PAINEL 27-07-2020

Semana positiva

A semana foi de alta para o mercado de café. Os contratos de café na bolsa de Nova Iorque, referência para os negócios, subiram forte e os com vencimento em setembro próximo somaram 610 pontos positivos na semana.

Fundos sustentam o mercado

A desvalorização do dólar frente ao real, de aproximadamente 3% esta semana, as incertezas climáticas, que afetam todas as regiões cafeeiras, bem como as preocupações com o andamento da COVID – 19, que agora avança sobre as regiões produtoras de café, tanto no Brasil como nos demais países produtores da América Latina, levaram fundos e especuladores a recomprar contratos em Nova Iorque, procurando uma posição mais segura frente a tantas variáveis.

Consumo

O consumo de café “no lar” continua firme e agora as atenções se voltam para o consumo “fora de casa”, que deve começar a se recuperar no hemisfério norte com a reabertura gradual do comércio e dos escritórios. A preocupação com uma queda significativa no consumo está diminuindo semana após semana.

Vanusia Nogueira

A diretora executiva da Associação Brasileira de Cafés Especiais, após um período de incertezas durante o pico da pandemia nos países asiáticos, as notícias são positivas para o setor de cafés especiais. Importantes compradores do café brasileiro já começam a solicitar entregas dos cafés, que haviam sido adiadas por conta da pandemia. “A gente está tendo uma retomada muito interessante, os países asiáticos de uma forma geral já estão regularizando os pedidos ao Brasil”, destacou a dirigente Vanusia Nogueira (Fonte: Notícias Agrícolas).

Mercado

Com os contratos de café em Nova Iorque trabalhando em alta, o mercado físico brasileiro apresentou-se firme e bastante procurado pelos compradores. O valor das ofertas foi subindo no decorrer da semana e o volume de negócios fechados aumentou. Os produtores continuam vendendo apenas para fazer caixa para as despesas de colheita e insumos. Não se sente pressão vendedora.

Preço

Como parte da alta na bolsa essa semana aconteceu em razão da acentuada queda do dólar frente à nossa moeda, os preços em reais no mercado físico brasileiro subiram proporcionalmente menos que em Nova Iorque. Os produtores estão com as atenções voltadas para os trabalhos de colheita, que com o clima ajudando avançam em boa velocidade.

A bolsa de Nova Iorque

O fechamento do dia 17, sexta-feira, até o fechamento de hoje, dia 24, subiu nos contratos para entrega em setembro próximo 610 pontos ou R$42,01 por saca. Em reais, as cotações para entrega em setembro próximo na ICE fecharam no dia 17 a R$ 728,44 por saca, e hoje dia 24 a R$ 746,50 (lembrando que o deságio da bolsa para mercado físico é superior a 20% do preço). Hoje, sexta-feira, nos contratos para entrega em setembro a bolsa de Nova Iorque fechou com alta de 90 pontos.

Mercado de Café safra 2020/2021 Cafés Físico Fech. Mín. Máx. CD Finos 24/07/20 590,00 640,00 Fino/Extra 24/07/20 520,00 550,00 Boa Qualidade 24/07/20 490,00 520,00 Duro Fraco 24/07/20 440,00 470,00 Riados 24/07/20 420,00 440,00 Rio 24/07/20 390,00 410,00 Consumo Dura 24/07/20 400,00 410,00 Consumo Riada 24/07/20 390,00 400,00 por saca 60,5 kg – tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes

Política

O prefeito Dr. Welington já alinhou sua agenda política e com olho nos problemas na pandemia e outro nas obras estruturais do município. Welington já vislumbra o retorno para próxima semana, das pavimentações no município, com as obras em ruas especificadas. Com as mudanças do período eleitoral, o prefeito obteve maior espaço para conclusão do cronograma de serviços.

Mercado Municipal

Outra obra que em breve estará concluída é a do mercado municipal. O prefeito Dr. Welington já observa com assessores e secretários formas de condução do novo mercado municipal, que pós-pandemia deverá voltar a todo vapor.

Rômulo Gusmão

Rômulo Gusmão é pré-candidato pelo Avante. Ele, que é irmão do vereador Ricardo, tem tudo para entrar na disputa por uma vaga no legislativo municipal. Se alguém fala que as mudanças serão fortes na Câmara, não tenham dúvidas que elas já estão começando antes do próprio período eleitoral.

Distritos

As lideranças distritais já estão pressionando o prefeito Dr. Welington a respeito de obras de pavimentação nos distritos. No distrito de Santa Luzia lideranças já encontraram com o prefeito e reivindicam melhorias. Será que o prefeito conseguirá com a mesma intensidade fazer obras estruturantes nos distritos iguais a velocidade realizada nas ruas da cidade? Taí um baita desafio para administração pública municipal.

