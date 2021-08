O mercado de café

O mercado do moca na última semana trabalhou com as atenções voltadas para a forte frente fria que chegaria sobre os cafezais do Paraná e do sudeste brasileiro a partir de quinta-feira (29/7). Na segunda-feira (26/7) as cotações do café na bolsa em Nova Iorque trabalharam em alta muito forte, e os contratos para entrega em setembro próximo encerraram o pregão com ganhos de 1.880 pontos. Nos três dias seguintes, terça, quarta e quinta-feira, as cotações do café em Nova Iorque oscilaram entre fortes altas e baixas, mas encerraram os três pregões com quedas moderadas.

Geada!!!

Sexta (30/7), dia em que a madrugada nas regiões cafeeiras do Paraná e do sudeste brasileiro, prevista pelos meteorologistas para ser a mais perigosa da terceira frente fria deste inverno, trouxe temperaturas baixas, próximas de zero, algumas geadas e danos, mas felizmente mostrou-se menos violenta que a da madrugada de terça-feira (20/7) da semana retrasada. Especuladores, interessados apenas em resultados de curto prazo, saíram de suas posições, derrubando forte as cotações do café na bolsa. A explosiva alta do dólar frente ao real de sexta, 2,56%, estimulou e intensificou o movimento de queda.

Contratos futuros

Os contratos para setembro, que na segunda-feira (26/7) haviam subido 1.880 pontos, fecharam na sexta-feira (30/7) em queda de 1.695 pontos, a US$1,7955 por libra peso. Quinta haviam fechado valendo US$ 1,9650. No balanço da semana a queda foi de 945 pontos. Na semana anterior esses contratos subiram 2.765 pontos. No mês de julho os contratos para setembro subiram 12,4%.

Frio

Na madrugada de sexta, a frente fria trouxe temperaturas baixas, de próximas do zero até 4 ou 5 graus, danosas aos cafeeiros, às regiões cafeeiras do Paraná, da Mogiana Paulista e sul de Minas Gerais. As geadas relatadas foram, em número e em intensidade, menores que as da madrugada da terça-feira da semana passada. Foram menos intensas, mas certamente aumentaram os danos e perdas já existentes. O fato desta frente não ter chegado com a mesma intensidade e violência da frente que chegou na semana passada, levou especuladores a realizarem os lucros com a alta acumulada em todo o mês de julho, aliviando um pouco também o envio de margens pelos vendidos em Nova Iorque.

Estragos

Analistas comentam que “os estragos estão feitos, e os danos para a próxima safra 2022, com a seca do segundo semestre do ano passado e do primeiro semestre deste ano, e agora com as frentes frias e geadas deste mês de julho, são uma realidade e irreversíveis. Para saber, com mais precisão, a extensão das perdas, temos de aguardar o restante do inverno, o final do período de seca, as floradas e as chuvas de verão. A alta acumulada em Nova Iorque ainda não reflete os estragos da geada da semana passada e da seca para a safra brasileira de café do próximo ano. Uma nova onda de frio é esperada para a segunda quinzena de agosto”.

Dólar

No mercado cambial brasileiro, o dólar fechou sexta em alta de 2,56 % a R$ 5,2090. Encerrou a sexta-feira anterior valendo R$ 5,2100. Em reais por saca, os contratos de café para setembro próximo na bolsa fecharam valendo R$ 1237,18. Quinta fecharam a R$ 1320,19. Sexta-feira retrasada valiam R$ 1302,55. Então!!! O dólar ficou do mesmo jeito, o que oscilou foi mesmo o preço do café.

Mercado Físico

Com a aproximação da frente fria e os contratos de café oscilando forte no dia a dia, o mercado físico brasileiro permaneceu praticamente paralisado, sem vendedores. Os produtores continuaram retraídos e com suas atenções voltadas para os cafezais danificados. Os fundamentos sólidos já os mantinham cautelosos. A geada da semana passada e a frente fria desta semana afugentaram mais ainda os vendedores, que mantém a posição defensiva, preferindo aguardar um quadro mais claro para vender café.

Conilon

Já o café conilon também vem subindo no mercado, com muita procura. O mercado é fortemente comprador para arábica e conilon, mas nas bases de preços oferecidas no mercado físico são poucos os cafeicultores dispostos a vender.

Exportações

Até dia 29, os embarques de julho estavam em 1.48 milhões sacas de café arábica, 260.3 mil sacas de café conillon, mais 122.1 mil sacas de café solúvel, totalizando 1.86 milhões de sacas embarcadas, contra 2.31 milhões de sacas no mesmo dia de junho. Até o mesmo dia 29 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em julho totalizavam 2.51 milhões sacas, contra 2.94 milhões sacas no mesmo dia do mês anterior. Os embarques vão caindo mês após meses, após termos batido o recorde de exportações no ano safra anterior.

