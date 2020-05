Deflação

No cenário caótico trazido pela pandemia da covid-19, com a economia global em forte recessão no Brasil, os preços da economia registraram em abril a maior queda em mais de vinte anos, o IPCA recuou 0,31%, a segunda maior deflação já registrada desde o início do Plano Real em 1994.

Cotações

As cotações do café tiveram mais uma semana positiva. A demanda por café continua forte. No mês de abril, em plena entressafra, as exportações brasileiras de café superaram três milhões de sacas, e os lotes de café colocados no mercado pelos produtores são bastante disputados por exportadores e indústrias. Neste final de entressafra são poucos frente às necessidades dos compradores e estão nas mãos de cafeicultores mais capitalizados, que resistem em vendê-los nos dias de baixa nas cotações.

Dólar em alta

Com a instabilidade política no Brasil e o cenário desfavorável às contas públicas nacionais, o dólar subiu forte frente ao real nos quatro primeiros dias da semana e apenas na sexta (8) recuou, amenizando um pouco a preocupante escalada. Na semana a alta foi de 6%. Mesmo com a vertiginosa queda da moeda do Brasil, maior produtor e exportador mundial de café, os contratos da commodity na bolsa de mercado futuro em Nova Iorque apresentaram uma semana de cotações em alta. Os contratos com vencimento em julho próximo acumularam ganhos de 555 pontos no período.

Fatores positivos

Sustentam as cotações do café: a demanda forte como comprovam os bons embarques brasileiros em plena entressafra; a chegada precoce, em pleno mês de maio, da primeira frente fria mais forte sobre os cafezais do sudeste brasileiro; a preocupação com os problemas e cuidados sanitários para a colheita da safra 2020/2021, no Brasil e nos demais países produtores, em plena pandemia da covid-19; os possíveis atrasos nos embarques de café , também em decorrência da covid-19; a alta no preço dos insumos no Brasil, onde grande parte é importada.

Fatores positivos II

Ainda a com a disparada do dólar e, o bom comportamento dos números do consumo tanto no Brasil, segundo maior consumidor do mundo, como nos principais consumidores do hemisfério norte. A queda no consumo fora do lar deve começar a ser revertido a partir de agora, quando as principais economias da Europa e os EUA começam a programar o fim das quarentenas e a reabertura de seus centros comerciais, bares, restaurantes e cafeterias, são muitos fatores positivos para o momento do setor após uma década só de reveses.

Mercado Físico

O mercado físico brasileiro apresentou uma semana ativa. Os preços subiram para os arábicas finos e CDs, mas não na mesma proporção da alta no dólar e na bolsa de Nova Iorque, houve um colchão amortecedor ai!!!. Os arábicas de boa qualidade a finos, bastante raros nesta entressafra, tiveram mais procura e uma alta mais consistente. Os cafés de médios a fracos foram procurados, mas tiveram altas bem menores.

Bolsa

A bolsa de Nova Iorque, do fechamento do dia 1, sexta-feira, até o fechamento de sexta, dia 8, subiu nos contratos para entrega em julho próximo 555 pontos ou R$42,14 por saca. Em reais, as cotações para entrega em julho próximo fecharam no dia 1 a R$ 763,08 por saca, e sexta dia 8 a R$ 847,89. Na sexta-feira, nos contratos para entrega em julho a bolsa de Nova Iorque fechou com alta de 265 pontos. É bom salientar que este preço da bolsa para mercado físico atual há um diferencial de no mínimo 20% a menor que o mercado físico podendo chegar até 30% pelo custo da logística, daí a diferença no mercado local pelos preços praticado em bolsa.

Colheita

A colheita na santa terrinha avança nas regiões mais quentes. Alguns cafés já encontram de 60% a 90% de maturação e numa projeção de 15% de maturação por semana. Nas regiões frias o café está muito verde, e a projeção é que para o meado do mês de junho alguns lugares iniciem suas colheitas, visto que a diferença de altitude chega a 500 metros. Alguns pequenos lotes com cata superior a 40% já começam a ser negociados na praça local, mas em volumes muito pequenos.

Política

O asfaltamento do centro comercial de Caratinga e nas avenidas chamadas como artérias da cidade segue de “vento em popa”. A alta qualidade dos serviços realizados vem sendo aprovada pela população. Há muito não se via na santa terrinha obra de infraestrutura de tamanha qualidade. Com isso, a administração do atual prefeito Dr. Welington vem sendo bem avaliada por este parâmetro.

Vereadores

Já os vereadores Rominho Costa, Johny e Helinho, como oposição, vêm questionando os trabalhos de pavimentação e alguns erros específicos. Com a prerrogativa de fiscalizar o serviço prestado pela empreiteira, os vereadores em vídeos nas redes sociais e na imprensa local, como também na tribuna da Câmara, questionam erros pontuais do serviço.

Vereadores II

Já os vereadores da base governista não perde a oportunidades de alfinetar os três vereadores que fiscalizam os atuais trabalhos, remetendo a eles as gestões anteriores. Na disputa de oposição e situação, os governistas argumentam que os três, em momento algum fiscalizaram as pavimentações da gestão passada apoiada por eles. O trabalho, segundo a ala governista, foi de péssima qualidade. Na briga de oposição e situação em Caratinga, cabe ao povo avaliar quem deles está com a razão.

