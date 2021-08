Calmaria da semana

Depois do mês de julho difícil que enfrentaram, os contratos de café na bolsa tiveram uma semana calma, sem movimentos mais amplos. Na sexta (6), o mercado físico brasileiro teve o mesmo comportamento dos demais dias da semana. Apresentou-se comprador, com as ofertas permanecendo praticamente no mesmo patamar de ontem, que se repetiu dia após dia, com um detalhe, os vendedores não apareceram. No decorrer da semana, CDs e arábicas naturais mais finos tiveram ofertas a partir dos mil reais por saca, mas os cafeicultores continuaram fora do mercado. O volume de negócios fechados foi pequeno em todos os dias da semana.

Cautela

Os produtores estão retraídos. Os fundamentos sólidos já os mantinham cautelosos antes da chegada das frentes frias de julho último. Continuam agora com a posição defensiva, preferindo aguardar um quadro mais claro para vender café. O mercado é fortemente comprador para arábica e conilon, mas nas bases de preços oferecidas são poucos os cafeicultores dispostos a vender. O estado dos cafezais, atingidos por dois semestres de secas e agora por três ondas de frio e geadas, traz muitas dúvidas e preocupações aos cafeicultores brasileiros.

Cautela II

Os agrônomos brasileiros do setor cafeeiro, bem como analistas internacionais de mercado e representantes de grandes compradores de cafés brasileiros, estão percorrendo os cafezais de arábica de todo o Brasil e constatando pessoalmente o estado em que estão as lavouras, depois de dois semestres com longos períodos de seca e chuvas insuficientes, agravado pelas três frentes frias que chegaram aos cafezais do Paraná e do sudeste brasileiro no último mês de julho. Os técnicos querem saber com profundidade o que está acontecendo no campo, não apenas os recursos tecnológicos de dimensionamentos estatísticos de produção.

O tempo seco continua

O que é normal nesta época do ano, e enfraquece mais a cada dia os cafezais, que os cafeeiros já entraram no período de seca com severo déficit hídrico, sofrendo em seguida três frentes frias fortes, sendo que uma delas chegou com intensidade e amplitude que nossas lavouras cafeeiras não enfrentavam desde a grande geada de 1994. Foi a primeira geada no cerrado mineiro após ele se tornar um importante polo produtor de arábicas finos. Os responsáveis pelo setor hidroelétrico brasileiro informaram que a seca que enfrentam no sudeste este ano, bem como o nível dos reservatórios, é mais séria do que a que enfrentaram no início do século 21, que levou o Brasil ao racionamento de energia. A diferença agora é que os grandes investimentos na interligação de todo o sistema energético brasileiro e a construção de termoelétricas tornam a situação administrável.

Faltará café

Analistas do setor cafeeiro comentam que, “eventos climáticos extremos se sucedem em todo o mundo e não é provável que nossos cafezais tenham temperaturas e chuvas ideais até a colheita das próximas safras cafeeiras 2022 e 2023. Não temos estoques e nossa produção é responsável por mais de 35% do café consumido no mundo. O estoque nos países consumidores é baixo e não existe outro país produtor de café no mundo em condições de suprir a quebra brasileira. Esse cenário deixa os operadores de mercado inseguros e nervosos, além de ser um campo promissor para os especuladores” comentam preocupados.

Bolsa de NY

Os contratos de café na bolsa em Nova Iorque tiveram sexta um dia calmo, trabalhando entre baixas moderadas e pequenas. Os com vencimento em setembro próximo fecharam em queda de 90 pontos, a US$ 1,7600 por libra peso. Na sexta-feira (30/7) fecharam a US$ 1,7955. No balanço da semana esses contratos para setembro próximo recuaram 355 pontos. Muitos pensaram que após a geada tão divulgada os patamares dos preços caíram vertiginosamente, o que não aconteceu nessa primeira semana pós geada.

Dólar

No mercado cambial brasileiro, o dólar trabalhou mais uma vez com fortes oscilações. Chegou a bater em R$ 5,2740 na máxima do dia e fechou em alta de 0,40% a R$ 5,2360. Sexta fechou em alta de 0,58%. Na sexta-feira (30/7) fechou em alta de 2,56 % a R$ 5,2090. As tensões envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal foram crescendo ao longo da semana, atingiram seu ápice na sexta (6), e pressionaram bastante o comportamento de nossa moeda. O intenso sobe e desce do dólar frente ao real ao longo da semana dificultou a formação de preços no mercado físico brasileiro. Em reais por saca, os contratos para setembro na valendo R$ 1220,33. Na sexta-feira da semana passada fecharam a R$ 1237,18. Na sexta-feira da semana anterior à passada valiam R$ 1302,55.

