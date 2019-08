PAINEL 25-08-2019

Café

A intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e China dominou mais uma vez o cenário econômico mundial. A escalada na tensão, com ameaças de retaliações ainda maiores pelos dois lados, fez crescer a aversão ao risco no exterior, aprofundando a queda das moedas dos países emergentes. O dólar, que na última sexta-feira (23) havia fechado pouco acima dos quatro reais, continuou se valorizando e voltou a ultrapassar a barreira psicológica de R$ 4,10. Fechou a semana a R$ 4,1240. Nossa bolsa de valores recuou com a fuga de investidores estrangeiros atrás de ativos que ofereçam mais segurança. Neste mês o Ibovespa já acumula perdas de 5,84% (fonte: Valor Econômico).

Café II

As cotações do café em Nova Iorque sofreram menos com a desvalorização de nossa moeda. Os operadores começam a se conscientizar da quebra no volume e dos problemas de qualidade da nova safra brasileira 2019/2020 devido à instabilidade climática que estamos enfrentando. As oscilações na cotação dos contratos de café negociados na bolsa de café futuro foram menores e os com vencimento em dezembro próximo perderam 30 pontos no período.

Café III

Também preocupa o mercado a série de eventos negativos enfrentados pelos cafezais brasileiros para a próxima safra brasileira 2020/2021. Agosto não terminou e nossos cafezais já enfrentaram duas frentes frias e uma geada “de capote”, que afetou partes da lavoura cafeeira desde o Paraná até o cerrado mineiro. Chuvas fora de hora provocaram a abertura de duas floradas parciais e uma terceira está a caminho com as chuvas desta semana. Fenômenos que colocam os analistas mais cautelosos quanto ao mercado futuro.

Café IV

Contribuiu com a conscientização do mercado de café o I Fórum Técnico “Café e Clima”, realizado na última terça-feira, dia 20, na cidade de Guaxupé em Minas Gerais, pela COOXUPÉ, maior cooperativa de cafeicultores do Brasil e do mundo, além de maior exportadora de café do Brasil. Foram quatro palestras: “Relação entre condições meteorológicas e a safra 2019”, “Considerações sobre o comportamento do clima para a safra de 2020”, “Resposta do cafeeiro frente às incertezas climáticas – Análise de cenários” e “Agricultura, agricultores e preservação ambiental”. Os palestrantes traçaram um panorama dos problemas climáticos que nossos cafezais enfrentaram nesta safra 2019 e que começam a se repetir para a safra 2020.

Café V

Com o final dos trabalhos de colheita em muitas propriedades, a necessidade de “caixa” está aumentando, e aos poucos cresce o número de lotes no mercado. Os preços oferecidos pelos compradores são considerados baixos pelos produtores e recusados em sua maioria. O volume de negócios fechados continua abaixo do necessário para esta época do ano.

Café VI

Senadores e deputados representantes das bancadas de Minas Gerais e do Espírito Santo se reuniram na última terça-feira (20) com a ministra Tereza Cristina para debater a difícil situação dos cafeicultores brasileiros. A principal preocupação apresentada pelos parlamentares foi em relação à prorrogação das dívidas dos produtores, que tiveram perdas neste ano por causa de condições climáticas e do preço do café.

Café VII

Os parlamentares optaram por apresentar um projeto de lei em regime de urgência no Congresso Nacional para abrir a possibilidade de adoção do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) invertido, que poderá garantir um preço de referência para o café. A líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann (PSL-SP), prometeu levar o assunto à presidência da Câmara dos Deputados.