80 pontes

O secretário de Agricultura Alcides Leite, junto com sua equipe, já faz preparativos para comemorar 80 pontes reformadas na gestão de Dr. Welington. Com apoio estrutural do prefeito, a Secretaria quer comemorar em uma só vez a reformas das pontes, além de assentamento de 42 mata-burros e 40 abrigos rurais pelos distritos de Caratinga. Para o secretário Alcides Leite, o comentário que ainda há muito a se fazer na estrutura rural.

Hospital Nossa Senhora Auxiliadora

O prefeito Dr. Welington, junto com o padre Moacir, renovou o convênio por mais um ano entre o município e o Hospital. Com a presença do deputado Mauro Lopes, que é o parlamentar que mais envia verbas para o hospital, os três comemoraram um ano de reabertura do Hospital, com imagens das novas estruturas do hospital. Parabéns as nossas lideranças que unidas fazem mais!!!

Diário

Os boletins do DIÁRIO tem sido o maior informativo, principalmente no que tange a Pandemia em nossa região. O DIÁRIO há 25 anos vem fazendo a diferença no jornalismo regional, isso todo mundo percebe, agora nas redes sociais, Nohemy Peixoto, Paula Lanes e o editor chefe José Horta, a cada dia vem aprimorando a forma de se comunicar com internauta, trazendo maior responsabilidade e flexibilidade na informação, não só você leitor, mas um novo público que nos acessa pelos computadores e celulares. Parabéns a equipe do DIÁRIO.

Van Gogh

Quem anda meio que sumido das rodas politicas é presidente da Câmara Voluntária de Caratinga, Van Gogh. Ele militou muito na política durante as gestões de João Bosco Pessine, Marco Antônio Junqueira e foi candidato a prefeito nas últimas eleições. Agora a pergunta que fica é se Van Gogh é candidato ou não em novembro próximo?

Teinha

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Clausiano Peixoto, conhecido como ‘Teinha’, vem sendo assediado pelos seus eleitores a ser candidato a vereador em novembro próximo. Para amigos os comentários são que essa é a maior oportunidade para Teinha buscar uma cadeira no legislativo. Agora o compromisso que Teinha fez com seu partido PTC é que não seria candidato. Sem sombra de dúvidas é um nome que somaria no debate político municipal.

Clebinho Cevidanes

Quem está assanhado a colocar seu nome na disputa à prefeito de Caratinga pelo MDB é o ex-presidente da Câmara, Cleber Cevidanes. O MDB ainda não definiu se virá com Dr. Welington ou se terá candidatura própria. O último encontro entre deputado Mauro Lopes e Dr. Welington, na comemoração de um ano de reabertura do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, dimensiona que as duas lideranças estão unidas, mesmo que no tititi, comentários sejam contrários.

Baraky

O advogado Barak ensaia sua plataforma de trabalho junto as eleições de novembro. Com conhecimento vasto sobre legislação eleitoral, Baraky, pelo visto, deixará de ser um conselheiro e poderá ir para disputa do voto como candidato a vereador pelo PP. Mas ainda como pré-candidato Baraky fala pouco sobre o assunto.

Rosilene Franco

A ex-vereadora Rosilene Franco, que eleita pelo PV na gestão passada, está fazendo todo esforço para retornar a uma cadeira do legislativo em 2021. Ela, que representou o distrito de São Candido, é forte na área de saúde. Rosilene sabe que o caminho tem alguns espinhos, mesmo assim já pensa em sua pré-candidatura.

Sebastião Inácio Guerra

O vereador Sebastião Inácio Guerra, que neste pleito entrou como suplente de Serginho do Chiquito, ficou por quase todo mandato, mas há quem comente que a situação não fica bem à vontade para que já tem uma boa quantidade de mandatos. Os comentários são que Guerra entrou num ‘grupo da morte’, e que se num firmar o peito nestas eleições é bem possível que nem retorne a assembleia de Caratinga em 2021. Como tem muita gente que acredita que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes, vai depender do que Guerra acreditar. Uma coisa é certa: ele tem nome de santo guerreiro e por isso pode ser o porque ele é bom de guerra.

Aluísio!!! Na foto

Aluísio Palhares, um dos nomes fortes do governo Dr. Welington, ainda não manifestou se sairá candidato a vereador ou mesmo a vice-prefeito. Nos bastidores seu nome, assim como o de Ronaldo da Milla, é tido como possível vice. O prefeito pouco comenta. O certo que na galeria de fotos dos ex-prefeitos de Caratinga, na antessala de Welington, o prefeito pediu ao Sr. Humberto que colocasse a foto de Aluísio como ex-prefeito e ele está entre JB e MA.