Caratinga

Com a colheita de café na santa terrinha do São João do Caratinga e região praticamente finalizada, acreditamos que está em 95%. No geral muito fraca, com cafeicultores em certos talhões se abdicando de colher o café que possuída, por não compensar de tão pouco que era. Assim falta pouco, mas um pouco chato de colher!!! Quanto o volume é pouco, mas especialistas acreditam que está mais baixo do que as péssimas previsões.

Previsões de safra futura

Se lá para o Paraná, São Paulo, Sul de Minas e cerrado a geada atingiu o parque cafeeiro, aqui na região o que se vê é otimismo para o ano que vem. As lavouras estão preservadas, com a baixa colheita, sem o risco de geada. E com o cafeicultor valorizando o pequeno lote que colheu para cuidar para lavoura. Muitos dos cafeicultores acreditam que se a chuvas vierem regulares em fins de setembro e outubro, o ano que vem é de boa produção e de bons preços.

Política

O prefeito de Caratinga Welington Moreira esteve na semana pagando os salários dos servidores do mês de julho junto com a primeira parcela do 13º salário, antes mesmo de virar o mês. Welington vem mantendo a postura de pagamento em dia dos servidores municipais, além de ser bom de paga, os recursos injetam quase 10 milhões de reais no comércio local. Se o prefeito agradou o servidor com pagamento em dia e o 13º antecipado, agrada também o comércio que vê circular mais dinheiro na santa terrinha.

Zelinha

A vereadora Zelinha (DEM) demonstra ter aspirações para 2022. Nos bastidores ela vem turbinada com apoio do deputado Mauro Lopes e segundo analistas da política, poderá dar trabalho para quem quer tirar voto na santa terrinha do São João do Caratinga. Nos bastidores os comentários são que com a estrutura de Mauro Lopes, Zelinha poderá conseguir um bom número de votos na região.

Zelinha II

Os comentários são que se Zelinha atingir os objetivos, ela se credenciaria a ser um dos sucessores de Dr. Welington, ou no mínimo pressionar o grupo a situacionista como forte vice em 2024. Apesar de não ter o interesse de pressionar ninguém, os votos nas urnas serão a voz da cidade e Zelinha quer ouvi-los em 2022.

Mauro Lopes

O deputado Mauro Lopes utiliza seu prestigio no Congresso Nacional e envia mais recursos para Programa de Aquisição de Alimentos de Caratinga. Os recursos que estavam garantidos apenas para este ano de 2021, agora estenderá para 2022. Quem ganha com isso é? São os produtores rurais dos quais participam do programa onde o governo adquiri os alimentos, e as entidades filantrópicas de Caratinga que recebem os alimentos.

Elas

E nos bastidores os comentários são que a política na santa terrinha pegará fogo já vislumbrando 2024!!! Na foto as vereadoras Zelinha e Giuliane!!! Em 2024 elas estarão em palanques diferentes e em disputas diretas. Giuliane pelo PT, à esquerda!!! E Zelinha pelo Democrata, à direita!!! Com perfis próximos como mulher e comunidade negra!!! O que distinguirá de ambas são mesmo as correntes políticas.

Cleon Coelho

Quem está sendo uma grande revelação na política caratinguense é o vereador Cleon Coelho. O fato de ter sido eleito quatro vezes já é por si só um credenciamento do vereador, mas que agora como presidente do legislativo vem se destacando recebendo elogios fervorosos de seus pares no legislativo municipal. Cleon com simplicidade e gestão pública, vem pavimentando caminhos mais ousados na política local.

Ronaldo da Milla

O vice-prefeito de Caratinga, Ronaldo da Milla, com sua articulação política que é peculiar, conseguiu junto ao deputado Eros Biondini, uma retroescavadeira para atender os produtores rurais nas reformas de pontes, criação de peixes fazendo açudes, barraginhas para manter umidade do solo e água para o gado, além de serviços de drenagem de córregos assoreados na zona rural do município para aumentar áreas de plantios para pequenos agricultores. O vice-prefeito já teria comunicado o secretário de Agricultura Alcides Leite, que já faz planos com o novo equipamento.

Desenvolvimento Social

O secretário de Fazenda Pedro Lomar interinamente vem atuando na pasta de Desenvolvimento Social com a saída da secretária Claudia Lage. A Secretaria que já vai para seu quinto secretário é uma das pastas mais importantes da administração municipal e pelo visto com mudanças sistemáticas. Quem será o próximo secretário?

Desenvolvimento Social II

Nomes já são ventilados para assumir o cargo da pasta nos bastidores da política. O mais comentado é o nome do vice-prefeito Ronaldo da Milla. Outro é a própria superintendente Sara Araújo que seria efetivada no cargo. Ainda comentam a possibilidade do pastor Elan Tebas, da igreja Água Vivas, e também o ex-presidente da Acic Leonardo Sathler, que é da igreja Assembleia de Deus, muito ligado ao ex-prefeito Ernani Campos Porto. Quem será o quinto??? Só Deus sabe!!!

Volta as aulas!!!

Os números de mortes diárias estão diminuindo, as vacinas estão avançando para os mais jovens, e as férias estão acabando. Como será a volta as aulas? Serão integrais, parciais!!! Como será???