Café VIII

Até o mesmo dia 22, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em agosto totalizavam 2,6 milhões de sacas de café, contra 2,59 sacas no mesmo dia do mês anterior, ou seja, as exportações de café continuam em ritmo acelerado no Brasil mesmo depois de batermos o recorde de 41 milhões de sacas exportadas no ano safra. O fechamento do dia 16, sexta-feira, até o fechamento de sexta 23, caiu nos contratos para entrega em dezembro próximo, 30 pontos ou R$ 1,65 por saca. Em reais, as cotações para entrega em dezembro próximo na bolsa fecharam no dia 16 a R$ 510,19 por saca, e dia 23 a R$ 523,97. Na sexta-feira, nos contratos para entrega em dezembro a bolsa de Nova Iorque fechou com baixa de 125 pontos. Veja as cotações em Santos:

Mercado de Café safra 2018/2019 Cafés Físico Fech. Mín. Máx. CD Finos 23/08/19 450,00 480,00 Fino/Extra 23/08/19 410,00 420,00 Boa Qualidade 23/08/19 400,00 410,00 Duro Fraco 23/08/19 370,00 390,00 Riados 23/08/19 360,00 370,00 Rio 23/08/19 350,00 360,00 Consumo Dura 23/08/19 360,00 370,00 Consumo Riada 23/08/19 350,00 360,00 por saca 60,5 kg – tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes

Política

A chegada do ex-vice-prefeito Aluísio Palhares ao governo municipal incendiou as especulações políticas na santa terrinha. Nos bastidores os comentários são que os esforços do prefeito Dr. Welington em reabrir o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, apoiando iniciativas inovadoras junto à igreja católica, criou espaço para que os políticos ligados aos católicos se aproximassem do governo. Para os críticos não foi um acordo, e sim consequência de uma boa política.

Aluísio Palhares

Se por um lado a chegada de Aluísio Palhares é vista com preocupação pela oposição, que vê a situação ocupando espaços, por outro, o ciúme na base do governo foi latente. Nos bastidores os mais radicais comentam que a vinda de Aluísio é “mais um para comer a rapadura que tá pra lá de dura”.

Aluísio Palhares II

Outro fato que gerou comentários nas rodas políticas é que o posicionamento político de Aluísio Palhares teria sido oposto ao do ex-deputado Adalclever Lopes. Se Adalclever posiciona para unir a oposição, seria a senha adequada para Aluísio vir plainar na situação. Eles disputaram eleições de deputados na santa terrinha e naquela época as ideias já não sintonizavam entre eles.

Enoque

Outro nome de destaque que nos bastidores estaria aproximando do governo de Dr. Welington é o ex-vereador Enoque Batista. No meio político já se comenta Enoque em conversa com Dr. Welington, e trazendo consigo um grupo de apoiadores que lidera. Ainda não se sabe se Enoque participará no governo, ou se articulará apenas politicamente seu posicionamento a favor do governo em 2020.

João Bosco Pessine

Nos bastidores os comentários são que o ex-prefeito João Bosco Pessine aos poucos vai cedendo a ideia de vir como pré-candidato a vereador para ajudar o PT a fazer maior número de cadeiras no legislativo, já que em Caratinga, nesse mandato o PT não tem representante no legislativo. Articuladores do partido acreditam que com JB três cadeiras passam ser possíveis pelo partido da estrela solitária.

E o PT?

Com quem vai o PT em 2020? Com a oposição articulada pelo ex-deputado Adalclever Lopes? Para apoio ao governo de Dr. Welington, ou candidatura nova e reformista? Os comentários são que internamente o partido muito discute quais os caminhos trilhar em 2020. Agora a principal meta é o partido conseguir de novo o protagonismo no parlamento caratinguense.

Pedro Leitão

O professor Pedro Leitão, pré-candidato favorito a disputar as eleições em 2020 pela oposição caratinguense e apoiado pelo ex-deputado Adalclever Lopes, tem se movimentado como formiguinha. Nos bastidores os analistas políticos comentam que Pedro não estaria fazendo grandes reuniões para angariar adeptos as suas ideias, mas faz visitas e consultas constantes a respeito do tema eleições de 2020. Pelo que se sabe, os conselhos sempre são otimistas a favor de Pedro.

Alternativa

Ainda na política já se apostam as saídas dos vereadores Rominho Costa, Helinho e Johny do MDB caratinguense. O partido ainda não foi definido por Rominho e companheiros, mas pensam que Rominho possa ser em 2020 uma alternativa entre uma possível polarização entre os pré-candidatos Pedro e Welington na política de Caratinga.