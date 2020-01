PAINEL 23-01-2019

Investimento de ponta

O empresário Leandro Xavier Timóteo (leia-se Grupo Educacional Faveni) tem trazido altos investimentos para Caratinga, contribuindo com o desenvolvimento e a melhoria significativa da economia. Vários empregos diretos são gerados pelo Grupo Faveni, e agora Leandro inova ao trazer a carcaça de um avião para transformar em um scotch bar, um estilo de bar americano.

Beer 737 Airline Bar

O Beer 737 contará com três ambientes para acomodar e entreter seus visitantes, sendo uma área VIP para que as pessoas possam desfrutar de espaço e comodidade, bem como realizar eventos corporativos; um bar completo com visibilidade para a fuselagem da aeronave; e um bar “lounge” dentro da aeronave. O espaço será na avenida Dário Grossi, ao lado da nova sede da Faveni.

Ponto turístico

O Beer 737 se tornará um grande ponto turístico de referência em Caratinga, atraindo pessoas de várias regiões para conhecê-lo. A ‘Cidade das Palmeiras’ agradece ao empresário Leandro pelo grandioso empreendimento e deseja muito sucesso.

Copasa

A Copasa informa que realizou o remanejamento da rede de esgoto na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca para garantir o “bom funcionamento” da rede pluvial que passa no local. Os serviços foram concluídos na última sexta-feira (17). Mas, de acordo com a Companhia, a recomposição asfáltica da via será realizada assim que as condições climáticas permitirem, uma vez que a ocorrência de chuvas impacta diretamente no trabalho da equipe.

Chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para Caratinga. Já no Espírito Santo as coisas já estão preocupantes. As fortes chuvas que atingem o estado desde a última sexta-feira (17) já causaram a morte de sete pessoas e deixaram 2.355 desalojadas. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), do total de desalojados, 2.271 pessoas tiveram que deixar suas casas e se acomodar provisoriamente na casa de parentes ou amigos. As 84 pessoas desabrigadas foram levadas para abrigos públicos – em alguns casos, improvisados em escolas públicas ou igrejas.

Reconhecimento

Agora o Queen tem uma moeda para chamar de sua e é a primeira banda a alcançar o feito. A Royal Mint, casa de moedas do Reino Unido, anunciou uma linha que vai celebrar nomes da música, com o grupo sendo o primeiro. A novidade foi revelada nesta semana a partir de um vídeo que mostra Brian May exibindo a moeda de 5 libras. O artefato vem em cinco modelos e inclui o microfone e o piano de Freddie Mercury, a guitarra de May, o baixo de John Deacon e a bateria de Roger Taylor. Além da moeda comum, há também versões em prata e ouro, que chegam a custar mais de 2 mil libras (ou mais de 10 mil reais)