Política

O prefeito Dr. Welington satisfeito com resultados do trabalho político, de angariar recursos para Santa Terrinha do São João do Caratinga, colocou o primeiro escalão para trabalhar num planejamento unificado para gerar melhores resultados na administração municipal. Os secretários estiveram reunidos para analisar melhores caminhos para melhorar a administração municipal, tornar mais eficiente e econômica.

Destaque

Um dos trabalhos que vem mudando de rota é no setor de educação em que o município está priorizando realização construção de novas escolas, ao invés de adaptar espaços físicos. A secretária de Educação comentou nos bastidores que os resultados tem sido eficazes com espaços apropriado, planejados e modernos.

Educação

Um dos detalhes é que se percebe é que o prefeito Dr. Welington está antecipando uma estruturação do setor de educação percebendo a ampliação da municipalização da educação. Níveis educacionais que são de competência do Estado estão sendo municipalizados e melhorar a estrutura municipal para equilibrar os níveis de educação.

Saúde

Outro que nos bastidores está voando na administração municipal, é o secretário de saúde, Erick Gonçalves. Os investimentos no setor público municipal com equipamentos modernos para melhorar o atendimento municipal vem trazendo agilidade nos tratamentos e atendimentos, colocando a saúde do município destaque.

Bolsa Atleta

O Conselho Municipal de Esportes deferiu bolsas para apoio das atividades esportivas a dezenas de caratinguenses. Uma das bolsas em nível internacional para Marcos Toledo de Sousa do Taekwondo, uma no nível nacional para Mário Toledo Junior também do Taekwondo, três em níveis estadual, sendo dois do tiro esportivo e um do Mountain Bike e mais 22 atletas em nível regional, do atletismo, das artes marciais, fisiculturismo, futsal, basquetebol e skate. Agora é torcer para nossos atletas treinarem bem e trazerem medalhas para o esporte de Caratinga.

Aplausos a Dilma

A vereadora Giuliane Quintino (PT), no requerimento nº 91, colocou em plenário da Câmara uma moção de Louvor e Aplausos a secretária municipal Dilma Aparecida Gonçalves, pelos relevantes serviços prestados à cidade de Caratinga, na condução da Secretaria Municipal de Administração. Dilma participa da administração desde o primeiro dia da gestão de Dr. Welington e é tida como uma das secretárias fortes do governo.

Rominho Costa

O vereador do PV, Rominho Costa, em plenário requereu aos seus pares, a realização de sessão especial destinada a homenagear o Fórum Desembargador Faria e Sousa, pelos 130 anos de sua instalação no município. Sem dúvida dos méritos de homenagear a casa dos magistrados pela secularidade da instituição na santa terrinha.

Johny Claudy

Já o vereador Johny, da Rede, em plenário requereu a realização de sessão especial destinada a homenagear a Paróquia Nossa Senhora do Carmo pelos 70 anos de Fundação. Johny, que é do Esplanada e muito ligado a paróquia, faz justa homenagem aos relevantes trabalhos dos Carmelitas na santa terrinha.

Bolsonaro

O presidente da república Jair Bolsonaro vem batendo firme, com críticas a alguns membros do STF. O foco das críticas do presidente é maior no ministro Alexandre de Moraes e ministro Luiz Roberto Barroso. A briga intensificou e ficou direta quando do pronunciamento do presidente do STF, ministro Luis Fux, que foi direto, firme, e apimentado a seu pronunciamento. No popular: A turma do poder comenta que a corda está esticando demais, numa alusiva que a harmonia dos poderes já foi pro brejo há muito tempo.

Pacheco

Sobrou para o presidente do Congresso, o senador mineiro Rodrigo Pacheco, colocar panos frios nessa briga e ponderar entre os dois poderes em conflitos. Agora uma coisa é certa!!! Bolsonaro é doido!!! E se depender dele essa corda vai roer mesmo!!!

STF

O poder judiciário, que historicamente esteve distante destes problemas políticos, no que se politizou nos últimos anos, caiu numa ratoeira e não consegue sair dela. Quando se fala que política é para poucos!!! O STF está indo para um caminho de contaminação política que pode resultar em graves danos para equilíbrio do Estado brasileiro. Os argumentos podem estarem até certos, mas nesse espaço deveria ter cautela como os sábios da magistratura.

Sérgio Moro e Witzel

Os dois exemplos da politização do judiciário no Brasil foi a participação do ex-juiz Sérgio Moro no ministério da Justiça e do ex-juiz Wilson Witzel no governo do Rio de Janeiro. Duas experiências negativas, de curta duração que mais fragilizou o judiciário com a politização do que acrescentou à política brasileira, além de terem sido exemplos clássicos de como a contaminação política é ruim para o judiciário.