostra a foto, motoristas e pedestres precisam fazer malabarismo para saírem dos buracos.

Tiro de Guerra

A Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) realizou no último dia 12, a entrega de diplomas referentes a votos de congratulações aos chefes de instrução dos 33 Tiros de Guerra existentes no Estado. Representando o TG 04-003 de Caratinga, o chefe de instrução, subtenente Wildsley Ferreira de Souza, recebeu a homenagem das mãos do deputado Coronel Henrique (PSL). Parabéns ao Tiro de Guerra pelo excelente trabalho prestado há tantos anos com os jovens caratinguenses.