Analisando

Algumas pessoas fora da política local questionam se as eleições deste ano levaram um incremento satisfatório na mudança do quadro político na Câmara de Caratinga. Para analistas, as mudanças de nomes ocorrerão substancialmente, porém de conteúdo, o pessimismo é geral.

Analisando II

Especialistas chegam à conclusão que um terço da Câmara será com os mesmos que já estão, e que conseguirão a reeleição, algo em torno de seis vereadores. Outra parte deverá retornar no legislativo, ex-vereadores, que em outras épocas foram eleitos. E uma terceira parte será de nomes novos. Assim, se haverá renovação conceitual e política no legislativo local, é pouco provável. Cuidado para não piorar.

Disputa para prefeito

Outro fato que já se ventila, é que os candidatos a prefeito também serão de figuras já conhecidas no meio há décadas. O prefeito Dr. Welington que irá para reeleição, disputou como vice em 2008, depois candidatura para deputado estadual e venceu nas eleições passadas. Pedro Leitão, foi secretário de Educação no governo de João Bosco Pessine, secretário de Desenvolvimento no governo de Marco Antônio, secretário de Estado do Governo de Fernando Pimentel, disputou para deputado federal nas últimas eleições e pode tentar pelo PV a candidatura a prefeito de Caratinga.

Disputa para prefeito II

João Bosco Pessine disputou as eleições para prefeito em 2004 e perdeu para Ernane, disputou em 2008 e ganhou de Marco Antônio e em 2016 disputou pela terceira vez e perdeu para Dr. Welington. José do Carmo Fontes já foi presidente no legislativo na gestão de Ernani, na gestão de Marco Antônio e foi um super secretário no governo de Marco Antônio. De novo neste rol de pré-candidatos, é só o ano 2020.

JB

Alguns militantes da oposição disseminaram nesta última semana que o ex-prefeito João Bosco desistiria de ser candidato pelo PT nas eleições deste ano. O que estaria por trás desta informação? Há quem diga que a tentativa de determinadas lideranças ver João Bosco ser o vice de Pedro Leitão em outubro, numa chapa de oposição, que fortalece o grupo na disputa contra Dr. Welington.

Rominho Costa

Por outro lado, o vereador Rominho Costa, que já foi cogitado ser o líder oposicionista nas eleições pela imprensa local, com a não adesão de José do Carmo e seu grupo, diminuiu a possibilidade de ele ser até o vice na chapa oposicionista.

Denis Gutemberg

Pelo visto, o vereador Denis Gutemberg tem visto seu esforço de ser vice de Pedro Leitão ser minado dia após dia pela oposição. No PV, Denis que muito trabalhou para Pedro dois anos atrás, era tido como certo à vice, mas as composições políticas o descartam e tudo indica que o vereador disputará mesmo é uma reeleição, mesmo que com os méritos.

José do Carmo

Na mesma dimensão que a oposição noticia a possibilidade de João Bosco e o PT ser o vice de Pedro Leitão, também foi ventilada a possível desistência de José do Carmo ser candidato a prefeito pela oposição. José do Carmo que teve seu nome ventilado há quatro anos em possibilidade de substituir Marco Antônio, e novamente a possibilidade de ser a liderança mais proeminente da oposição a disputar a candidatura em 2020, pode estar sendo descartado mesmo com grupo forte de lideranças registradas nos partidos de oposição que ele conduz.

José do Carmo II

Qual seria o novo desafio de José do Carmo na política caratinguense? Ser prefeito? Vice? Ou pela quarta vez presidente do legislativo? Pra quem já carregou o grupo muitas vezes, não seria a hora de ser carregado? Uma coisa é certa, de JB e o PT compor com Pedro Leitão, como muitos aventam na oposição, Zé do Carmo vem de vereador mais uma vez. Ou não?

Giovanni

Se a oposição tem o grande desafio de juntar fortes lideranças em um grupo só, o desafio também é de levar o vice de Dr. Welington, Dr. Giovanni para o palanque da oposição. Como prefeito? Como vice? Ou apenas vereador? Se para muitos Giovanni foi importante na eleição de Dr. Welington em 2016, na oposição as chances dele como destaque estão sendo bem menores. Os comentários nos bastidores são que a vaga dele é apenas de vereador no partido. Será que é só isso mesmo?

Vice de Welington?

Se a oposição tem o desafio de juntar todos nomes e o PT numa só coligação com Pedro na liderança para enfrentar Dr. Welington, na situação fica a indagação de quem será o vice do atual prefeito. Nomes como Cleon Coelho, Ronaldo da Milla, Professor Eugênio, ex-prefeito Ernani, são escutados nos bastidores da política. Resta saber qual coelho sairá desta cartola.

Diário

O DIÁRIO DE CARATINGA através dos boletins diários direto da redação, notícias e gravações relâmpagos, vem bombando nas redes sociais demonstrando um jornalismo sério, rápido e diverso. A cada dia reportagens que fazem a diferença, indo aonde os outros não vão, e arriscando em prol da notícia bem explicada, límpida para o leitor e o internauta. Parabéns a toda equipe de jornalismo, pois no DIÁRIO cada dia é um novo desafio.