Câmbio

No mercado cambial, o dólar continuou oscilando forte frente ao real, alternando fechamentos em expressivas altas e baixas. Encerrou esta sexta-feira (26) com ganhos de 3% em relação à sexta anterior. As razões para a nova disparada da moeda americana são as mesmas da semana passada, quando acumulou alta de 5% frente ao real. A turbulência no câmbio reflete o crescimento da aversão global ao risco com o temor que uma segunda onda de covid-19 nos EUA leve a retomada de medidas de distanciamento social em algumas regiões, retardando a recuperação da economia americana.

Oscilações fortes

Os contratos de café na bolsa em Nova Iorque apresentaram fortes oscilações diárias. Os preços reagiam rapidamente às flutuações no câmbio, além de refletirem o enorme fluxo de informações sobre o clima e o andamento dos trabalhos de colheita da nova safra de café em tempos de pandemia de covid-19. Entre fechamentos em alta e em baixa, os contratos com vencimento em setembro próximo acumularam alta de 75 pontos na semana.

Mercado físico brasileiro

O mercado apresentou-se comprador, os preços oferecidos subiram um pouco no decorrer da semana e foram fechados negócios todos os dias, principalmente com lotes de qualidade média a fraca, mas o volume não foi grande. A melhora nos preços não foi suficiente para atrair os produtores de arábicas de qualidade.

Pouca disponibilidade

É pouco o café da safra atual 2019/2020 ainda em mãos de produtores e lotes de café arábica de boa qualidade a finos da nova safra são raros no mercado. Até agora, o que mais aparece são lotes de média qualidade a fracos. Os produtores em sua grande maioria continuam com as atenções voltadas para os trabalhos de colheita e benefício da nova safra, que este ano se mostram mais demorados e caros com os cuidados necessários para colher e beneficiar café em plena pandemia.

Venda Futura

Os primeiros lotes de qualidade são direcionados para cumprir contratos de venda física para entrega futura. Esses contratos foram fechados com antecedência, a preços mais altos, bem acima dos oferecidos agora pelos interessados. Serão entregues ao longo dos próximos quatro meses. Os produtores que não têm contratos para cumprir, preferem armazenar seus lotes melhores e aguardar preços mais altos, que remunerem o trabalho e os investimentos que fizeram para conseguirem produzir cafés de qualidade superior.

Selic e inflação

Com o recuo da taxa básica de juros da economia, a Selic, para 2,25% ao ano, o rendimento nominal da renda fixa cai e tenderá a proporcionar juro real negativo, abaixo da inflação. A perspectiva de inflação baixa e juros negativos por bom tempo devem levar os cafeicultores a deixarem sua renda guardada em sacas de café, vendendo aos poucos, apenas para cumprir seus compromissos mais próximos.

Tempo

Na quinta-feira da semana que se inicia, a temperatura mínima cairá para algo em torno dos 5°C no norte do Paraná, sem geadas nas áreas produtoras. Outra onda de frio mais intensa é esperada para 8 de julho com mínimas abaixo dos 3°C no norte do Paraná e Alta Paulista. Trata-se de um sistema de alta pressão atmosférica com 1028 milibares sobre o oceano, por enquanto em uma posição desfavorável à geada. Na Mogiana e sul de Minas Gerais, a previsão indica algo em torno dos 5°C sem geadas nas duas áreas. (SOMAR Meteorologia).

A bolsa de Nova Iorque

A bolsa de mercado futuro do fechamento do dia 19 sexta-feira, até o fechamento de sexta, dia 26, subiu nos contratos para entrega em setembro próximo 75 pontos ou R$ 5,40 por saca. Em reais, as cotações para entrega em setembro próximo na bolsa fecharam no dia 19 a R$ 674,50 por saca, e sexta dia 26 a R$ 698,05. Sexta-feira, nos contratos para entrega em setembro a bolsa de Nova Iorque fechou com alta de 85 pontos. Veja o quadro dos preços praticados em santos SP.

Mercado de Café safra 2019/2020 Cafés Físico Fech. Mín. Máx. CD Finos 26/06/20 560,00 600,00 Fino/Extra 26/06/20 510,00 550,00 Boa Qualidade 26/06/20 480,00 500,00 Duro Fraco 26/06/20 440,00 460,00 Riados 26/06/20 410,00 430,00 Rio 26/06/20 380,00 400,00 Consumo Dura 26/06/20 400,00 410,00 Consumo Riada 26/06/20 390,00 400,00 por saca 60,5 kg – tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes

Política

O prefeito Dr. Welington decretou um final de semana com o comercio fechado para diminuir os risco de infecções pela covid-19. Se por um lado o setor de saúde agradece pela sistema já estar saturado, por outro lado os comerciantes sentem-se prejudicados em virtude dos dias fechados, sem faturamento!!! Como fazer pra agradar Gregos e Troiano? Difícil missão!!!!

Pandemia

No tititi da semana o caso foi que o vírus espalhou de vez em nossa cidade. Agora já não tem mais o controle dos agentes de saúde. Os trabalhos de estratégia do governo conseguiram atrasar o problema, mas como visto mundialmente, não conseguiram impedir que o vírus permeasse a sociedade. Agora é saber se cuidar, pois a coisa é séria!!!.

