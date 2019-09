PAINEL 22-09-2019

Café

O ataque terrorista no sábado (14), contra a maior instalação de processamento de petróleo do mundo, na Arábia Saudita, cortou metade da produção saudita e levou a uma imediata e forte alta do petróleo no início desta semana. A piora do quadro geopolítico mexeu com as bolsas ao redor do mundo, com quedas em diversos ativos. No final da semana os sinais de restabelecimento da refinaria em um prazo mais curto, acalmou um pouco os mercados.

Café II

No Brasil tivemos uma nova escalada do dólar frente ao real e no café, a aversão ao risco e a desvalorização de nossa moeda levou a uma semana de baixa nas cotações em Nova Iorque. Os contratos de café com vencimento em dezembro próximo na ICE somaram perdas de 435 pontos, devolvendo boa parte dos ganhos da semana anterior.

Café III

A queda dos preços das commodities acontece apesar do quadro climático preocupante nas regiões produtoras de café do Brasil. Todos os eventos negativos que ocorreram até agora, listamos esses eventos em nosso último boletim, já levam nossos agrônomos a preverem que nossa próxima colheita, a 2020/2021, de ciclo alto, não fará um novo recorde e seu volume ficará abaixo do total produzido em 2018. As incertezas climáticas vão continuar e só após o período de chuvas do próximo verão é que poderemos ter uma estimativa mais confiável do tamanho de nossa próxima safra de café 2020/2021.

Café IV

A colheita da safra brasileira atual, de ciclo baixo, terminou e a estimativa é que a quebra foi de aproximadamente 10% sobre os números inicialmente estimados. Não é possível ainda saber qual foi a quebra na produção de arábicas de boa qualidade a finos, mas ela foi grande e bem acima dos 10% estimados com quebra total. Estamos em setembro, pleno início de ano-safra, e esses cafés já são raros e bastante disputados no mercado.

Café V

No mercado físico brasileiro, o recuo das cotações em Nova Iorque levou os cafeicultores a praticamente saírem do mercado. O volume de negócios caiu em relação à semana passada e os negócios que foram fechados, saíram nas mesmas bases dos da semana anterior, ignorando a queda na ICE.

Café VI

Na quinta-feira (19) o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a Selic, taxa básica de juros, de 6% para 5,5% ao ano, a menor desde o lançamento do Plano Real, em julho de 1994, e terceira mais baixa entre as maiores economias emergentes. Apenas China e Índia têm hoje taxas de juros menores que a brasileira. A taxa básica de juros deve fechar o ano abaixo de 5% ao ano. Refletindo a queda da taxa básica de juros para níveis historicamente baixos, o crédito rural com juros livres começa a ganhar espaço na safra 2019/2020. Para produtores de menor risco, já se veem operações com juros de 6,5% ao ano (fonte: jornal VALOR Econômico).

Café VII

Até dia 19 (quinta-feira), os embarques de setembro estavam em 1,2 milhões de sacas embarcadas, contra 1,145 milhões de sacas no mesmo dia de agosto. Até o mesmo dia 19, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em setembro totalizavam 2,21milhões de sacas, contra 2,47 milhões de sacas no mesmo dia do mês anterior. Há quem acredite que a desaceleração dos embarques começa acontecer, mas que ainda são altos se compararmos anos anteriores.

Café VIII

A bolsa de Nova Iorque do fechamento do dia 13, sexta-feira, até o fechamento de sexta, dia 20, caiu nos contratos para entrega em dezembro próximo 435 pontos ou seja 23,88 por saca. Em reais, as cotações para entrega em dezembro próximo na bolsa fecharam no dia 13 a R$ 555,36 por saca, e sexta dia 20 a R$ 540,57. Esfriaram os preços na bolsa, mas na lavoura é só calor e seca.

Política

Na santa terrinha a discussão sobre a sucessão do prefeito Dr. Welington esfriou na última semana. No governo é tido que Welington tentará a reeleição. Segundo comentários, o nome de Pedro Leitão teria esfriado numa possível candidatura a prefeito. Já Rominho Costa vem seguindo firme no propósito de ser o nome da oposição em 2020. Analistas comentam que Pedro é federal!!!

Rominho Costa

Nos bastidores os comentários são que Rominho segue firme na pré-candidatura de 2020 para prefeito com dois simples motivos. O primeiro é esperança de ser o novo na boca do povo em 2020; segundo, se não der certo, ele firma seu nome para uma disputa em 2024 onde efeito da força da reeleição não seria empecilho.

Léo Canarinho

Outro que pode aparecer na disputa em 2020 é o empresário e presidente da Acic (Associação Comercial de Caratinga) Leonardo Sathler. Os empresários falam seu nome na convicção de trazer a classe de novo ao cenário político da City. Agora não se sabe se Leo vai para mesma estratégia de Rominho, disputar em 2020 como o novo e em menor prejuízo, firmar o nome da política em 2024.

PT

O processo eleitoral de escolha das novas lideranças do PT está acontecendo em todo o país. Apesar do partido estar em baixa, muitos acreditam que o PT tem muita história ainda na política brasileira. Em Caratinga, Luciano Campos, vice-presidente do partido, é só entusiasmo para as eleições de 2020.

Mototáxi

O vereador Ricardo Gusmão comentou nas redes sociais sobre seu projeto de lei que regulamenta o serviço de mototáxi e motofrete no município de Caratinga. O assunto entrou em pauta no legislativo caratinguense e sem dúvida trará muita polêmica.

Nova sede

A nova sede do legislativo municipal de Caratinga vai mesmo ser transferida para o prédio do antigo Fórum. A Câmara em gestões passadas propagou uma sede nova e moderna, mas passou o tempo e sua obra foi um elefante branco, com comentários de superfaturamentos e no final teve de se recolher do sonho de ser moderno para se ocupar em um prédio histórico. Ou seja: Ao invés dos vereadores irem para o futuro, eles voltaram mesmo para o ‘passado’.

Câmara

O presidente do legislativo Paulinho Barbosa pelo menos foi sensato de tirar de vez essa dúvida e entrar em acordo com executivo municipal sobre o espaço da nova câmara. Melhor estar no fórum antigo que ficar por décadas discutindo um projeto que não se concretiza. Por outro lado, Caratinga tem prioridades mais evidentes que gastar o dinheiro público com instalações maiores e confortáveis para os vereadores.

Esporte

O vereador Ronaldo da Milla vem comentando sobre recursos de apoio ao esporte municipal. Ele destaca o Campeonato Menino Maluquinho por um Mundo Novo e o campo de futebol no Bairro Santa Cruz, onde viabilizou recursos junto ao deputado Eros Biondini. Ronaldo esteve com o secretário de Educação Diego de Oliveira e o objetivo é fazer um grande campeonato de futebol de base, ou seja, com as crianças e adolescentes da santa terrinha.

Juarez Leite

O vereador Johny da Casa de Amparo selou briga contra o panfletista Juarez Leite. Johny vem argumentando que a ligação do panfletista com o atual governo é vista como forma de financiar o periódico de Juarez através de publicidade. Para Johny, Juarez saiu do governo conforme determinação, mas ainda tem seus cordões umbilicais.

Juarez Leite II

Johny chegou até a apresentar durante reunião da Câmara uma lista com boletins de ocorrência e processos que envolveriam o nome do panfletista. O que se sabe é que a tolerância será menor com os abusos. No Brasil é livre a manifestação, mas existem limites legais.