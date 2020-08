Mercado do moca

O mercado de café passou a semana preocupado com três eventos: a frente fria que avançou da Região Sul para a Região Sudeste levando temperaturas baixas e chuva às principais áreas produtoras de café do Brasil, a escalada do dólar frente ao real e os últimos dias de rolagem para dezembro dos contratos de café com vencimento em setembro próximo na bolsa de café futuro em Nova Iorque. Em meio a muita oscilação, os contratos de café com vencimento em dezembro acumularam 335 pontos de alta na semana, enquanto o dólar fechou sexta-feira (21) valendo R$ 5,60. Subiu pouco mais de 3% em relação ao valor da última sexta-feira (14).

Frente fria

A frente fria que chegou aos cafezais do sudeste neste final de semana, trazendo chuvas em intensidade diferente conforme a região e frio intenso. Os institutos de meteorologia são unânimes nesses pontos. Eles discordam é sobre a possibilidade dela provocar queda de geadas em cafezais do sudeste. A SOMAR Meteorologia, bastante usada e respeitada pelos exportadores, não fala em massa polar tão perigosa para os cafezais brasileiros.

Florada perdida

O volume de chuvas que a frente trará para esses cafezais deixa os operadores preocupados. Deverá ser suficiente para despertar floradas nos cafeeiros, que estão debilitados pela produção de uma safra de ciclo alto, mas não para repor todo o déficit hídrico existente. Após a passagem desta frente fria, a previsão é que teremos tempo seco e quente até o final de setembro. Fica a preocupação sobre quanto dessa primeira florada será perdida.

No mercado físico brasileiro

O quadro de frente fria subindo e dólar oscilando forte, levou muitos produtores e compradores a optarem por ficar fora dos negócios, aguardando um cenário mais claro. Mesmo assim tivemos uma semana ativa. Com o dólar subindo frente ao real e as cotações do café em Nova Iorque em alta, os preços aqui no Brasil melhoraram e um bom volume de negócios foram fechados.

Vendas

Os cafeicultores vendem aos poucos a safra deste ano. Estão preocupados com o estado dos cafezais após a colheita e a irregularidade climática. Continuam vendendo apenas para cumprir os compromissos mais próximos. Com o mundo ainda enfrentando a pandemia do novo coronavírus – que, além de ter infectado mais de 20 milhões de pessoas e provocado a morte de mais 750 mil, fez despencar a atividade econômica e diminuir o comércio em escala global.

Agronegócio

O agronegócio brasileiro apresenta resultados surpreendentemente positivos. Nos sete primeiros meses do ano, período fortemente marcado pelas medidas de isolamento social e de paralisação de diversas atividades econômicas na grande maioria dos países, as exportações brasileiras do agronegócio somaram US$ 61,19 bilhões, valor 9,2% maior do que o de janeiro a julho de 2019, conforme relatório da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Agronegócio II

Com esse bom desempenho, o agronegócio respondeu por mais da metade 50,6% de todas as exportações do Brasil no período. É a maior participação do setor no comércio exterior do País em toda a série estatística mantida pelo MAPA (fonte: jornal O Estado de São Paulo).

Política

O prefeito de Caratinga Dr. Welington assinou nesta última semana um novo decreto, o de nº 168, revogando o decreto 108. Dentre os motivos são os bons índices de pacientes curados pela covid, chegando a marca de 83% do total dos casos positivos. Vários setores econômicos da cidade vinham pressionando para flexibilização das normas restritivas e os bons índices levaram o prefeito a refletir.

Covid

Se por um lado o setor econômico pressiona para retorno de atividades, por outro o setor de saúde vem comemorando os bons números de recuperação de pacientes infectados pelo vírus. Agora o alerta permanece já que atingimos nesta sexta-feira (21) 1.137 casos, dos quais 954 já curados.

Mauro Lopes

Nos bastidores da política, o namoro entre o deputado Mauro Lopes e o prefeito Dr. Welington, pelo que se comenta, roeu!!! Mauro Lopes não foi apoiador de Welington na disputa de 2016, apoiou o candidato de seu partido Odiel de Souza. Em 2018 já em constantes aproximação, Dr. Welington optou por apoiar o candidato da cidade Mauro Lopes, mas parcela do seu governo apoiou o nome de seu partido na época, que era Misael Varela. O desenrolar desta parceria parece que se deu fim nesta última semana, um para o lado de cá e outro para o lado de lá.

Mauro Lopes II

Nos bastidores os comentários são que Mauro Lopes deverá apoiar o vice-prefeito Dr. Giovanni, orientado pelo MDB com a possibilidade de indicar o vice da chapa. No tititi, Mauro Lopes leva consigo o MDB e os Democratas, que segundos analistas, tem a comissão provisória formada por pessoal ligado a Mauro, como ex-deputado José Moises (foto) e Fernando Chagas.

Vice do vice

E nos bastidores os comentários é quem será o vice do vice??? Ou seja quem seria o candidato à vice-prefeito na chapa do atual vice-prefeito Dr. Giovanni? No MDB os comentários que Rodolfo do Hospital seria o vice indicado por Zé Moises e Fernando. Por outro lado, o ex-presidente do legislativo, Cleber Cevidanes que é MDB das antigas, pleiteia sua candidatura junto ao deputado Mauro Lopes. Se Clebinho ou Rodolfo, fica aí o velho dilema do MDB, o novo ou a tradição?

PT

No PT, o nome Giuliane invadiu as redes sociais como pré-candidata a prefeita pelo partido, mas a militância ainda comenta que o pré-candidato do PT seria João Bosco Pessine. Lideranças estaduais são claras em dizer que os dois são pré-candidatos e o martelo não está batido ainda. Como no MDB de Mauro Lopes, o PT também segue o dilema pelo “o novo ou a tradição?”

Marco Antônio Junqueira

O ex-prefeito Marco Antônio Junqueira, nas redes sociais, explicitou seu apoio a pré-candidatura do Tucano José do Carmo Fontes. Com apoio de Marco Antônio, sem dúvida ganha robustez o nome de Mugango, já que possui boas lideranças no seu partido. Resta a dúvida se Zé do Carmo está marcando espaço para tentar compor chapa como vice ou se vai mesmo pra cabeça. Nos bastidores a segunda opção é tida como a mais provável.