José do Carmo Fontes

O ex-presidente do legislativo caratinguense firmou a cabeça e, pelo visto, e é pré-candidato pelo PSDB. Nos bastidores o comentário é que Zé do Carmo tem apoio do ex-deputado estadual Adalclever Lopes. Como Adalclever é um baita estrategista, podem ter certeza que vai botar fogo na política de Caratinga, mesmo que ainda está gelada igual a Antártida!!!

José do Carmo Fontes II

Pelo que se nota nos bastidores é que o ex-prefeito Marco Antônio Junqueira está mais velado para o apoio ao vice prefeito Dr. Giovanni do que seu companheiro partidário José do Carmo Fontes. Há comentários que no final todos agrupam, só não sabe que cederá pra quem. Se Zé do Carmo para Giovani ou o contrário.

José do Carmo Fontes III

Zé Mugango já viu há três anos atrás a oportunidade de ter sido candidato numa possível desistência de MA. Como não aconteceu, aguardou seu momento quatro anos após e agora vê que sua oportunidade e momento político. Será que o PSDB de José do Carmo Fontes abrirá mão mais uma vez da majoritária e aguardará mais quatro anos???

Dr. Giovanni

Por outro lado, o médico e pastor Dr. Giovanni, que é atual vice-prefeito, seria mais uma vez vice numa chapa de oposição? Os comentários são que Giovanni apoiado pela Fundação e o deputado Professor Irineu vai mesmo pra as cabeças, mesmo que de longe acene para que Zé do Carmo componha com ele. A luta é pelo espaço nessas eleições e, é claro, nas próximas também.

Oposição desunida

Os comentários são que a oposição em Caratinga é desunida. É essa a melhor interpretação do que está acontecendo nos bastidores? Pelo visto, Caratinga está com grupos políticos fragmentados e com ambições políticas antagônicas. Há quase quatro anos, a vitória de Dr. Welington demonstrou claramente esse cenário e após esse período as coisas na política de Caratinga permanecem com grupos políticos buscando suas aspirações.

PT

O PT ainda continua em conflitos internos. Com um nome bem conhecido como de JB, que anda bem nos levantamentos do partido, o PT ainda não conseguiu criar um consenso entre duas alas fortes do partido. O fato de Giuliane Quintino Campos não ter espaço na disputa como vice ainda definida, estaria criando um desconforto que não deixa os discursões partidárias evoluir.

PT II

Outro fato que não vem sendo bem administrado no partido é o grupo de candidatos que disputarão vagas no legislativo nas eleições. Antes no PT os militantes se voluntariavam para sair como candidatos e somarem a fazer vagas na Câmara. Agora, mesmo os graúdos se abstêm de saírem candidatos. Nos bastidores especialistas políticos dão conta de apenas uma vaga para o PT para disputa ao legislativo.

PT III

Nos comentários de homens fortes do partido, como Elói Beneduzzi, o PT tem o nome forte, mas corre esse perigo de não fortalecer a chapa para o legislativo. Para Beneduzzi, os nomes fortes e conhecidos do partido tem que dar a contribuição para o retorno do PT no cenário político regional.

Governo

A pandemia vem deixando o governo de Dr. Welington numa saia-justa. Parte administrativa tem obras e prazos a cumprir e outra parte quer o governo encolhido por questões financeiras e pela própria pandemia. Se ficar o bicho pega e se correr o bicho come.

Ronaldo da Milla

O vereador Ronaldo da Milla, nos bastidores do governo, ainda é o nome mais comentado para ser o vice de Dr. Welington. Com a mudanças de datas no cenário político, abriu a brecha para que outros nomes possam pleitear compor chapa com Dr. Welington, caso prevaleça novos prazos de desincompatibilização.

Denis Gutemberg

Nos bastidores, o vereador Denis Gutemberg vem comentando que estará no grupo de apoio à candidatura do prefeito Dr. Welington. Denis, que tem um bom trânsito entre produtores rurais, pode ser, sem dúvida, um bom apoio a fortalecer o time de lideranças do governo.

Denis Gutemberg II

Denis, que era tido como certo vice do Professor Pedro leitão, comenta que seu compromisso era com Pedro, mas que após a desistência do ex-secretário estadual, o vereador optou por novos rumos que sintonizem com seu eleitorado.

DIÁRIO

O Diário de Caratinga comemorou seus 25 anos de fundação junto com os 172 anos de Caratinga. Com especial de aniversário fez de uma leitura fácil aos nossos leitores e com muita gente que fez parte da história de Caratinga nessas décadas de informação pura. Parabenizamos toda equipe de jornalismo na pessoa do editor chefe José Horta e, é claro, das empresárias Vera e Cida pela luta de manter um jornal DIÁRIO por 25 anos.

DIÁRIO II

O que impressionou neste aniversário do DIÁRIO de 25 anos foi o grande número de manifestações via redes sociais. Como realidade da mudança dos tempo, enquanto no seu início, os leitores aguardavam até as 11 horas do dia para chegada do jornal impresso, agora com um novo tempo, as redes sociais e um jornal mais lido na rede do que no papel, demonstra a atualização de quem a notícia e a informação vem em primeiro lugar, independente do meio que nosso leitor goste de se informar!!! Parabéns DIÁRIO!!! PARABÉNS CARATINGA!!!!